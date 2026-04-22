Un été étouffant pour une famille marquée par la perte

Elle a toujours souhaité être proche d’elle, surtout après son départ survenu il y a longtemps. Il y a longtemps aussi qu’elle vit seule, douloureusement séparée du père qui a tenté de refaire sa vie. Petit-frère, lui, n’a pas encore commencé la sienne. Il lui cherche un sens, redoute de se tromper. Il est pourtant doué d’une conscience qu’il aimerait moins vive et dont Kathy connaît la valeur.

Dans la chaleur épaisse, presque suffocante, alors qu’un orage monte, opacifiant le ciel, Kathy, la narratrice à la fois empathique et dure, dit l’histoire des liens défaits et d’un nouvel espoir. Ses mots sont comme la pluie qui rafraîchit l’air et donne à l’odeur de la terre mouillée le nom de Pétrichor.

Les éditions du Canoë vous proposent un extrait en avant-première :

Laurent Georjin est né le 25 août 1968. Il écrit des fictions radiophoniques produites par France Culture et surtout La Première RTBF. L’une d’elles, réalisée par l’auteur, est nominée au prix Europa à Berlin en 2009. Les éditions Esperluète publient son premier roman, Portraits en forme de nuage qui passe, en 2009. Les éditions du Canoë font paraître le second, Portrait d’une fille qui ne se ressemble plus, en 2022. Après avoir écrit et réalisé huit courts métrages, il a en projet un premier long métrage pour le cinéma produit par Alexandre Cornu (Les Films du tambour de soie) dont le tournage est prévu pour le printemps 2026.

Parution le 13 mai 2026.

Par Clément Solym

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