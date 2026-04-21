Auzou en deuil après la disparition de leur responsable marketing

Entré dans la maison en 2012, il y a exercé de nombreuses fonctions avant de rejoindre, en 2020, l’entité Auzou Québec en tant que responsable marketing.

Les équipes saluent un collègue dont « l’énergie, la gentillesse et l’enthousiasme » ont laissé une empreinte durable. La maison adresse également ses pensées « à sa famille, à ses amis et à notre équipe canadienne ».

Elvire Bochaton, juriste en droit de la propriété intellectuelle, qui a travaillé avec lui pendant près de deux ans, a notamment partagé : « Je suis profondément attristée d’apprendre cette triste nouvelle. Je suis sans voix. »

Elle évoque un professionnel attentif aux autres, décrivant Luc Manea comme « une personne bienveillante et soucieuse des personnes avec qui il travaillait ».

Elle salue aussi ses qualités humaines et professionnelles, le qualifiant de « dynamique, consciencieux » et soulignant qu’il « s’intéressait à de nombreux domaines ».

Crédits photo : Luc Manea (Auzou)

Par Hocine Bouhadjera

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