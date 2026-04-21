Adaptations à l’écran : un levier massif pour relancer la lecture

Le phénomène ne relève plus de la stricte intuition : selon les données du libraire, les ventes de livres adaptés à l’écran progressent nettement entre le mois précédant leur sortie et celui de leur diffusion. L’exemple le plus spectaculaire concerne Le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas : la plateforme évoque une hausse de 511 % des ventes après la sortie de son adaptation, portée par des millions d’entrées en salles.

La tendance traverse les genres et les époques. Parmi les titres cités figurent The Summer I Turned Pretty de Jenny Han (+1125 %), La Chronique des Bridgerton – Benedict de Julia Quinn (+626 %), A Good Girl’s Guide to Murder de Holly Jackson (+540 %) ou encore Dune de Frank Herbert (+513 %).

Même des œuvres patrimoniales comme Les Hauts de Hurle-Vent d’Emily Brontë enregistrent une progression (+78 %), signe d’un effet de redécouverte qui dépasse les seuls lancements contemporains.

Une prescription inversée

Ces chiffres traduisent un déplacement du centre de gravité culturel. Là où l’adaptation constituait historiquement une extension du succès éditorial, elle devient aujourd’hui un point d’entrée autonome vers le livre. Le communiqué insiste sur plusieurs ressorts : prolonger l’expérience narrative, comparer les versions, accéder à des éléments absents de l’écran. Autant de motivations qui transforment le visionnage en acte de prescription.

Ce basculement s’inscrit dans une hybridation croissante des pratiques. Les plateformes de streaming, les franchises cinématographiques et les séries installent des univers narratifs qui circulent d’un support à l’autre. Le livre ne disparaît pas dans cette chaîne : il retrouve une visibilité, mais selon des logiques d’exposition pilotées par d’autres industries culturelles.

L'opportunité stratégique pour le numérique

Rakuten Kobo capitalise sur cette porosité. En facilitant l’accès immédiat aux titres adaptés, la plateforme se positionne comme un relais direct entre l’écran et la lecture. L’enjeu ne relève pas uniquement de la diffusion, mais de la captation d’un moment d’attention : celui où le spectateur cherche à prolonger une histoire.

Ce positionnement s’inscrit dans une stratégie plus large de valorisation de la lecture numérique. En s’appuyant sur des univers déjà installés dans la culture populaire, Kobo entend réduire la distance entre consommation audiovisuelle et pratique de lecture, en présentant le livre comme un prolongement naturel plutôt qu’un médium concurrent.

Par Dépêche

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