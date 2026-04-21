Le 6 mai prochain, La Grande Librairie prend le large vers les îles

Une nouvelle émission hors les murs s'annonce pour La Grande Librairie. Cet épisode spécial sera diffusé le mercredi 6 mai à 21h05 sur France 5, puis sera disponible sur la plateforme france.tv pour être visionné et revisionné.

Lieux d’écriture, de beauté et de mystères, les îles fascinent et regorgent d’histoires, de contes et de mythes. Augustin Trapenard est allé à la rencontre d’écrivains et d’écrivaines qui racontent ces territoires insulaires.

Le présentateur sillonnera ainsi les mers et la Bretagne avec la navigatrice Isabelle Autissier, qui a publié La Fille du grand hiver en 2025 (Paulsen). Ensuite, cap vers la Corse avec le Prix Goncourt Jérôme Ferrari, auteur du récent Très brève théorie de l’enfer (Actes Sud), avant de bifurquer pour prendre la direction de la Martinique avec un autre Prix Goncourt, Patrick Chamoiseau, dont l'essai Que peut Littérature quand elle ne peut ? a été publié l'année dernière par les éditions du Seuil.

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La romancière Estelle-Sarah Bulle (Histoire sentimentale de mes cheveux, Bayard) guidera ensuite Augustin Trapenard sur les terres guadeloupéennes. En Méditerranée, escale sur l’île de Porquerolles pour y croiser l’écrivain Alain Damasio, auteur des Furtifs.

Enfin, La Grande Librairie conviera les téléspectateurs et téléspectatrices à la rencontre du tissu associatif littéraire de l’île de Mayotte et en Polynésie française avec, pour guide, la romancière Chantal Spitz (et la mer pour demeure, Au Vent des îles).

Proposée par François Busnel, via Rosebud Productions, l'émission est réalisée par Adrien Soland.

Par Dépêche

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