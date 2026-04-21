Un nouveau prix pour croiser littérature et photographie : naissance de Lumière d’août

Pensé comme un espace de dialogue entre écriture et image, ce prix ambitionne de récompenser deux œuvres offrant, chacune dans leur registre, un regard singulier sur le monde et une exigence artistique affirmée. Son intitulé rend hommage au roman Light in August (Lumière d'août) de William Faulkner, tout en évoquant, par la notion de lumière, l’essence même de la photographie.

Le jury, composé de neuf membres, est placé sous une présidence bicéphale : Vincent Hein pour la littérature et Sylvain Holtermann pour la photographie.

Pour cette première édition, il réunit également Damien Bouticourt (libraire et éditeur), Michaël Ferrier (professeur à l’université Chuo de Tokyo, essayiste et écrivain), Hervé Garat-Foucault (médecin), Sébastien Lapaque (critique littéraire au Figaro, essayiste et écrivain), Amina Masseboeuf (médecin), Olivier Rogez (journaliste culturel à RFI et écrivain) et Christophe Vautey (consul général de Suisse à Marseille et écrivain).

Le fonctionnement du prix s’articulera en trois étapes. Fin mai, une première sélection donnera lieu à l’établissement d’une longue liste, chaque juré proposant un ouvrage de littérature et un livre de photographie. Fin juin, une shortlist de quatre titres par catégorie sera arrêtée. Enfin, fin septembre, une délibération finale accompagnée d’un vote à points désignera les deux lauréats.

La remise du Prix Lumière d’août se tiendra en octobre, lors d’une cérémonie publique organisée à la librairie Maupetit, sur la Canebière, lieu emblématique de la vie culturelle marseillaise.

À travers cette initiative, les fondateurs affirment une conviction : certaines œuvres éclairent le monde autant par les mots que par les images.

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Par Hocine Bouhadjera

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