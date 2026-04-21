Le facteur Cheval, une œuvre plus vaste que le Palais idéal

« Puisque l’État français lui interdit d’inhumer sa famille dans son jardin, il imaginera une nouvelle œuvre, publique cette fois. Ce sera son chef-d’œuvre. »

L’histoire de l’art n’a retenu de Ferdinand Cheval que son Palais idéal, pourtant, celui-ci apparaît comme un prélude au Tombeau du silence et du repos sans fin. Méconnue, cette œuvre totale se révèle bien plus radicale que le Palais idéal : elle constitue l’aboutissement du geste créateur de l’artiste.

À travers son histoire se dessine l’ambition secrète d’un artiste autodidacte, hors du temps, animé par une nécessité intérieure irréductible.

Dans ce récit, Eugénie Bey propose une nouvelle lecture de la personnalité de Ferdinand Cheval, communément appelé Facteur Cheval, et de son œuvre. Son approche s’appuie sur une enquête minutieuse menée à partir de ses correspondances et de ses écrits. Elle réhabilite la personnalité de Ferdinand Cheval et de son œuvre.

« Le récit d’Eugénie Bey arrive au moment où nous nous attachons à revenir à la véritable histoire du facteur Cheval, à l’homme qu’il a été, dont la personnalité a été enfouie sous des couches multiples de mythes et de récupérations. » - Frédéric Legros, directeur du Palais idéal, qui signe la préface de l’ouvrage.

Les Ateliers Henry Dougier vous proposent un extrait en avant-première :

Eugénie Bey a étudié la philosophie contemporaine et l’esthétique à l’ENS et l’EHESS, elle écrit pour des artistes et des expositions d’art contemporains à Paris.

Parution le 7 mai 2026.

Par Ewen Berton

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