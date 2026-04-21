IA : à l’épreuve du tribunal, la prochaine audience d'Anthropic sera décisive

Anthropic aborde une étape clé de la procédure engagée contre l’usage de livres pour entraîner ses systèmes. Comme le rapporte Publishers Weekly, l’audience d’équité fixée au 14 mai 2026 permettra à la justice fédérale de statuer sur la validité de l’accord conclu avec les plaignants, après un report décidé début avril : 1,5 milliard $, pour mémoire. Une pIAlle pour sauver une IA...

Selon l'Authors Guild, des demandes d’indemnisation ont été déposées pour 440.490 des 482.460 œuvres couvertes, soit 91,3 % du corpus éligible – taux qui dépasse de très loin les standards ordinaires des recours collectifs américains. Le fonds, déjà abondé d’une première tranche de 300 millions de dollars, sera ensuite versé par étapes, sous réserve de l’approbation définitive du tribunal.

Rappelons également que des auteurs français sont concernés par cette affaire, au rang desquels, entre autre, Joël Dicker, Albert Camus, Amélie Nothomb ou encore Guillaume Musso. Et pour l'anecdote, ActuaLitté a appris récemment que les services juridiques de groupes éditoriaux étaient passés totalement à côté de l'information – et donc de cette indémnisation...

Le livre teste le rapport de force avec l’IA

Cette séquence ne clôt pourtant rien. D’après Authors Alliance, plusieurs objections ont été déscellées et pourront être discutées à l’audience. Elles portent notamment sur l’exclusion de certains titulaires étrangers ou non enregistrés aux États-Unis, sur la répartition des sommes entre auteurs et éditeurs, ainsi que sur le niveau des honoraires réclamés par les avocats des demandeurs. Reuters précise que ces honoraires ont été ramenés à 187,5 millions de dollars, après une première demande plus élevée.

Pour le livre, le dossier conserve une portée structurante : Actualitté rappelait dès août 2025 que cette procédure reposait sur la découverte d’un ensemble massif d’ouvrages piratés, susceptible d’avoir nourri Claude sans autorisation. Quelques semaines plus tard, nous apprenions que le compromis provisoire fixait un plancher de 3000 $ par titre concerné, tout en prévoyant la destruction des copies pirates conservées par l’entreprise.

Le contexte judiciaire explique la tension autour de l’audience du 14 mai. Reuters rappelle qu’en juin 2025 le juge William Alsup a distingué deux questions : l’entraînement du modèle a été regardé comme relevant du fair use, mais la conservation d’une bibliothèque centrale de plus de sept millions de livres piratés a, elle, été jugée contraire au droit d’auteur. Cette séparation entre usage transformationnel allégué et acquisition illicite des corpus demeure l’un des nœuds de tous les contentieux culturels liés à l’IA.

La bataille dépasse d’ailleurs Anthropic seul : ce 1er avril, les représentants de l’édition, de la presse et des publications scientifiques cherchaient à peser ensemble dans un autre contentieux visant l’entreprise, cette fois dans le champ musical.

Le signal est net : après la phase d’extraction massive des contenus, le débat se déplace vers la reconnaissance d’un marché de licences et vers la capacité des filières culturelles à imposer un prix à leurs catalogues.

L’audience du 14 mai ne dira donc pas seulement combien Anthropic paiera ni qui touchera quoi : elle dira si le monde du livre accepte qu’un accord record serve de matrice à d’autres règlements, au risque d’installer une doctrine pragmatique : réparer après captation, plutôt qu’empêcher avant usage.

Crédits photo : Espacio Menosuno CC BY ND NC 4.0

Par Clément Solym

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