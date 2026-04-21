Gogmagog : périple fantasy en fleuve hanté…

Jusqu'au jour où Cady entend dire que quelqu’un serait à sa recherche. Il semblerait qu’on ait besoin de ses services. Une histoire louche qui ne lui inspire pas confiance du tout… Surtout quand Fable Duncliffe, une amie de longue date, lui explique que ce quelqu’un en question est en réalité un duo saugrenu : un « thrawl », un homme dit artificiel aux airs de robot cabossé, accompagné d’une jeune fille. Une Alkhyme, toute jeune, d’à peine dix ans. Cady apprendra finalement leur nom : un certain Lek, et la gamine ? Brin.

Leur demande est simple : traverser leurs eaux troubles de la Nysis, afin d’arriver à temps pour la fête de l’hestage. Cady connaît ce fleuve comme sa poche : un fleuve tumultueux, dangereux, aux courants changeants et traîtres… Un fleuve qui, on raconte, est en fait le fantôme d’un immense dragon.

« Je parle de la cité de Ludwyche, et de la Nysis qui la traverse avant de se jeter dans la mer, et de Faynr fantomatique qui hante le fleuve, soixante lieues interminables de la tête à la queue. Je parle aussi de la dragonne Haakenur, qui est morte pour que Ludwyche naisse, et Faynr le fantôme est sorti de son corps. Je parle de cela et des événements qui ont suivi, du flux et du reflux qu’a connu Kéthra depuis l’année de l’Arrivée Première. »

À bord de la Genièvre, Cady est secondée par Yanish, un gamin doté d’une ombre qui n’en fait qu’à sa tête. Ensemble, ils se lancent dans cette étrange mission – même si Cady aura été difficile à convaincre, persuadée que ce voyage se finira dans une mort violente.

Seule l’énigme proposée par les jamais-jamais, ces plantes magiques qu’elle connaît si bien, a réussi à pousser la retraitée hors de son confort : cloche, pierre, bombe… Trois mots, en boucle, qui semblent trouver une résonance toute particulière avec la présence de cette gamine. Qu’est-ce que ça signifie ? Que vont-ils trouver de l’autre côté ?

Jeff Noon et Steve Beard s’associent pour notre plus grand plaisir, afin de nous proposer le premier tome d’un diptyque… surprenant. Entre fantasy et science-fiction, horreur et humour, tout a été agilement emboîté pour créer une ambiance unique, déroutante. Des tribus, des coutumes étranges, des guerres et des légendes, des personnages qui cachent des secrets et des histoires personnelles émouvantes. Ce voyage est une source intarissable de péripéties, de rebondissements, le tout en conservant une part essentielle de mystère. Bref, on ne s’ennuie pas une seule seconde.

Une traduction assurée par Marie Surgers, qui transpose cet univers haut en couleurs et chargé de mystères avec prouesse. C’est très réussi ! On attend donc avec impatience la suite de cette aventure…

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com