Dans les écoles de Russie, l’État pousse les livres patriotiques

Le marché avait déjà amorcé ce mouvement. La RBC pointe que les ventes de livres liés au patriotisme, à l’histoire et à l’art militaire ont progressé de 15 % en volume et de 30 % en valeur en 2023 chez Eksmo, tandis que le groupe AST observe une hausse de 43 % des ventes d’ouvrages relevant de ces thématiques entre 2021 et 2023. Cette dynamique se prolonge au début de l’année 2024, confirmant l’installation durable de ces segments dans l’économie éditoriale.

L’État reprend la main sur les prescriptions

Cette demande ne relève plus du seul marché. Sur le site du Kremlin, on découvre une instruction présidentielle publiée fin décembre 2024 et qui prévoit l’intégration d’œuvres contemporaines à tonalité patriotique dans les listes de lecture extrascolaire. L’orientation ne repose plus uniquement sur les choix éditoriaux ou les achats des lecteurs : elle s’inscrit dans un cadre prescriptif défini au niveau fédéral.

Le système éducatif constitue un relais central. Pour Uchitelskaya Gazeta, le ministère de l’Éducation prévoit de moderniser les bibliothèques scolaires d’ici 2030 en y introduisant des ouvrages contemporains, des titres de lecture obligatoire et des sélections pour la lecture personnelle, avec une place explicitement accordée à la littérature patriotique. Pour les établissements scolaires, ce reroutage entraîne forcément une transformation durable de leurs collections – et donc de l'idéologie véhiculée.

Aligner les achats publics sur l’orientation idéologique

Le recentrage concerne aussi les bibliothèques publiques, comme le montre le portail du projet national Culture : des listes de lecture recommandées ont été mises en ligne début mars 2026 pour accompagner les acquisitions financées par subventions. Elles incluent des ouvrages patriotiques, historiques et de fiction, ainsi que des titres destinés à la jeunesse, créant un lien direct entre orientation politique et constitution des fonds documentaires.

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Ce dispositif organise un canal d’approvisionnement structuré. Les bibliothèques ne se contentent plus de répondre à une demande locale : elles s’inscrivent dans une logique nationale d’équipement culturel, où les choix d’acquisition répondent à des priorités définies en amont.

Une stratégie territoriale et planifiée

Cette politique éditoriale se décline aussi à l’échelle régionale. Selon TASS, les autorités prévoient d’établir et de diffuser des listes de littérature patriotique contemporaine adaptées aux territoires et destinées à la lecture extrascolaire. Cette territorialisation étend le cadre de la recommandation bien au-delà du récit national unifié, en intégrant des productions locales dans les dispositifs de diffusion.

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Cette structuration s’inscrit dans une planification plus large. Le plan gouvernemental 2026-2028 prévoit des concours, des projets de lecture à dimension patriotique, le financement d’anthologies des littératures des peuples de Russie et le développement de bibliothèques numériques. L’ensemble dessine un écosystème cohérent, articulant production éditoriale, diffusion scolaire et soutien public.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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