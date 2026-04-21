Avec Metro 2039, l'apocalypse fasciste au prochain arrêt

L'apocalypse, c'est long, surtout vers la fin : Metro 2039 promet de nouveaux moments d'action et de tension aux joueurs, dès l'hiver prochain, à en croire la première bande-annonce du jeu de 4A Games. Le titre sera disponible sur Xbox Series S|X, PlayStation 5 et PC.

Un mystérieux personnage est au centre du récit, simplement désigné comme « l'Étranger ». Poursuivi par ses cauchemars, il fera face à une menace de taille, une faction nommée le Novoreich, avec, à sa tête, un despote sans pitié, le Fuhrer Hunter.

Toute ressemblance avec la réalité serait évidemment totalement fortuite... L'équipe derrière le jeu rappelle, à ce titre, que Metro 2039 s'inspire des livres de Glukhovsky, « un véhément opposant de l'invasion de l'Ukraine. Sa position courageuse lui a coûté cher : une vie en exil loin de sa patrie, la Russie, où la dissidence est un crime. »

Par Antoine Oury

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