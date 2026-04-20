Le Seigneur des anneaux : un nouvel Aragorn pour traquer Gollum

Warner Bros. a officialisé lors du CinemaCon 2026, à Las Vegas, le casting de The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, nouveau film situé dans l’univers de Tolkien. Prévu pour une sortie en salles le 15 décembre 2027 en France, ce long métrage réalisé par Andy Serkis est notamment marqué par Jamie Dornan qui incarnera Aragorn, rôle précédemment tenu par Viggo Mortensen dans la trilogie originale.
Le 20/04/2026 à 15:38 par Ewen Berton
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20/04/2026 à 15:38
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Le projet, qui mêlera nouveaux visages et acteurs historiques de la saga, racontera la traque de Gollum avant les événements de La Communauté de l’Anneau.
The Hunt for Gollum, annoncé en 2024, suit les adaptations de l’œuvre de J.R.R. Tolkien, en explorant une période encore peu développée à l’écran. L’histoire se déroulera avant le départ de Frodon vers Fondcombe et suivra Aragorn dans une mission confiée par Gandalf.
Le choix de Jamie Dornan pour incarner Aragorn constitue l’un des principaux changements annoncés, explique Allociné. L’acteur apparaîtra sous le nom de « Strider », alias utilisé par le personnage lors de ses premières apparitions dans La Communauté de l’Anneau.
Jamie Dornan, ancien mannequin, a vu sa notoriété exploser internationalement avec le rôle de Christian Grey dans la saga Cinquante Nuances, adaptée des bestsellers d'E. L. James.
Aux côtés de Dornan, l’acteur Leo Woodall, notamment connu pour ses rôles dans les séries télévisées The White Lotus et Un jour, rejoint également le projet dans le rôle d’Halvard, un personnage présenté comme un compagnon de route d’Aragorn dans cette traque. Kate Winslet incarnera un personnage inédit, nommé Marigol.
Le film s’appuie sur un mélange d’acteurs issus des précédentes trilogies et de nouvelles recrues. Ian McKellen reprendra son rôle de Gandalf, tout comme Elijah Wood celui de Frodon, tandis que Lee Pace reviendra dans la peau de Thranduil. Andy Serkis, déjà interprète de Gollum, assurera à la fois la réalisation et le retour de son personnage.
D'après Variety, le scénario est signé par plusieurs figures associées aux précédentes adaptations, dont Fran Walsh et Philippa Boyens, déjà impliquées dans les trilogies de Peter Jackson. Elles sont rejointes par Phoebe Gittins et Arty Papageorgiou.
À LIRE - Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien
The Hunt for Gollum se concentrera sur une période située entre les événements du Hobbit et ceux du Seigneur des Anneaux. Le récit s’inspire d’éléments évoqués dans les appendices de Tolkien, en développant une mission mentionnée mais peu détaillée dans les romans.
Crédits photo : Jamie Dornan (Dublin International Film Festival, CC BY 3.0)
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
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Du 18 au 29 mai, le festival Littérature Live investit Lyon et sa région pour une nouvelle édition placée sous le signe de la « littérature vivante ». Organisé par la Villa Gillet, cet événement international réunit plus de 80 intervenants - auteurs, autrices, artistes, traducteurs, journalistes et critiques - dans une vingtaine de lieux partenaires.
03/04/2026, 17:37
Du 4 au 6 avril 2026, la Petite Cité de Caractère de Bécherel, en Ille-et-Vilaine, accueille une nouvelle édition de sa Fête du Livre, rendez-vous incontournable des amoureux de littérature. Pendant trois jours, rencontres d’auteurs, lectures, spectacles, ateliers et expositions investissent la ville autour d’un thème stimulant, « Vrai ou faux ».
02/04/2026, 18:26
À quelques jours seulement de son ouverture, le Salon international de l’édition indépendante de Paris, organisé par l’association L’Autre Livre, a finalement été contraint de reporter son édition 2026. Initialement prévu du 4 au 6 avril à la Halle des Blancs-Manteaux, l’événement se tiendra, sous réserve de validation définitive, du 1er au 3 mai. En cause : la prolongation de la réquisition du lieu dans le cadre du Plan Grand Froid.
01/04/2026, 19:44
Le Salon du Livre de Digne-les-Bains fera son retour les 23 et 24 mai 2026 au Palais des Congrès, confirmant sa place dans le paysage des rendez-vous littéraires régionaux. Pour cette nouvelle édition, l’événement réunira une trentaine d’écrivains autour d’une programmation éclectique, marquée notamment par une thématique consacrée à l’Inde.
01/04/2026, 18:01
Affluence record, programmation foisonnante et diversité éditoriale : la Foire du livre de Bruxelles a confirmé son rôle de carrefour incontournable. Pendant plusieurs jours, lecteurs, auteurs et professionnels ont fait vivre un rendez-vous tourné vers les enjeux d’aujourd’hui et de demain.
01/04/2026, 16:45
Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une certaine idée du livre, à la fois exigeante et profondément artisanale. L’événement offre au public l’occasion de découvrir celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et souvent hors des sentiers battus. À cette occasion, nous donnons la parole à plusieurs maisons présentes sur le salon à travers une série de cartes blanches. Aujourd’hui, éclairage sur les éditions de la Lanterne.
01/04/2026, 12:15
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