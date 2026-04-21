Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré

Il refuse le récit d’une déflagration, mais tout, sur le plateau de TV5 Monde, renvoie à une séquence de rupture. Boualem Sansal assure que son départ de Gallimard relève d’une banalité professionnelle, tout en se retrouvant au cœur d’un enchaînement où se mêlent transfert d’auteur, limogeage d’Olivier Nora et soupçon d’alignement idéologique autour de Grasset, désormais lu à l’aune de la sphère Bolloré.

L’écrivain récuse la dramaturgie qui s’est imposée autour de son changement de maison. À ses yeux, il n'y a là qu'« une situation d’une banalité extrême », transformée en affaire d’État. Il insiste : « Qu’un auteur quitte son éditeur, c’est du quotidien. » La formule a-t-elle valeur de contre-feu ? Certainement le cherche-t-elle.

Car, dans le même mouvement, il a passé vingt-sept ans chez Gallimard, « son éditeur historique », avant une « arrivée très critiquée aux éditions Grasset ». Le contraste suffit à démentir la thèse d’un simple mouvement de catalogue.

Le départ d’un auteur, le départ d’un éditeur

La tension se noue autour d’un autre nom, celui d’Olivier Nora et son départ survenu peu après l’installation de Sansal dans sa nouvelle maison. Le rapprochement n’a rien d’anodin, car il place le transfert de l’auteur dans une scène plus large : celle d’une société dont le centre de gravité vacille soudainement. Mais pourquoi ?

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Sansal nie toute implication et même d'en être la cause : « C’est un conflit entre lui [Olivier Nora] et Bolloré qui date. » Et de dénoncer une « cabale bien organisée », en accusant une partie de la presse d’avoir sorti sur lui des articles « faux de bout en bout ». La ligne de défense s'avère très offensive, mais ne suffit pas à dissiper le trouble né de la concomitance entre ces deux événements.

Parce qu'au cours de l'échange affleure ce que le secteur redoute le plus : une crise de la liberté éditoriale. Le journaliste cite le départ d’un auteur qui voit dans la situation « une mise au pas de cette maison d’édition » et qui craint « qu’il n’y ait plus assez de liberté ». De quoi déplacer l’affaire du terrain des personnes vers celui des structures.

Et quand est abordée brièvement la question financière, c'est pour ne surtout pas s'y attarder. À l’évocation d’un à-valoir élevé, versé par Grasset, Boualem Sansal coupe court : « C’est ridicule. Nous ne parlons pas de questions d’argent. » Il insiste : « Ce n’est pas une question d’argent. »

Le nom Bolloré comme révélateur

C’est ici que Vincent Bolloré surgit, moins comme personnage que comme cadre de lecture. Le plateau rappelle le JDD, présenté comme « l'hebdomadaire du milliardaire conservateur Vincent Bolloré », puis relie ce contexte médiatique à l’éditeur lui-même. Interrogé sur son arrivée chez Grasset, Sansal répond : « Moi, je viens d’arriver. »

Puis il ajoute, au sujet de la maison qu’il rejoint : « Au moment où j’étais chez Grasset, je ne savais pas qu’il appartenait à l’Empire Bolloré. » Et il tranche aussitôt : « C’est une grande maison d’édition. » En trois phrases, tout est là : la prise de distance, l’aveu tardif, puis la réaffirmation de la légitimité symbolique de Grasset.

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Cette défense reste minimale. Elle ne répond ni au diagnostic de « mise au pas » ni à l’idée d’un « mauvais signal » lancée sur le plateau. Elle confirme plutôt la ligne choisie par Sansal : séparer son geste d’auteur des interprétations politico-industrielles qui l’enveloppent. Là où le débat public voit un indice supplémentaire de la transformation d’un grand éditeur en pièce d’un ensemble idéologique plus vaste, lui ramène son choix à l’évidence d’un catalogue et d’un nom.

L’auteur et son propre dossier politique

Reste que l’entretien lui-même empêche cette séparation. Avant même de revenir à Grasset, les journalistes rappellent « son positionnement politique » et posent la question brutalement : « Se rapproche-t-il, comme le disent certains, de l’extrême droite, oui ou non ? »

Plus loin, la charge se précise. Il est question de sa rencontre avec Philippe de Villiers pour le JDD, décrit comme un titre « classé très à droite, voire à l’extrême droite de l’échiquier médiatique français ». L’écrivain est confronté à la question qui circule désormais dans le champ littéraire : « Boualem Sansal est-il d’extrême droite ? » Sa réponse se veut nette : « Pas du tout. Moi, je suis un démocrate. » Amusant : Vincent Bolloré se décrit comme un chrétien démocrate.

Il poursuit : « J’ai toujours été de gauche. Je suis de la gauche, un déçu de la gauche. » L’argument ne consiste pas seulement à repousser une étiquette. Il vise à reprendre la maîtrise d’un récit devenu incontrôlable, où le passage par le JDD, la proximité affichée avec Philippe de Villiers et l’arrivée chez Grasset se répondent désormais comme les éléments d’un même dossier. L'auteur ne conteste pas la réalité de ces mouvements : il en réfute le sens.

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Il s’agace d’ailleurs : « On t’a défendu en tant qu’homme libre qui se bat pour sa liberté et dans la dignité. Voilà, on ne se met pas à genoux parce que le pouvoir algérien me tient. Non, il faut rester debout. Et puis j’apprends que, par ailleurs, j’ai été défendu dans le cadre d’orientation, de la diplomatie, presque comme en otage. Voilà, j’étais un mouton dont on négociait le prix de la viande. » Car lui ne voulait pas d’une ligne de défense le positionnant comme écrivain : « Pas de compromis », tel était le credo qu’il aurait souhaité.

L’entretien montre comment, en quelques jours, un changement de maison est devenu le point de convergence de trois tensions distinctes : la fidélité rompue à Gallimard (mais exigible par qui, d'ailleurs ?), la crise de gouvernance suite au limogeage d’Olivier Nora et la politisation accélérée d’un espace éditorial réinterprété au prisme du nom de Bolloré.

« Depuis que j’ai rencontré Olivier Nora chez Grasset [le PDG, NdR], depuis que j’ai rencontré Arnaud Lagardère et ses collègues, j’ai l’impression que je suis sur un terrain qui me permettra de me reconstruire beaucoup plus facilement que... voilà », estimait l’écrivain un mois avant que l’éditeur ne soit évacué.

Sansal a beau assurer que « qu’un auteur quitte son éditeur, c’est du quotidien », le dossier qu’il affronte ne relève déjà plus du quotidien. Il promettait pour le 16 avril un communiqué en soutien aux auteurs qui avaient affirmé leur volonté de quitter la maison. « Le communiqué sortira demain. Je vais d'abord en parler avec Nora. » Pour l’heure, toujours rien ?

Crédits photo : TV5 Monde

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Par Nicolas Gary

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