Sous le règne des Filles du Feu redéfinit la fantasy nordique

Sébastien Juillard signe le premier volet magistral de la saga de Sigdís Hröriksdóttir. Loin des sentiers battus, l'auteur nous entraîne dans une Scandinavie du VIIe siècle où l'acier des épées le dispute au givre des cœurs. Entre fresque historique et drame intime, ce roman impose une voix singulière, portée par une plume d'une précision chirurgicale et un sens du tragique hérité des anciens scaldes.
Le 20/04/2026 à 16:44 par Nicolas Gary
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20/04/2026 à 16:44
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L’hiver n’est pas seulement une saison chez Sébastien Juillard ; c’est une condition de l’âme, une architecture de cristal qui enserre les destins avant de les briser. Dans ce premier volume de la Saga de Sigdís Hröriksdóttir, intitulé Sous le règne des Filles du Feu, l’auteur nous plonge dans une Scandinavie du VIIe siècle, loin des clichés habituels du guerrier barbare.
Ici, le vent a l’odeur du sel et du sang séché, et les dieux ne sont que des ombres lointaines dont on redoute le caprice. La narration s’ouvre sur le retour d’une femme dont le nom seul fait frémir les fjords, une figure de proue qui semble porter sur ses épaules toute l’amertume d’un peuple en sursis.
Sigdís n’est pas une héroïne de papier, elle est une force tellurique façonnée par la perte et l’exigence. « Lorsqu’elle s’embarqua au début du printemps, nul parmi ses compagnons ne savait, au juste, ce qui poussait Sigdís Hröriksdóttir à prendre la mer. Mais pas un ne croyait qu’elle partait pour l’or ou l’ambre. »
En revenant vers ses terres natales après quinze années d’errance, elle rapporte le corps de son père, Hrörik, prisonnier des glaces, tel un talisman maudit. Ce retour n’est pas un apaisement, mais le prologue d’une confrontation inévitable avec un passé qui refuse de mourir.
La construction narrative de Juillard impressionne par sa capacité à entrelacer les temporalités et les géographies. On suit Sigdís dans ses incursions au cœur du royaume des Francs, où elle se confronte à la figure de Hlothar II, souverain tourmenté par des visions démoniaques.
Ce contraste entre la pierre des cités chrétiennes comme Metz ou Reims et la rudesse des fjords norvégiens souligne la singularité du dispositif. L’auteur évite l’écueil du récit purement linéaire pour privilégier une approche presque organique. Le lecteur ressent chaque coup d’aviron, chaque morsure du givre sur le pont du « Serpent Errant ». La langue, nerveuse et précise, restitue avec une fidélité troublante l’âpreté de cette existence où la survie est un combat de chaque instant.
Au centre de ce tumulte, Sigdís demeure une figure solitaire, malgré la présence de ses compagnons d’armes. « Sigdís ne partageait guère leurs amusements. Elle déléguait aux plus tempérants, Torrad et Hroald, la charge d’éviter les esclandres. »
Cette distance volontaire, ce retrait presque aristocratique, cache une fêlure profonde liée à la perte de sa fille et à une maternité contrariée dont le deuil semble inachevable. L’interaction avec son époux Jórun, homme de l’ombre au dévouement silencieux, apporte une épaisseur psychologique rare au genre. Les tensions qui parcourent le clan, les doutes des guerriers face à leur chef, et la menace du hamr — cette fureur interne qui menace de consumer l’esprit de Sigdís — créent une tension dramatique constante.
Le personnage de la Fille à la Lance incarne une transgression des rôles de genre, non par idéologie moderne, mais par une nécessité viscérale de caractère. Elle est celle qui refuse de se soumettre aux attentes sociales des Hördar pour embrasser son destin de souveraine et de guerrière. « La Fille à la Lance empoigna l’arme en frêne à long fer feuillé, à laquelle elle devait sa renommée, et elle en cogna du talon le bois du navire. — Qu’un seul se dresse contre moi. Un seul. »
Cette scène, d’une puissance visuelle remarquable, définit l’essence même de l’héroïne : une détermination farouche qui se dresse contre l’adversité, qu’elle soit humaine ou métaphysique. Juillard excelle à dépeindre ces moments de bascule où le destin vacille sur un geste.
L’écriture se fait particulièrement évocatrice lorsqu’elle décrit la nature, qui cesse d’être un simple décor pour devenir un personnage à part entière. « Dans la forêt, le givre grimpe sur l’écorce. Il corsète le fût des sapins, et le vent le polit jusqu’à la transparence. » Cette précision quasi chirurgicale dans l’observation des éléments renforce l’immersion.
Le lecteur est projeté dans un monde où le merveilleux n’est pas une intrusion fantastique, mais une extension du réel, une manière d’appréhender l’inexplicable. Les visions de Sigdís, les prophéties des völur et les signes dans le ciel participent à une atmosphère de crépuscule imminent, où chaque victoire semble porter en elle les germes d’une défaite future, dans un cycle sans fin de destruction et de renaissance.
Enfin, l’ouvrage interroge la notion même de légende et de transmission au sein d’une culture orale en pleine mutation. À travers les échanges entre Sigdís et les skalds, Sébastien Juillard livre une réflexion passionnante sur la fabrication du mythe et le poids de la renommée.
