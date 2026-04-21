Avec Mondadori, Marina Berlusconi mise sur le livre et sur la croissance

Mondadori avance à contre-courant d’un marché italien du livre fragilisé. Réunie le 21 avril, l’assemblée des actionnaires a approuvé les comptes 2025 et confirmé un dividende de 0,154 euro par action, pour un montant total d’environ 40 millions d’euros, en hausse de 10 %.

La robustesse financière comme levier

Dans la communication financière du Gruppo Mondadori, publiée le 19 mars (enrichie le 21 avril par le compte rendu d’assemblée), l'exercice 2025 s'achève avec avec 931,6 millions d’euros de revenus, un résultat net de 54 millions et un cash flow ordinaire de 65,1 millions. Le dividende sera versé en deux tranches égales, en mai puis en novembre 2026.

La présidente a choisi un registre nettement sectoriel pour savourer cette victoire. Elle affirme que « le groupe Mondadori est fort et robuste, et c’est une bonne nouvelle aussi pour notre pays, parce que cela montre que le livre conserve une grande vitalité ». Elle ajoute que « tandis que les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle sont contraints de courir après la dernière mise à jour, le livre, lui, n’a pas changé malgré ses six siècles d’âge ». Le propos oppose un objet éditorial durable à l’économie de l’instant.

Dans le même mouvement, Marina Berlusconi indique que la solidité patrimoniale permet d’évaluer « chaque nouvelle opportunité » offerte par le marché et précise que plusieurs opérations importantes sont déjà en cours de finalisation.

À ce stade, aucun détail public ne permet d’identifier ces dossiers. Le signal reste clair : après avoir renforcé ses positions dans les livres, le scolaire et le numérique, Mondadori se présente en acteur capable d’investir encore.

Un leader dans un marché qui se contracte

Cette séquence intervient alors que l’édition italienne traverse un ralentissement. D’après l’AIE, les achats de livres imprimés de fiction et d’essais ont reculé de 3 % en 2025, à 99,5 millions d’exemplaires, pour 1,4839 milliard d’euros, soit 32,6 millions de moins qu’en 2024. ActuaLitté relevait fin janvier que le seuil des 100 millions d’exemplaires vendus n’était plus atteint pour la première fois depuis cinq ans.

Le contraste éclaire la stratégie de Segrate. Mondadori ne décrit pas un marché euphorique ; le groupe met en avant sa capacité à défendre ses marges, à générer du cash et à poursuivre des acquisitions malgré un environnement moins porteur.

Antonio Porro, président-directeur général du groupe, le résumait mi-mars : « En 2025, nous avons confirmé la solidité de notre modèle d’affaires », avec une marge « stable à 17 % ». Pour 2026, le management vise encore une croissance limitée du chiffre d’affaires et de l’Ebitda ajusté, ainsi qu’un dividende minimal de 0,169 euro par action.

Cette combinaison entre marché atone et groupe offensif renforce le poids d’un acteur déjà central dans l’édition italienne. En janvier que Mondadori appartient à Fininvest, la holding de la famille Berlusconi, tandis que le média soulignait dès 2015, lors du rachat de RCS Libri, l’ampleur de sa concentration dans le paysage éditorial italien.

Le vote du 21 avril ne se limite donc pas à une distribution aux actionnaires : il confirme qu’au sein d’un secteur sous pression, Mondadori entend rester en position d’achat.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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