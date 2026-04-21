Camille Laurens prend la tête de la Maison Roger Martin du Gard

Installée dans l’ancienne propriété de Roger Martin du Gard, la Maison conserve le cadre dans lequel l’écrivain a vécu et travaillé. Le site, composé de la demeure et de ses abords, est ouvert au public et accueille ponctuellement des manifestations littéraires. Il fait partie du réseau des maisons d’écrivains, avec une activité centrée sur la transmission de l’œuvre.

Au fil des années, le lieu a proposé des rencontres, des lectures et des temps de recherche. Ces initiatives visent à maintenir une présence autour de l’auteur des Thibault, sans se limiter à une fonction muséale. L’activité repose sur une structure associative et sur des partenariats locaux.

Camille Laurens, autrice de romans et d’essais, est par ailleurs membre du jury du prix Goncourt depuis 2020. Sa nomination intervient alors qu’elle occupe déjà une position visible dans le paysage littéraire français, notamment à travers ce rôle au sein de l’un des principaux prix littéraires, qui a connu une légère controverse il y a 5 ans.

Le précédent du Goncourt 2021

En 2021, la sélection du prix Goncourt avait suscité des critiques après la parution du roman La carte postale d’Anne Berest. Camille Laurens avait publié dans la presse une critique élogieuse de ce livre alors qu’il figurait dans la première sélection du prix, ce qui avait soulevé des interrogations sur un possible conflit d’intérêts.

Face à ces remarques, le règlement du Goncourt avait été rappelé, notamment sur la question de la prise de parole publique des jurés à propos des ouvrages en lice. L’Académie Goncourt avait indiqué qu’aucune règle n’interdisait explicitement ce type de critique, tout en reconnaissant que la situation posait question.

L’affaire avait alimenté un débat plus large sur le fonctionnement du jury et sur la nécessité de clarifier certaines pratiques.

Une prise de fonction dans un cadre déjà en place

À Sérigny, la Maison Roger Martin du Gard fonctionne depuis plusieurs années avec une équipe et des habitudes bien installées. L’entretien du site et l’organisation des activités sont déjà assurés, avec des rendez-vous ponctuels autour de l’œuvre de l’écrivain.

Le lieu reste ouvert aux visiteurs et continue d’accueillir lectures et rencontres. Implanté dans une petite commune de l’Orne, il ne bénéficie pas d’une fréquentation massive, mais s’inscrit dans une dynamique locale, avec un public de curieux, d’amateurs de littérature ou de chercheurs.

L’arrivée de Camille Laurens ne s’accompagne pas d’un changement annoncé. Elle prend la tête d’un lieu qui poursuit son fonctionnement habituel, centré sur la conservation de la maison et la diffusion de l’œuvre de Roger Martin du Gard.

Crédits photo : Photo F. Mantovani © Éditions Gallimard

Par Ewen Berton

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