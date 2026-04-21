Au détour d'un achat, il découvre un texte inédit de Federic Garcia Lorca

Un manuscrit de Gacela de la raíz amarga, acquis en Allemagne par Miguel Poveda, a révélé au verso un court texte inédit attribué à Federico García Lorca. La philologue Pepa Merlo en défend l’authenticité en croisant analyse de la graphie, étude du contenu et comparaison avec d’autres pièces conservées dans les archives de l’auteur.
Le 21/04/2026 à 11:10 par Clément Solym
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21/04/2026 à 11:10
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Le cantaor Miguel Poveda a acquis en Allemagne un manuscrit de Gacela de la raíz amarga, poème de Federico García Lorca daté de 1933. Au verso du feuillet, un court texte resté inédit a été identifié. L’information, révélée par El País, repose sur un examen mené avec la philologue Pepa Merlo, qui en défend l’authenticité à partir de critères matériels et stylistiques – et tout d'abord sur la graphie.
Pepa Merlo relève des correspondances avec l’écriture connue de Lorca, notamment dans l’irrégularité du tracé et la présence de corrections manuscrites. L’étude porte aussi sur le contenu. Le texte met en jeu des motifs récurrents dans l’œuvre du poète, en particulier le rapport au temps. Enfin, la spécialiste établit des rapprochements avec d’autres pièces conservées dans les archives de l’auteur, renforçant la cohérence de l’attribution.
D’après El País, un parallèle précis est établi avec un document conservé par la Fondation Federico García Lorca. Ce rapprochement s’appuie sur des associations lexicales similaires, identifiées dans plusieurs manuscrits. L’argumentation ne repose donc pas sur une intuition isolée, mais sur un faisceau d’indices matériels et textuels convergents.
Le document acquis par Miguel Poveda correspond à l’un des deux manuscrits connus du poème. L’un avait été dédié à Luis Cernuda, l’autre à Juan José Casal. Le feuillet acheté s’inscrit donc dans un corpus déjà identifié. La découverte ne crée pas un nouvel objet, mais modifie le statut d’un document existant en révélant un contenu resté inaperçu.
Ce type de pièce circulerait depuis des années sur le marché des autographes. Dans ce cas précis, le texte inédit figurait au verso d’une page déjà connue, sans avoir fait l’objet d’un examen approfondi.
Le fragment paraîtra fin avril dans un volume signé par Miguel Poveda et Pepa Merlo. Le passage du feuillet au livre transforme un objet de collection en source éditoriale. L’intervention critique devient alors déterminante pour fixer le texte, en préciser la place dans l’œuvre et en organiser la diffusion.
Crédits photo RTVE
Par Clément Solym
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Gaston Lagaffe reprend du service. Après avoir déjà relancé le personnage avec un album signé Delaf en 2023, les éditions Dupuis poursuivent sur leur lancée. Le 23e album des aventures du célèbre antihéros, intitulé Des Boum et des Paf, sera disponible en librairie le 21 octobre. Tiré à un million d’exemplaires, il a été annoncé mercredi par l’éditeur.
16/04/2026, 17:14
L'annonce d'« un plan de compétitivité » au sein du groupe Bayard a été reléguée, dans un communiqué de presse, après les présentations d'une gamme de jeux et d'une application internationale de prières, ou encore l'acquisition du parc d'attractions Kingoland. Près de 70 emplois devraient pourtant disparaitre, principalement dans les activités liées à la presse. L'édition n'est toutefois pas épargnée par le plan d’économies.
16/04/2026, 13:19
L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a publié, ce mercredi 15 avril, l'indice des prix à la consommation pour le mois de mars 2026, ainsi que l'évolution des prix sur un an. Pour les livres, entre mars 2025 et mars 2026, l'augmentation est estimée à 0,9 % par l'Insee. L'inflation ralentit, puisque la variation annuelle entre 2024 et 2025 atteignait 1,2 %.
16/04/2026, 12:01
Carine-M & Élian Black’Mor, auteurs-illustrateurs depuis 20 ans, dévoilent l’Abominable Oracle. Plus qu’un jeu, ce projet fusionne 12 albums de bibliographie en 42 arcanes immersifs. Après deux décennies d'onirisme sombre, ce deck concentre notre essence graphique. Il s’accompagne du Livre des Augures, notre 13e opus : un Codex officiel contant l’histoire de chaque créature. Un pont radical entre l’art du beau livre et le monde du jeu. L'alchimie entre narration et illustration enfin révélée.
16/04/2026, 10:43
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