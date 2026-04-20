Le Seigneur des anneaux : un nouvel Aragorn pour traquer Gollum

Le projet, qui mêlera nouveaux visages et acteurs historiques de la saga, racontera la traque de Gollum avant les événements de La Communauté de l’Anneau.

The Hunt for Gollum, annoncé en 2024, suit les adaptations de l’œuvre de J.R.R. Tolkien, en explorant une période encore peu développée à l’écran. L’histoire se déroulera avant le départ de Frodon vers Fondcombe et suivra Aragorn dans une mission confiée par Gandalf.

Le choix de Jamie Dornan pour incarner Aragorn constitue l’un des principaux changements annoncés, explique Allociné. L’acteur apparaîtra sous le nom de « Strider », alias utilisé par le personnage lors de ses premières apparitions dans La Communauté de l’Anneau.

Jamie Dornan, ancien mannequin, a vu sa notoriété exploser internationalement avec le rôle de Christian Grey dans la saga Cinquante Nuances, adaptée des bestsellers d'E. L. James.

Aux côtés de Dornan, l’acteur Leo Woodall, notamment connu pour ses rôles dans les séries télévisées The White Lotus et Un jour, rejoint également le projet dans le rôle d’Halvard, un personnage présenté comme un compagnon de route d’Aragorn dans cette traque. Kate Winslet incarnera un personnage inédit, nommé Marigol.

Entre héritage et nouveaux visages

Le film s’appuie sur un mélange d’acteurs issus des précédentes trilogies et de nouvelles recrues. Ian McKellen reprendra son rôle de Gandalf, tout comme Elijah Wood celui de Frodon, tandis que Lee Pace reviendra dans la peau de Thranduil. Andy Serkis, déjà interprète de Gollum, assurera à la fois la réalisation et le retour de son personnage.

D'après Variety, le scénario est signé par plusieurs figures associées aux précédentes adaptations, dont Fran Walsh et Philippa Boyens, déjà impliquées dans les trilogies de Peter Jackson. Elles sont rejointes par Phoebe Gittins et Arty Papageorgiou.

À LIRE - Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien

The Hunt for Gollum se concentrera sur une période située entre les événements du Hobbit et ceux du Seigneur des Anneaux. Le récit s’inspire d’éléments évoqués dans les appendices de Tolkien, en développant une mission mentionnée mais peu détaillée dans les romans.

Crédits photo : Jamie Dornan (Dublin International Film Festival, CC BY 3.0)

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com