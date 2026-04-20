L'éditeur Masobe lance son appli pour freiner le piratage de livres au Nigeria

Présentée début avril, la plateforme apparaît dans un contexte de tensions autour de la circulation illicite des textes, après la diffusion d’un dossier partagé contenant plus de 200 livres, affaire qui a relancé le débat sur le prix des ouvrages, l’accès aux œuvres et la rémunération des auteurs.

En choisissant un modèle par abonnement, Masobe Books propose une réponse industrielle à un déséquilibre ancien du marché plutôt qu’une dénonciation supplémentaire du piratage.

Insuffisance de l’offre ?

Comme le rapporte Brittle Paper, l’application vise d’abord les lecteurs nigérians avec trois paliers tarifaires : 1999 nairas par mois pour deux livres, 3999 nairas pour cinq titres et 5999 nairas pour un accès illimité, le tout accompagné d’offres adaptées aux lecteurs installés hors du Nigeria. [Ndlr : 1,26 €, 2,52 € et 3,79 € - le salaire minimum est de 70 000 ₦ par mois – environ 44,17 € – quand le salaire moyen est de 339 000 ₦ par mois – 214 €]

Le choix tarifaire mérite attention : il inscrit l’outil dans une économie locale marquée par la contraction du pouvoir d’achat, tout en essayant de rendre l’offre légale plus simple d’accès que les circuits de copie non autorisés. Sur son site, Masobe Books présente l’application comme un point d’entrée permanent vers son univers éditorial, centré sur la littérature africaine et la lecture mobile.

Plusieurs fonctions s'ajoutent comme location de titres à moindre coût, commande d’exemplaires imprimés depuis l’application et consultation d’un catalogue numérique élargi. Il apporte également une protection contre les captures d’écran, signe qu’au-delà de l’ergonomie commerciale, la question de la circulation non autorisée des fichiers a pesé dans la conception même du produit.

Cette stratégie intervient alors que Masobe s’est imposé comme l’un des éditeurs indépendants les plus visibles du pays. Dans un portrait publié en janvier 2025, The Guardian rappelait que la maison, fondée en 2018 par Othuke Ominiabohs, avait vendu près de 60 000 exemplaires de 41 titres en 2024, contre 28 000 exemplaires de 28 titres en 2023.

L’éditeur avait publié des auteurs émergents nigérians tout en développant des accords de diffusion au Kenya, au Ghana et en Afrique du Sud. L’application prolonge donc une croissance déjà engagée : elle ne remplace pas le réseau physique, elle tente de l’épauler par une infrastructure de lecture et de vente mieux adaptée aux usages mobiles.

Par Clément Solym

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