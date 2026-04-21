La maison londonienne de Shakespeare retrouvée grâce à des archives

Pendant plusieurs siècles, l’emplacement exact de la propriété londonienne de Shakespeare restait incertain, explique CNN. Les historiens disposaient d’actes notariés attestant l’achat d’une maison en 1613, mais les descriptions étaient trop imprécises pour situer le bien avec exactitude. Une plaque installée dans le quartier de Blackfriars signalait jusqu’ici une localisation approximative, sans preuve formelle.

Les recherches menées par Lucy Munro reposent sur l’analyse croisée de trois documents d’archives, conservés aux Archives nationales britanniques. Le plus déterminant est un relevé daté de 1668, établi après le grand incendie de Londres de 1666 pour documenter les propriétés détruites. Ce plan permet d’identifier la parcelle correspondant à la maison de Shakespeare, en lien avec des descriptions antérieures.

L’étude précise que la propriété se trouvait dans une ancienne zone monastique reconvertie après la dissolution des monastères sous Henri VIII. Elle occupait un emplacement aujourd’hui situé entre Ireland Yard, Burgon Street et St Andrew’s Hill. Le bâtiment, décrit comme ayant une forme en L, faisait partie d’un ensemble urbain dense à proximité immédiate d’institutions religieuses.

Blackfriars, un ancrage au cœur du milieu théâtral

La localisation du domicile du dramaturge confirme la proximité directe entre sa résidence et le théâtre de Blackfriars, utilisé par la troupe des King’s Men à partir de 1608. Cette salle couverte, plus intime que le Globe, accueillait un public aisé et permettait des représentations en intérieur. Le dramaturge possédait par ailleurs des parts dans cette compagnie.

La distance réduite entre la maison et le théâtre suggère que Shakespeare pouvait résider à Londres tout en poursuivant ses activités professionnelles. Cette hypothèse contredit le récit traditionnel selon lequel il se serait retiré définitivement à Stratford-upon-Avon, à environ 150 kilomètres de Londres, après 1613. Les chercheurs estiment que cette proximité entre domicile et travail rend plausible une présence régulière dans la capitale durant les dernières années de Shakespeare.

Les dimensions du bâtiment indiquent par ailleurs une propriété relativement vaste pour l’époque. Les documents montrent qu’elle a été divisée en deux logements distincts dès 1645, ce qui suppose une surface importante.

Une découverte qui redessine la fin de vie de Shakespeare

Les archives révèlent également le devenir du bien après la mort de Shakespeare en 1616. La maison est restée dans sa famille avant d’être vendue en 1665 par sa petite-fille Elizabeth Hall, peu avant le grand incendie qui a ravagé une grande partie de Londres. Le bâtiment a ensuite disparu, ce qui explique l’absence de traces matérielles visibles aujourd’hui.

Le quartier de Blackfriars apparaît, à travers cette découverte, comme un espace socialement mixte où coexistaient juristes, membres de l’élite et acteurs du monde du spectacle. Installé dans cet environnement, Shakespeare évoluait au sein d’un réseau à la fois culturel et économique, en lien avec ses activités d’auteur et d’actionnaire de troupe.

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Lucy Munro souligne les implications de ces travaux pour l’histoire du dramaturge : « Cette découverte remet en question l’idée selon laquelle Shakespeare se serait retiré à Stratford sans plus revenir à Londres. ».

Crédits photo : BatyrAshirbayev98, CC BY-SA 4.0

Par Ewen Berton

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