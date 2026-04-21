Fort comme l’eau : quand le voyage devient une école de l’inattendu

À rebours du tourisme de surface, Fort comme l’eau propose un récit où le voyage ne se résume pas à un déplacement, mais devient une expérience du regard. L’auteur y rassemble des fragments de vie, des scènes simples, souvent discrètes, saisies au fil de ses parcours. Des gestes du quotidien, des silences, des rencontres fugaces — autant de moments qui révèlent une humanité invisible, essentielle, celle qui soutient le monde sans jamais s’imposer.

Photographe autant qu’auteur, il ne cherche pas à capturer des images, mais à les recevoir. Derrière chaque photographie, il y a un échange, une présence, une attention portée à l’instant. Le texte prolonge ce regard : il ne décrit pas, il ouvre. Il invite à ralentir, à observer autrement, à accepter de ne pas tout comprendre. Le voyage devient alors une école de l’inattendu, où l’on apprend moins à voir qu’à être disponible.

Au fil des pages, la frontière entre l’ailleurs et l’intime s’estompe. Le lecteur n’est pas guidé à travers un itinéraire, mais invité à traverser des situations, à ressentir des ambiances, à interroger ses propres repères. Loin des clichés touristiques, Fort comme l’eau propose une expérience incarnée, attentive, où chaque détail compte : une main qui travaille, un regard échangé, un instant suspendu.

Ce livre s’inscrit dans une démarche profondément humaine. Il ne cherche ni à expliquer ni à démontrer, mais à partager une manière d’être au monde. Regarder sans juger, rencontrer sans comparer, apprendre sans vouloir saisir. Une posture simple en apparence, mais exigeante, qui transforme peu à peu la façon de voyager — et peut-être, au-delà, la façon de vivre.

À travers cette approche sensible, Fort comme l’eau questionne notre rapport au temps, à l’autre et à nous-mêmes. Il rappelle que le voyage ne se mesure pas en lieux visités, mais en déplacements intérieurs. Que ce que l’on emporte compte parfois moins que ce qui nous transforme.

Pour qu’un jour, au lieu de dire

« J’ai fait ce pays »

on puisse murmurer :

« Ce pays m’a fait. »

Pour soutenir la campagne, on se rendra à cette adresse.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

Contact :