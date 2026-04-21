L’enfance est précieuse et fragile, la littérature essentielle” : les auteurs Grasset Jeunesse inquiets

N’oubliez pas la jeunesse !

Il y a 53 ans, François Ruy-Vidal créait une collection jeunesse au sein des éditions Grasset. Guidée par l’imagination et la liberté de ce créateur à part dans le monde de l’édition, Grasset-Jeunesse était née. Une petite Maison dans la Maison.

Une maison, c’est un foyer, un lieu de confiance et de partage, et ce lieu s’est construit peu à peu, main dans la main avec les autrices et les auteurs qui l’ont habité et l’habitent encore. Il arrive parfois que de nouvelles personnes emménagent, alors l’atmosphère peut changer. Parce que l’ADN d’une maison d’édition dépend des gens qui y vivent et la font vivre.

Nous, les autrices et les auteurs de Grasset-Jeunesse, nous sommes les hôtes de cette maison à laquelle nous sommes attachés. Nous savons à quel point l’enfance est précieuse et fragile, et à quel point la littérature lui est essentielle. Elle est une porte ouverte sur le monde : c’est l’imagination au pouvoir, la liberté au lecteur de se poser toutes les questions qu’il veut et de chercher ses propres réponses ; c’est la liberté de rire, de pleurer, de s’amuser, de s’indigner, d’aimer...

Nous qui chérissons cette liberté de création, nous n’avons pas le pouvoir de décider de ce que deviendront nos ouvrages dans une maison qui accueille de nouveaux hôtes. C’est pour cela que nous nous joignons au débat sur le droit à une clause de conscience qui nous laisserait le choix de rester ou de déménager.

Nous avons toujours travaillé dans le respect et la confiance avec notre éditrice Valéria Vanguelov, ainsi qu’avec les autres personnes salariées de Grasset. Aujourd’hui, nous espérons que cette maison qui nous a accueillis saura nous traiter avec le même respect. Et nous souhaitons rappeler que si les bons livres font les bons amis, la liberté de création est indispensable aux bons livres.

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Tribune signée par 76 autrices et auteurs de Grasset-Jeunesse :

Frank Andriat, Thomas Baas, Sandrine Beau, Christophe Besse, Estelle Billon-Spagnol, Serge Bloch, Alice Bohl, Boll, Sandrine Bonini, Élodie Bouédec, Simon Boulerice, Vincent Bourgeau, Arturo Ichiro Bozzi, Riccardo Bozzi, Maïa Brami, Lucia Calfapietra, Audrey Calleja, Jean-Philippe Chabot, Jack Chaboud, Julia Chausson, Nicole Claveloux, Claude Clément, Yves- Marie Clément, Janik Coat, Marion Cocklico, Sarah Cohen-Scali, Laetitia Colombani, Marianna Coppo, Pierre Cornuel, Anne Cortey, Morgane de Cadier, Alice de Nussy, Julien Delmaire, Stéphanie Demasse-Pottier, Christian Demilly, Ilaria Demonti, Kasya Denisevich, Maxime Derouen, Agnès Domergue, Gérard DuBois, Pauline Ferrand, Élise Fontenaille, Isabelle Forestier, Laurent Gapaillard, Bruno Gibert, Émilie Gleason, Ilya Green, Cécile Hennerolles, Cécile Hudrisier, Sandrine Kao, Stéphane Kiehl, Kochka, Olivier Latyk, Didier Lévy, Heng Swee Lim, Guillaume Long, Paul Mager, André Marois, Jean-François Martin, Beatriz Martín Vidal, Elonora Marton, Anaïs Massini, Christophe Merlin, Henri Meunier, Alain Pilon, Jérémy Piningre, Clémence Pollet, Lionel Richerand, Bertrand Santini, Marc Séassau, Emma Lidia Squillari, Gaia Stella, Miguel Tanco, Sande Thommen, Séverine Vidal, Carole Zalberg.

Avec le soutien de la Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse.

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

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Par Auteur invité

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