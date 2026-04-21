Beaux livres : la maison EMCG en liquidation judiciaire

Décédé en 2022 à l'âge de 80 ans, Marc Crès, figure culturelle de Marseille, avait publié plusieurs centaines d'ouvrages au sein des éditions Crès, rappelait La Provence au moment de sa disparition. Il avait cédé, en 2019, cette structure à Stéphane Salord, bientôt rejoint par un associé, Frédéric Presles, qui prendra en charge la direction éditoriale à partir de 2021.

Un nouveau nom est donné à la maison — EMCG, pour « Éditions en Mouvement et de Créations Graphiques » —, tandis que l'ambition reste de proposer des beaux-livres de qualité sur la Provence. En mars 2021 parait ainsi Marseille, sur les traces de Monte-Cristo, signé par Frédéric Presles, puis, quelques mois plus tard, Quatre saisons en Provence, qu'il cosigne avec Camille Moirenc.

Au total, depuis la reprise, une quinzaine de livres se sont ajoutés au catalogue de la maison d'édition. « Certains de ces livres ont plutôt eu du succès », nous explique Frédéric Presles, « mais le modèle économique du secteur ne permet pas aux maisons d’édition indépendantes de se développer, dans le domaine du beau livre ».

Selon lui, « il est très difficile de dégager une marge, voire de simplement rentrer dans ses frais », une fois déduite la part du distributeur, la rémunération des auteurs, les frais liés à la conception du livre et, bien entendu, les coûts d'impression. Sur ce point, les éditions EMCG travaillaient avec des partenaires européens situés dans les pays de l'est : « Travailler avec un imprimeur français est trop coûteux et, par ailleurs, aucun d'entre eux n'est capable d'assurer lui-même les finitions des ouvrages », justifie Frédéric Presles.

Un « changement drastique »

« De fil en aiguille, malgré le fait de remettre de l'argent régulièrement, la maison est arrivée dans une impasse », constate aujourd'hui Frédéric Presles, en soulignant que les éditions EMCG « avaient zéro frais de structure ».

« La sagesse aurait été de faire des livres de plus mauvaise qualité, mais nous tenions à une maquette impeccable et à une impression irréprochable », poursuit-il. « Le domaine du beau livre a connu un changement drastique : aujourd'hui, seules les grandes maisons d'édition, qui font des bénéfices sur des ouvrages à forte rentabilité, peuvent se permettre de publier ce type de livres. »

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Distribués par la Sodis, les titres de la maison d'édition étaient proposés à des prix compétitifs, entre 29 et 49 €, mais le contexte économique général s'avère aussi moins porteur pour ces parutions. Afin de consolider les finances, Frédéric Presles a tenté de développer « un secteur corporate, en associant les livres de la maison avec des produits, au sein de coffrets à destination des entreprises. Trois couleurs de Provence [paru en 2024, cosigné par Frédéric Presles, avec Laurence Peraud et Luc Long] était accompagné par trois bouteilles de vin, par exemple. Plusieurs entreprises ont été séduites, mais, ici aussi, les achats ont fini par être temporisés. »

La procédure de liquidation judiciaire ouverte en mars dernier se poursuivra sur les prochains mois. « Il n'y a pas de fournisseurs ou d'auteurs qui ont laissé des plumes dans l'histoire. J'écrivais les 2/3 des textes et je réalisais également les photographies, je suis donc celui qui en a laissé le plus », conclut Frédéric Presles.

Photographie : Couverture du livre Sur les traces de Monte-Cristo, à Marseille, de Frédéric Presles, paru en juin 2024

Par Antoine Oury

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