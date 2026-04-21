Au détour d'un achat, il découvre un texte inédit de Federic Garcia Lorca

Le cantaor Miguel Poveda a acquis en Allemagne un manuscrit de Gacela de la raíz amarga, poème de Federico García Lorca daté de 1933. Au verso du feuillet, un court texte resté inédit a été identifié. L’information, révélée par El País, repose sur un examen mené avec la philologue Pepa Merlo, qui en défend l’authenticité à partir de critères matériels et stylistiques – et tout d'abord sur la graphie.

Pepa Merlo relève des correspondances avec l’écriture connue de Lorca, notamment dans l’irrégularité du tracé et la présence de corrections manuscrites. L’étude porte aussi sur le contenu. Le texte met en jeu des motifs récurrents dans l’œuvre du poète, en particulier le rapport au temps. Enfin, la spécialiste établit des rapprochements avec d’autres pièces conservées dans les archives de l’auteur, renforçant la cohérence de l’attribution.

D’après El País, un parallèle précis est établi avec un document conservé par la Fondation Federico García Lorca. Ce rapprochement s’appuie sur des associations lexicales similaires, identifiées dans plusieurs manuscrits. L’argumentation ne repose donc pas sur une intuition isolée, mais sur un faisceau d’indices matériels et textuels convergents.

Un feuillet connu requalifié par son verso

Le document acquis par Miguel Poveda correspond à l’un des deux manuscrits connus du poème. L’un avait été dédié à Luis Cernuda, l’autre à Juan José Casal. Le feuillet acheté s’inscrit donc dans un corpus déjà identifié. La découverte ne crée pas un nouvel objet, mais modifie le statut d’un document existant en révélant un contenu resté inaperçu.

Ce type de pièce circulerait depuis des années sur le marché des autographes. Dans ce cas précis, le texte inédit figurait au verso d’une page déjà connue, sans avoir fait l’objet d’un examen approfondi.

Le fragment paraîtra fin avril dans un volume signé par Miguel Poveda et Pepa Merlo. Le passage du feuillet au livre transforme un objet de collection en source éditoriale. L’intervention critique devient alors déterminante pour fixer le texte, en préciser la place dans l’œuvre et en organiser la diffusion.

Crédits photo RTVE

Par Clément Solym

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