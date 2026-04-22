De Marseille aux terres amérindiennes, un récit de fuite et de perte

Le roman s’ouvre sur l’épidémie qui frappe Marseille au début du XVIIIᵉ siècle, toile de fond d’un récit où la catastrophe sanitaire fait écho à d’autres formes de violence humaine. Deux parcours s’entrelacent : celui d’un enfant huron, arraché à son territoire d’origine en Nouvelle-France, converti et déplacé dans un monde qui n’est pas le sien, et celui d’un marin qui quitte la ville au moment où la maladie se propage, laissant derrière lui sa famille condamnée.

Leurs itinéraires, qui les mènent de la Provence ravagée aux territoires d’Amérique du Nord, sont jalonnés d’épreuves et de rencontres, dont celle d’une Algonquine qui occupe une place centrale dans le récit. À travers ces destins croisés, le texte explore la survie, l’exil et la possibilité d’une transformation malgré un environnement marqué par la destruction.

Les éditions Rivages vous proposent un extrait en avant-première :

Olivier Sebban est l’auteur de plusieurs romans. Parmi ses ouvrages figurent Le jour de votre nom, récompensé par le prix François-Victor Noury de l’Institut de France, Sécessions et Maintenant que l’hiver.

Par Clotilde Martin

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