« La renommée ne dépend que du poète, tu le sais, répondit-elle avec une gêne manifeste. Le mien n’avait de goût que pour le grandiose. » Cette lucidité de l’héroïne sur sa propre image apporte une dimension méta-narrative bienvenue, rappelant que l’histoire est souvent écrite par ceux qui restent pour chanter les morts. L’épopée n’est plus seulement un enchaînement de batailles, mais une lutte pour la vérité contre les embellissements de la poésie.
Sous le règne des Filles du Feu s’affirme ainsi comme une œuvre ambitieuse, servie par un style d’une grande élégance, qui parvient à renouveler le genre de la saga nordique. En insufflant une profondeur psychologique saisissante à ses personnages, Juillard dépasse le cadre de la fantasy historique pour toucher à l’universel.
La trajectoire de Sigdís, entre vengeance et quête de sens, résonne longtemps après avoir refermé le livre, comme le lointain murmure d’un fjord que le gel ne parvient jamais tout à fait à réduire au silence. Une lecture exigeante qui récompense la patience par une immersion totale dans un monde de feu, de glace et de souvenirs.
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 13/05/2026
624 pages
Editions Denoël
24,00 €
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Ce onzième livre de Marie-Hélène Lafon est exceptionnel (et nous l'avions déjà dit, mais cédons au plaisir de le répéter) : il est expérimental à l’image de son titre elliptique. Le livre, construit par ellipses, laisse la possibilité au lecteur de s’y mirer totalement, de se faire ses propres fictions. De laisser son imaginaire vagabonder sans jamais s’épuiser.
13/04/2026, 07:00
« Le personnage qui dit “je” dans ce livre, souhaiterait garder quelque mystère. » La première phrase de cet vrai-faux roman Faux-passeports (1937), qui se compose en fait de cinq nouvelles reliées entre elles par un même narrateur, pose d’emblée la véritable nature de ce livre, un savant mélange d’autobiographie, de romanesque et d’essai sur ce qu’est l’engagement pour une cause. Par Carl Aderhold.
12/04/2026, 09:55
Terre de lumière et de contrastes, la Haute Provence mêle les parfums du sud et la rudesse des montagnes. Ici, les lavandes se mêlent aux genêts, les aigles planent au-dessus des crêtes et les torrents creusent des gorges spectaculaires. À travers ce guide collectif à paraître le 16 avril, 24 balades invitent à explorer les paysages entre Verdon, Lure et Mercantour.
12/04/2026, 08:30
À travers ce guide collectif, à paraître le 16 avril, le lecteur est invité à parcourir 25 belles balades entre terre et mer. Des plages du Débarquement aux falaises du Cotentin, des marais du Bessin aux forêts de l’Orne, la Basse-Normandie révèle une nature d’une richesse insoupçonnée.
12/04/2026, 08:30
Des plaines du gave aux crêtes des Pyrénées, le Béarn déploie une nature aussi sauvage que généreuse. Ici, le promeneur n’est jamais bien loin d’un torrent, d’un sentier fleuri ou du vol d’un vautour. Il suffit de lever les yeux pour sentir la montagne respirer. À découvrir en librairie le 16 avril.
12/04/2026, 07:30
Terre de vent, de pierre et de lumière, le Pays Cathare dévoile ici toute la splendeur de ses paysages. Des gorges de la Frau aux étangs de la Narbonnaise, des crêtes de Quéribus aux vignes de Tuchan, des forêts de la Montagne Noire aux falaises de Bugarach, chaque itinéraire est une plongée dans l’histoire et la nature. À travers ce guide collectif, à paraître le 16 avril, 24 belles balades invitent à explorer des paysages entre citadelles et garrigues.
12/04/2026, 07:00
Entre sciences, histoire, société et fiction, la Booksletter de la semaine compose un panorama intellectuel dense, où chaque ouvrage éclaire une tension contemporaine. Du planétarium d’Eise Eisinga aux bombardements de Tokyo, des couvents baroques aux conflits de garde d’enfants, ces lectures interrogent les structures politiques, culturelles et sociales qui façonnent nos représentations, nos savoirs et nos héritages collectifs.
11/04/2026, 09:56
La Bretagne Sud se dévoile comme un territoire mouvant, où les frontières s’effacent pour laisser place à une nature foisonnante et imprévisible. Dans ce guide collectif à paraître le 16 avril, 25 balades invitent à explorer des paysages entre ciel et mer.
11/04/2026, 09:00
À paraître le 16 avril, ce guide collectif réunit 23 belles balades entre terre et mer. Entre Niort, La Rochelle et la baie de l’Aiguillon, le Marais Poitevin déploie ses paysages miroitants : canaux bordés de frênes, prairies inondées, vasières salées et vastes horizons.
11/04/2026, 08:30
Pays de lumière et de pierre, les Causses et Cévennes racontent depuis des millénaires l’histoire d’un dialogue unique entre l’homme et la nature. Inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour leurs paysages façonnés par l’agropastoralisme, ces hauts plateaux et vallées profondes sont un condensé de beauté brute, de traditions vivantes et de biodiversité exceptionnelle. À découvrir en librairie le 16 avril.
11/04/2026, 08:00
Le Luberon comme vous ne l’avez jamais vu. Entre Durance et monts de Vaucluse, entre lavandes et falaises, cet ouvrage collectif, à paraître le 16 avril, entraîne le lecteur au cœur d’un territoire d’exception, classé Réserve de biosphère par l’UNESCO.
11/04/2026, 07:30
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