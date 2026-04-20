Desmond Morris, qui a révolutionné notre regard sur l’humain, est mort

Né le 24 janvier 1928 à Purton, dans le sud de l’Angleterre, Desmond John Morris s’est imposé comme l’un des premiers à porter sur l’être humain un regard d’éthologue. Formé à l’université de Birmingham puis à Oxford, où il travaille sous la direction du prix Nobel Nikolaas Tinbergen, il consacre ses premières recherches au comportement animal, notamment celui du poisson épinoche, qui lui vaut un doctorat.

Ses travaux l’amènent ensuite à élargir son champ d’étude, des oiseaux aux primates, puis à l’humain lui-même. En 1967, il publie The Naked Ape (Le Singe nu), ouvrage qui marque un tournant. En décrivant Homo sapiens comme une espèce animale parmi d’autres, soumise à des comportements biologiques et sociaux, Morris propose une lecture aussi accessible que provocatrice. Le livre rencontre un succès mondial, vendu à plus de dix millions d’exemplaires et traduit dans de nombreuses langues.

Dans son sillage, il développe une œuvre abondante mêlant science et observation du quotidien : Le Zoo humain, Le Couple nu, La Clé des gestes ou encore La Femme nue. Ses travaux contribuent à populariser l’éthologie humaine, parfois rapprochée de la sociobiologie, en proposant des clés d’interprétation du comportement social, des gestes ou des relations affectives.

Parallèlement à son activité d’auteur, Desmond Morris s’investit très tôt dans la télévision. Responsable d’une unité audiovisuelle au zoo de Londres, il présente dans les années 1960 l’émission Zoo Time, participant à faire entrer la zoologie dans les foyers, à l’instar de David Attenborough.

Mais Desmond Morris ne se limite pas à la science. Fasciné par le surréalisme, il développe une carrière de peintre et d’artiste. Dès 1950, il expose aux côtés de Joan Miró. Il s’intéresse également à la créativité animale, organisant notamment des expositions de peintures réalisées par le chimpanzé Congo, dans une démarche qui interroge les frontières entre art et comportement.

Auteur prolifique, il publie aussi des ouvrages consacrés aux animaux domestiques (Le Chien révélé, Le Chat révélé), à la gestuelle humaine (Bodytalk), ou encore à la relation entre l’homme et les autres espèces. Cette diversité témoigne d’une même ambition : rendre lisible le comportement vivant, qu’il soit humain ou animal.

Membre de la Société zoologique de Londres et reconnu pour son rôle de vulgarisateur, Desmond Morris laisse derrière lui une œuvre singulière, à la croisée de la science, de l’art et de l’observation sociale. Par son approche accessible et parfois iconoclaste, il aura contribué à modifier durablement le regard porté sur l’être humain, envisagé comme une espèce parmi les autres.

Crédits photo : Desmond Morris, en 1969 (Eric Koch pour Anefo — Nationaal Archief 922-9399, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

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