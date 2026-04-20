Une bibliothèque récupère un livre brûlé, perdu lors d'un séisme de 1906

À San Francisco, un volume noirci par le feu, présumé perdu depuis la catastrophe de 1906, a réintégré les rayonnages de la Mechanics’ Institute Library. L’ouvrage, Echoes of the Foot-Hills de Bret Harte, publié en 1875, a refait surface chez un vendeur ancien avant d’être acquis pour 35 dollars par le collectionneur Randy Tarpey-Schwed, qui a reconnu le tampon de l’institution..

Quand un exemplaire devient une archive

Selon SF Gate, le livre appartenait aux quelque 200.000 volumes de la Mechanics’ Institute, collection anéantie dans l’incendie qui suivit le séisme. L’exemplaire conservé aujourd’hui porte les traces matérielles de ce basculement : couverture noircie, pages marquées par la suie, mais ensemble encore lisible. L’objet est désormais exposé dans la bibliothèque comme une pièce de mémoire autant qu’un volume retrouvé.

L’origine du retour éclaire aussi les circuits contemporains du livre ancien. Tarpey-Schwed a identifié l’ouvrage sur un site de vente après avoir pris connaissance de l’histoire de la Mechanics’ Institute. À réception, il a poussé l’enquête en examinant le nom manuscrit inscrit sur la page de titre, Agnes Quigley.

Il a retrouvé une petite annonce publiée en 1898 dans la presse de San Francisco par une jeune femme cherchant une place de domestique. Rien ne permet d’affirmer qu’elle fut l’emprunteuse initiale, la bibliothèque ne conservant pas de registres de prêts exploitables à cette fin, mais cette trace rattache le livre à une existence ordinaire plutôt qu’à une simple légende urbaine.

Une bibliothèque sauvée, puis reconstruite

La Mechanics’ Institute fut fondée en 1854 et se présente comme l’une des plus anciennes de la côte Ouest. Avant la catastrophe, elle comptait de plus de 200.000 volumes. Le séisme de 1906 et l’incendie qui s'en suivit détruisit son bâtiment ainsi que la quasi-totalité de ses collections.

Le contexte historique renforce encore la portée symbolique de cette réapparition. Un premier choc fut ressenti vers 5 h 12 le 18 avril 1906, avant la rupture principale qui secoua la baie durant près d’une minute. L’incendie et ses suites laissèrent plus de 250.000 personnes sans abri. La rupture des conduites d’eau et de gaz accrut la propagation des flammes, qui brûlèrent plusieurs jours.

La bibliothèque a ensuite reconstruit son siège sur le même site, au 57 Post Street, dans un édifice ouvert en 1910. Le livre retrouvé ne répare évidemment pas la perte, mais il redonne une matérialité à un désastre que l’institution raconte d’ordinaire à l’échelle des masses documentaires disparues.

Crédits photo : Lance Yamamoto/SFGATE

Par Clément Solym

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