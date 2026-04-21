Livres générés par IA : les éditeurs accusent Amazon de “parasitisme

Invité à intervenir lors d'une table ronde consacrée au secteur du livre, organisée par la Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat, le mercredi 15 avril dernier, Vincent Montagne, président du Syndicat national de l'édition, n'a pas mâché ses mots. Quand la discussion a abordé le sujet de l'intelligence artificielle générative, le PDG de Média-Participations a pointé un « parasitisme » de la plateforme.

La multinationale américaine a été vivement critiqué par le président du SNE pour son rôle dans « la prolifération de faux livres, notamment jeunesse, intégralement générés par l'IA » et mis en vente sur la plateforme.

« De faux auteurs, de faux éditeurs, de faux achats pour faire remonter [les titres] dans les classements, de faux avis, de faux commentaires, cela s'appelle une tromperie aggravée du consommateur », estime Vincent Montagne. D'après le code de la Consommation, et plus particulièrement son article L. 441-1, cette tromperie « est une infraction intentionnelle nécessitant la mauvaise foi ou la négligence de l'auteur. Elle peut porter sur la nature, la qualité, la quantité, ou les caractéristiques des marchandises », rappelle la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Elle peut être punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300.000 €, d'après l'article L. 454-1 du Code de la consommation.

« Nous voudrions que la DGCCRF se positionne sur ce point », a appuyé Vincent Montagne devant la commission sénatoriale, en précisant qu'un courrier avait été envoyé en ce sens. « Or, elle ne le fait pas. C'est elle qui doit se saisir de ce point, car nous avons là un parasitisme. »

À LIRE - En Allemagne, Penguin Random House accuse OpenAI de contrefaçon

Cette fois, la notion convoquée par le président du SNE porterait plus spécifiquement sur une démarche qui chercherait à créer une confusion dans l'esprit du consommateur. Le Code de la consommation, dans son article L121-2, explicite cette pratique commerciale, considérée comme « trompeuse », elle aussi.

Nous avons contacté le SNE pour obtenir plus de précisions sur ces accusations, sans succès pour le moment.

Amazon ou l'IA en vitrine

Paradoxalement, l'intervention du président du Syndicat national de l'édition survenait à quelques jours de l'ouverture du Festival du Livre de Paris, pour lequel, cette année, Amazon était un « partenaire privilégié », jusqu'à ce qu'une fronde des libraires fasse reculer la firme et le SNE lui-même. Cependant, il parait peu probable que la commercialisation massive de livres générés par l'intelligence artificielle par la multinationale vienne d'être découverte par l'organisation patronale...

En effet, la présence de titres produits par les machines sur Amazon n'est pas vraiment une nouveauté. Dès l'été 2023, les récits très largement ou totalement générés par des outils d'intelligence artificielle générative faisaient leur apparition dans les classements de vente, d'abord sur les territoires anglophones, puis dans d’autres pays.

Certains auteurs, dont l'Américaine Jane Friedman, avaient même été victimes d'usurpations d'identité : des livres présentant leurs noms en couverture apparaissaient, alors même qu'ils n'en étaient pas les auteurs. Autre exemple, tout aussi inquiétant : des livres sur l'herboristerie ou sur la cueillette des champignons se multipliaient, en colportant parfois des informations fausses, donc dangereuses, voire mortelles.

Les réponses d'Amazon, dans tous ces cas de figure, varient peu : « Bien que nous autorisions le contenu généré par intelligence artificielle, nous nous réservons le droit de rejeter ou de supprimer du contenu généré par intelligence artificielle lorsque nous déterminons qu’il crée une expérience client décevante », déclarait ainsi un porte-parole d'Amazon France en septembre 2023.

Toutefois consciente du mécontentement que ces contenus peu qualitatifs peuvent engendrer chez ses clients, la multinationale a pris quelques mesures. Dès 2023, elle limitait le nombre de titres qu'il était possible d'autopublier le même jour, à 3 - tout de même. Plus récemment, elle a mis en place, auprès des « auteurs », des formulaires de déclaration pour expliciter les interventions d'outils d'IA sur les ouvrages mis en vente.

À LIRE - Chez Maison Pop, des couvertures dopées à l'IA qui font pschitt ?

Nous avons interrogé Amazon France sur la portée des accusations du SNE et les mesures de la firme vis-à-vis des ouvrages générés par l'intelligence artificielle.

Une problématique plus générale

D'autres acteurs du livre, présents à cette même table ronde, ont pu apporter de l'eau au moulin du SNE. Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la Librairie française, a évoqué les « centaines de milliers de faux livres sur Amazon », prédisant qu'il y en aurait demain « des millions ». « Il y aura une sorte de flux qui risque de se déverser sur le marché », a-t-il ajouté, estimant que cette prolifération d'ouvrages peu qualitatifs compliquerait le travail des auteurs, des éditeurs et des libraires, appliqués à défendre une création humaine.

Christophe Hardy, écrivain et président de la Société des Gens De Lettres (SGDL), invite pour sa part à « inventer quelque chose » pour désigner ces ouvrages générés par l'IA, qu'il qualifie pour sa part de « produits machine ».

« Je pense qu'il est important d'arriver à imposer l'idée que cet objet, qui va circuler, ne mérite pas le nom de “livre”. Ce produit machine ne relève pas du tout des mêmes droits et devoirs », détaille-t-il en évoquant notamment les règles liées à la fiscalité et à la taxe sur le valeur ajoutée, laquelle s'élève à 5,5 % sur le livre en France.

Rappelons que les outils d'intelligence artificielle sont sous le feu des critiques des auteurs et des ayants droit, dont les éditeurs, pour l'usage fait des oeuvres protégées par le droit d'auteur. En effet, les larges modèles de langage qui permettent aux IA de générer des réponses satisfaisantes aux requêtes des utilisateurs sont « entraînés » sur de gigantesques volumes de données.

Au sein de ces corpus, un certain nombre d'oeuvres protégées par le droit d'auteur, auxquelles les développeurs ont parfois eu accès grâce à des bases de données pirates. Dans le monde entier, et particulièrement aux États-Unis, les procédures en justice se multiplient, les auteurs et les éditeurs réclamant des compensations pour le préjudice subi.

Un premier accord a été conclu, en cours de validation par la justice américaine, entre Anthropic (derrière l'IA générative Claude) et des titulaires de droits, avec le versement d'une compensation à hauteur de 1,5 milliard $.

En France, le Syndicat national de l'édition a porté plainte, en mars 2025, contre Meta, avec la Société des Gens de Lettres (SGDL) et Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC). Sur la procédure, Vincent Montagne s'est montré confiant : « Nous avons des centaines de milliers de preuves, Meta sera condamné, il n'y absolument aucun doute. »

À LIRE - Ministère de la Culture : le conseiller IA venu de Google apporte une “expertise étendue”

Représentant le ministère de la Culture et donc la voix du gouvernement, Florence Philbert, directrice générale des médias et des industries culturelles, a assuré que la rue de Valois était « très attentive » à ces enjeux, en particulier au « marquage spécifique des contenus synthétiques », le règlement européen sur l'IA ayant introduit une obligation en ce sens.

Photographie : Détail d'une page du site amazon.fr

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com