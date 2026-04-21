Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS

Mardi 14 avril, près de 13.000 candidats ont composé sur un extrait tiré de Jusqu’au bord de son ravin – les Verbes de l’écriture, publié au Seuil en 2025, qui reprend les huit leçons prononcées par Wajdi Mouawad au Collège de France la même année.

. Le sujet, salué pour sa qualité, reposait sur une citation de l’écrivain et dramaturge franco-libanais. Mais dans l’énoncé distribué aux candidats, son nom apparaissait sous une forme erronée : « Wajdi Maouad ».

« L'inconscient » de l'ENS ?

Sur les réseaux sociaux, Philippe Mangeot, enseignant en classes préparatoires littéraires au lycée Lakanal et ancien président d’Act Up-Paris, a réagi en deux temps. Il salue d’abord « un beau sujet », qu’il juge « intéressant, désirable », à la fois accessible et exigeant pour les candidats. Avant de pointer un problème plus précis : « N’y avait-il donc personne pour relire et corriger la faute sur Wajdi Mouawad ? Vraiment ? »

L’enseignant interroge la nature de cette erreur : simple négligence ou symptôme plus large. « Aurait-on laissé passer Bernard-Marie Koltès, Jean Racine ou Sarah Kane ? Évidemment non », écrit-il encore, évoquant « une négligence orthographique sur un nom libanais » qu’il dit ne pas pouvoir dissocier d’un possible « inconscient ».

Libération relève également le caractère inhabituel de cette faute dans un cadre aussi normé. Le quotidien souligne que le nom de Wajdi Mouawad est largement diffusé dans l’espace public, et que « même les intelligences artificielles […] réussissent à l’orthographier correctement ».

La question de la responsabilité reste ouverte : erreur de saisie, défaut de relecture ou problème dans la chaîne de production du sujet. Mais pour de nombreux observateurs, l’incident met en lumière un point plus élémentaire encore : « L’erreur indéniable consiste surtout à ne pas avoir fait ce qu’on rabâche à n’importe quel élève depuis le CP : “prendre le temps de se relire attentivement” ».

Au-delà de la faute elle-même, certains enseignants soulignent la situation délicate dans laquelle elle place les candidats. Reproduire l’erreur dans leur copie peut être interprété comme une méconnaissance, la corriger comme une prise de distance avec l’énoncé officiel.

Auteur, metteur en scène et comédien, Wajdi Mouawad est l’une des grandes voix du théâtre contemporain francophone. Né au Liban en 1968, il quitte le pays pendant la guerre, vit en France durant son adolescence, puis au Québec, où il se forme à l’École nationale de théâtre du Canada, dont il sort diplômé en 1991. Son œuvre, traduite sur les cinq continents, s’est imposée avec des textes comme Littoral, Incendies, Forêts, Tous des oiseaux, mais aussi avec les romans Visage retrouvé et Anima.

Son écriture, traversée par l’exil, la guerre, les secrets familiaux, la transmission et la réconciliation, lui a donné une place singulière dans le paysage littéraire et théâtral. Directeur de La Colline – théâtre national depuis 2016, il a annoncé son départ, effectif le 8 mars 2026, après dix années à la tête de l’institution. En 2025, il a également occupé au Collège de France la chaire annuelle L’invention de l’Europe par les langues et les cultures, dont sont issues les huit leçons réunies dans Jusqu’au bord de son ravin.

Contactée par ActuaLitté sur les conditions de relecture et de validation des sujets, les éventuelles mesures prises vis-à-vis des copies des candidats, ainsi que sur une possible communication officielle autour de cet incident, l’École normale supérieure n’avait pas donné suite à nos sollicitations au moment de la publication.

Crédits photo : Patrick Imbert / Collège de France

Par Hocine Bouhadjera

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