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Daemon tome 2 : comme pour le bus, Arès non desservi

Vincent Brugeas, Ronan Toulhoat, Yoann Guillo

Revoici notre demi-dieu favori, Daemon Cœur-de-Marbre, fils d’Arès, toujours en quête de rédemption. Car une malédiction imposée par Zeus l’oblige paradoxalement à susciter reconnaissance et gratitude, ce qui introduit une tension constante entre puissance et contrainte morale. 

Tout cela, on le découvrait dans Les Vierges de Thessalie, premier opus de la série signée Vincent Brugeas, Ronan Toulhoat et Yoann Guillo. Le tome 2 débarque, et l’ambiance se réchauffe… La ville de Thèbes endure un siège mené par un groupe de créatures autoproclamées Les Enfants d’Arès : dur de voir son père donner vie à de pareilles bestioles. Car Daemon affrontera cette fois-ci des adversaires qui partagent sa nature divine.

Le récit articule combats, alliances et trahisons autour d’un cercle de compagnons (Eugenios, Diomède, Kallista), s’inscrivant dans cette réappropriation de la mythologie antique. Les figures divines sont habilement — et assez justement — déplacées vers des problématiques humaines, mais les dieux de l’Olympe n’étaient-ils pas hautement semblables aux hommes ?

Pris entre devoir, loyauté envers ses compagnons et tension intérieure, Daemon affronte ainsi un conflit qui dépasse le simple champ de bataille : il s’agit pour lui de définir ce qu’il fait de son héritage, dans un monde où la guerre demeure la langue première des dieux comme des hommes.

Le dessin de Ronan Toulhoat, épaulé par Yoann Guillo, conserve cette énergie, nettement accrue, autant que la lisibilité qui faisaient la réussite du premier tome. Le trait, nerveux sans être saturé, privilégie l’impact des corps en mouvement : chaque affrontement s’inscrit dans une chorégraphie lisible, où la puissance physique des personnages traduit leur nature semi-divine.

Les compositions s’ouvrent, apportant plus de dynamique et donnent aux scènes de bataille une amplitude épique sans sacrifier la clarté du récit. La couleur, dense et contrastée, accentue cette matérialité en jouant sur les oppositions de lumière et de poussière, comme pour ancrer le divin dans une physicalité presque brutale.

L’ensemble construit ainsi une esthétique où le spectaculaire ne relève pas d’un simple effet, mais d’une véritable écriture visuelle au service de la tension narrative. Et on savoure d’autant plus que se profile enfin le véritable plan d’Arès…

 
 

#Imaginaire
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Une michronique de
Nicolas Gary

Publiée le
21/04/2026 à 10:00

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Les Enfants d'Arès

Yoann Guillo, Vincent Brugeas, Ronan Toulhoat

Paru le 17/04/2026

56 pages

Le Lombard

16,45 €

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Les vierges de Thessalie

Yoann Guillo, A préciser, Vincent Brugeas, Ronan Toulhoat

Paru le 31/01/2025

56 pages

Les Editions du Lombard

16,45 €

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