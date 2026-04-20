Les festivals littéraires montent au créneau après le départ d’Olivier Nora

Nous, responsables de manifestations et festivals dédiés à la littérature, sommes très attachés à la relation que nous entretenons depuis des années avec les éditeurs et leurs équipes qui, bien souvent, accompagnent leurs autrices et auteurs lors de nos manifestations.

C’est pourquoi, l’éviction brutale d’Olivier Nora, président des éditions Grasset et éditeur charismatique respecté en France comme à l’échelle internationale, nous touche particulièrement. Chaque année, nous trouvons de beaux et grands textes dans le catalogue de cette maison d’édition réputée pour son exigence comme pour sa diversité de regards et de propos.

Avec les libraires, les bibliothécaires, les responsables de manifestations littéraires, les éditeurs tissent ce lien, dans notre pays, entre les auteurs et un large public alors même que la lecture connaît le recul que l’on sait. C’est grâce à ce travail, patient et dans la durée, que se construisent des œuvres qui traversent souvent les frontières et font de notre pays, et de la langue française, des trésors inestimables.

Nos pensées vont tout particulièrement aux équipes de Grasset, comme probablement à celles d’autres maisons d’édition du même groupe, qui, ne pouvant exprimer publiquement leur désapprobation, se sentent menacées dans le respect de leur travail et de leur conscience professionnelle.

Le réseau RELIEF :

Abbaye médiévale de Lagrasse, centre culturel Les arts de lire • Agence « et tu connais… » • Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté / festival Les Petites Fugues • ATLAS - Association pour la promotion de la traduction littéraire • Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture • Bibliothèque publique d’information de Paris / festival Effractions • Cafés Littéraires de Montélimar • Cité des congrès de Nantes / festivals Atlantide et Les Utopiales • Cité du mot, prieuré de La Charité-sur-Loire • Comédie du Livre - 10 jours en mai à Montpellier • Des livres comme des idées à Marseille / Oh les beaux jours ! et Nouvelles Rencontres d’Averroès • Escales du livre à Bordeaux • Étonnants Voyageurs à Saint-Malo • Expoésie à Périgueux • Faits et Gestes • Festival des livres d’en haut à Lille • Festival du Polar de Villeneuve-lez-Avignon • Festival et salon du livre Époque à Caen • Festival international de la littérature (FIL) à Montréal • Festival Lektos à Bastia • Festival Lettres d’automne / Confluences à Montauban • Festival Livres à vous à Voiron • Festival Vo-Vf à Gif-sur-Yvette • Forum du livre de Saint-Louis • Hors limites, festival littéraire en Seine-Saint-Denis • Interbibly / Au fil des ailes, festival dans le Grand Est • L’Étoile du Nord (scène conventionnée danse et écritures contemporaines) à Paris • L’Institut canadien de Québec (Maison de la littérature / festival Québec en toutes lettres) • L’intime festival à Namur • La Manufacture d’idées à Hurigny • La Scam • Le Goût des autres au Havre • Le Grand Cordel MJC / festival Écrire & dire à Rennes • Le Grand R - Scène nationale à La Roche-sur-Yon • Le Livre à Metz • Le Murmure du monde dans le Val d’Azun • Lectures Plurielles à Chambéry / festival du premier roman • Lectures sous l’arbre au Mazet-Saint-Voy • Le Livrodrome / Plateforme Culture • Le Marathon des mots à Toulouse • Les Champs Libres à Rennes / festival Jardins d’hiver • Les Correspondances de Manosque - La Poste • Festival Livres & Musiques / Les Franciscaines à Deauville • Les Midis de la poésie à Bruxelles • Les Nouvelles Hybrides dans le Luberon • Les Promesses de l’aube à Aix-en-Provence • Lettres du monde à Bordeaux • Littérature Au Centre (LAC) d’Auvergne • Littératures Européennes de Cognac • Livres dans la boucle à Besançon • Maison de la poésie - Scène littéraire à Paris • MEET Maison des écrivains étrangers et des traducteurs à Saint-Nazaire • Médiathèque Les Silos (salon du livre) à Chaumont • Passa Porta à Bruxelles • Printemps du livre de Grenoble • Quais du polar à Lyon • Rencontres d’été théâtre et lecture en Normandie • Tandem à Nevers • Terres de Paroles Seine-Maritime Normandie • Textures, rencontres littéraires à Fribourg • Troisième bureau / festival Regards croisés à Grenoble • Villa Gillet à Lyon.

RELIEF est un réseau professionnel regroupant des événements et structures littéraires dédiés à la création et à la diffusion du livre. Créé en 2005 et constitué en association en 2011, il fédère aujourd’hui près de 60 membres en France, en Belgique, au Québec et en Suisse. Le réseau œuvre au développement des festivals littéraires et à la promotion de la lecture auprès de tous les publics.

Crédits photo : Escales du livre à Bordeaux (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

DOSSIER - Olivier Nora évincé : ce que cache vraiment son départ de Grasset

Par Auteur invité

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