Desmond Morris, qui a révolutionné notre regard sur l’humain, est mort

Le zoologiste britannique Desmond Morris, figure majeure de la vulgarisation scientifique et auteur du best-seller Le Singe nu, est mort le 19 avril à l’âge de 98 ans. Son fils, Jason Morris, a salué « une vie entière de découvertes, de curiosité et de créativité », rappelant que son père « a continué à écrire et à peindre jusqu’à sa mort », relaie l'AFP.
Le 20/04/2026 à 17:33 par Hocine Bouhadjera
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20/04/2026 à 17:33
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Né le 24 janvier 1928 à Purton, dans le sud de l’Angleterre, Desmond John Morris s’est imposé comme l’un des premiers à porter sur l’être humain un regard d’éthologue. Formé à l’université de Birmingham puis à Oxford, où il travaille sous la direction du prix Nobel Nikolaas Tinbergen, il consacre ses premières recherches au comportement animal, notamment celui du poisson épinoche, qui lui vaut un doctorat.
Ses travaux l’amènent ensuite à élargir son champ d’étude, des oiseaux aux primates, puis à l’humain lui-même. En 1967, il publie The Naked Ape (Le Singe nu), ouvrage qui marque un tournant. En décrivant Homo sapiens comme une espèce animale parmi d’autres, soumise à des comportements biologiques et sociaux, Morris propose une lecture aussi accessible que provocatrice. Le livre rencontre un succès mondial, vendu à plus de dix millions d’exemplaires et traduit dans de nombreuses langues.
Dans son sillage, il développe une œuvre abondante mêlant science et observation du quotidien : Le Zoo humain, Le Couple nu, La Clé des gestes ou encore La Femme nue. Ses travaux contribuent à populariser l’éthologie humaine, parfois rapprochée de la sociobiologie, en proposant des clés d’interprétation du comportement social, des gestes ou des relations affectives.
Parallèlement à son activité d’auteur, Desmond Morris s’investit très tôt dans la télévision. Responsable d’une unité audiovisuelle au zoo de Londres, il présente dans les années 1960 l’émission Zoo Time, participant à faire entrer la zoologie dans les foyers, à l’instar de David Attenborough.
Mais Desmond Morris ne se limite pas à la science. Fasciné par le surréalisme, il développe une carrière de peintre et d’artiste. Dès 1950, il expose aux côtés de Joan Miró. Il s’intéresse également à la créativité animale, organisant notamment des expositions de peintures réalisées par le chimpanzé Congo, dans une démarche qui interroge les frontières entre art et comportement.
Auteur prolifique, il publie aussi des ouvrages consacrés aux animaux domestiques (Le Chien révélé, Le Chat révélé), à la gestuelle humaine (Bodytalk), ou encore à la relation entre l’homme et les autres espèces. Cette diversité témoigne d’une même ambition : rendre lisible le comportement vivant, qu’il soit humain ou animal.
Membre de la Société zoologique de Londres et reconnu pour son rôle de vulgarisateur, Desmond Morris laisse derrière lui une œuvre singulière, à la croisée de la science, de l’art et de l’observation sociale. Par son approche accessible et parfois iconoclaste, il aura contribué à modifier durablement le regard porté sur l’être humain, envisagé comme une espèce parmi les autres.
Crédits photo : Desmond Morris, en 1969 (Eric Koch pour Anefo — Nationaal Archief 922-9399, CC BY-SA 3.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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15/04/2026, 15:53
Mondial Relay en aurait installé 9000 à ce jour, Amazon quelque 4500. Ils ont poussé dans les villes et les campagnes en quelques années, jusqu'à changer les habitudes de consommation. Les casiers automatisés de retrait de colis, ou lockers, ont connu un « développement exponentiel », pointe la députée socialiste du Finistère Mélanie Thomin. Elle avance une proposition de loi pour encadrer et surtout limiter leur installation.
15/04/2026, 15:13
Whoopi Goldberg renforce sa présence dans le livre avec WhoopInk, une collection ouverte chez Blackstone Publishing. L’initiative dépasse l’effet de notoriété : elle confie à une personnalité médiatique un rôle direct dans le repérage des textes, leur fabrication et leur promotion. Un signe supplémentaire de la transformation des circuits de prescription dans l’édition américaine.
15/04/2026, 14:37
En débarquant Olivier Nora de la tête de Grasset, Vincent Bolloré a franchi le Rubicon : en quelques heures, l’éviction de l’éditeur historique — remplacé par un dirigeant issu de l’entourage direct du milliardaire, et des plus éloignés de la passion littéraire de son prédécesseur — a déclenché une vague de réactions d’une rare intensité. Auteurs qui claquent la porte, prises de position alarmées, appels à la mobilisation : pour beaucoup, bien plus qu’un changement de direction, il s'agit là de la nouvelle étape d'une lutte culturelle.
15/04/2026, 13:11
Un drame survenu dans un centre de tri de l’Oregon met en lumière la brutalité des méthodes managériales du leader mondial du e-commerce. Alors qu’un collaborateur succombait à un arrêt cardiaque, l’activité s'est poursuivie sans interruption, illustrant une déshumanisation dénoncée tant aux États-Unis qu'en France.
15/04/2026, 12:41
Plus de 1000 professionnels du cinéma et de la télévision ont publié, le 13 avril, une lettre ouverte contre le projet de fusion entre Paramount et Warner Bros. Discovery. Ils demandent aux procureurs généraux des États américains, notamment en Californie, d’examiner l’opération et de la bloquer. Les signataires estiment que ce rapprochement aggraverait la concentration du secteur, avec des effets sur l’emploi, les structures indépendantes et la diversité des œuvres.
15/04/2026, 12:33
Une nouvelle structure éditoriale fait son apparition dans le paysage français. Fondée par Paloma Grossi au sein du groupe Les Nouveaux Éditeurs, Les Intranquilles entendent publier aussi bien des auteurs confirmés que de nouvelles voix, en fiction comme en non-fiction.
15/04/2026, 12:33
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