Quai des Bulles : appel à candidatures d'auteurs pour le prix Révélation BD

Le prix Révélation BD ADAGP / Quai des Bulles lance sa nouvelle édition. Les candidatures sont ouvertes, avec une date limite fixée au 8 juin. Cette distinction, attribuée chaque année, s’adresse à des auteurs émergents dans le champ de la bande dessinée.

Décerné par un jury de professionnels, le prix vise à « encourager et valoriser le travail d’artistes-auteurs émergents ». Il est organisé conjointement par l’ADAGP, société de gestion des droits d’auteur dans les arts visuels, et l’association Quai des Bulles.

Au-delà de la somme de 5000 euros, le lauréat bénéficie d’une présentation dédiée sur les cimaises de l’ADAGP. Celle-ci peut prendre la forme d’un texte critique ou de prises de vue de son travail. Une campagne de communication est également prévue sur les réseaux sociaux des deux structures.

Des conditions d’accès encadrées

L’appel à candidatures repose sur plusieurs critères précis. Les participants doivent avoir assuré à la fois le scénario et le dessin de l’ouvrage présenté. Le prix s’adresse à des profils inscrits dans la scène française, qu’ils résident en France depuis au moins cinq ans ou qu’ils soient de nationalité française vivant à l’étranger.

Les candidats doivent avoir publié au maximum trois albums à compte d’éditeur. Parmi ces publications, au moins une doit être parue entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026. Cette limitation vise à cibler des parcours encore en début de développement.

Pour candidater, les auteurs doivent envoyer leur ou leurs ouvrages correspondant aux critères à l’association Quai des Bulles, avant la date de clôture. L’adresse postale est la suivante : Association Quai des Bulles - Prix Révélation BD - BP40652 - 35406 SAINT-MALO CEDEX. Une sélection sera ensuite opérée avant la désignation du lauréat par un jury composé d’artistes, de journalistes et de professionnels.

Le résultat sera annoncé lors du festival Quai des Bulles, programmé du 9 au 11 octobre 2026 à Saint-Malo. L’édition 2026 sera la onzième remise du prix Révélation BD. Dix albums sont retenus dans la sélection finale avant le choix du jury. En 2025, la distinction a été attribuée à Sylvain Bordesoules pour son album Azur Asphalte, publié chez Gallimard BD.

Crédits photo : Quai des Bulles

Par Dépêche

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