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Cannes 2026 : Mauvignier, Lorca… ces films qui viennent des livres

Romans, pièces de théâtre, bande dessinée ou récits documentaires : la sélection officielle du Festival de Cannes 2026 est, comme à l'accoutumée, riche en adaptations. Plusieurs films puisent directement dans des œuvres existantes, ou s’en inspirent librement. De Federico García Lorca à Laurent Mauvignier, en passant par la BD contemporaine ou une référence au Petit Prince, les sources sont multiples. 

Le 20/04/2026 à 15:30 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

20/04/2026 à 15:30

Hocine Bouhadjera

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Dans cette sélection officielle du 79e Festival de Cannes 2026, qui se tiendra du 12 au 23 mai sous la présidence de Park Chan-wook, plusieurs films se distinguent par leur lien direct avec le livre, mais pas toujours de la même manière. 

Une adaptation libre de Lorca

Avec La bola negra, Javier Ambrossi et Javier Calvo s’attaquent à un matériau littéraire aussi fragmentaire que chargé symboliquement. Le film s’inspire d’un projet de roman de Federico García Lorca, resté inachevé - l’auteur n’en ayant rédigé que quelques pages avant son assassinat - tout en intégrant des éléments de la pièce La piedra oscura du dramaturge contemporain Alberto Conejero.

Le duo propose une recomposition, à partir de sources éparses, pour faire émerger un récit ancré dans l’histoire espagnole et les trajectoires intimes qu’elle a façonnées. Le résultat annoncé se déploie sur trois temporalités, en 1932, 1937 et 2017, pour explorer les trajectoires entremêlées de trois hommes homosexuels. Au casting notamment : l'auteur-compositeur-interprète et guitariste espagnol Guitarricadelafuente, ou encore Penélope Cruz.

Javier Calvo et Javier Ambrossi, surnommés « Los Javis », forment l’un des duos les plus en vue du paysage audiovisuel espagnol. D’abord acteurs, ils s’imposent ensuite comme créateurs avec La llamada, comédie musicale devenue film, puis avec les séries Paquita Salas, Veneno et surtout La Mesías, succès critique et public. Leur univers mêle kitsch, sacré et culture queer, dans une veine souvent comparée à celle de Pedro Almodóvar, dont ils revendiquent l’influence. 

Une adaptation venue du théâtre

Quelques jours à Nagi, de Kōji Fukada, relève quant à lui d’un autre type de filiation. Le film adapte la pièce Tōkyō Notes, écrite en 1995 par Oriza Hirata. Le cinéaste en conserve l’esprit tout en déplaçant l’action vers une ville fictive, Nagi, inspirée d’une localité de la préfecture d’Okayama.

Le film suit les retrouvailles d’une sculptrice et de son ex-belle-sœur, dans un cadre apparemment ordinaire dont montent peu à peu les tensions. 

Kōji Fukada est un cinéaste japonais né en 1980, considéré comme l’une des figures importantes du renouveau du cinéma nippon. Formé à Tokyo, il débute avec des films indépendants avant de se faire remarquer avec Au revoir l’été, puis surtout Harmonium, qui remporte le Prix du jury dans la section Un certain regard à Cannes. Son travail explore les tensions familiales et sociales dans des récits épurés. 

Harari adapte sa propre BD

Avec Soudain, un autre Japonais, Ryūsuke Hamaguchi, s’éloigne encore du modèle classique de l’adaptation romanesque. Le film est inspiré d’un livre documentaire publié en 2019 sous le titre Kyū ni guai ga waruku naru, construit à partir de vingt lettres échangées entre la philosophe Maoko Miyano, atteinte d’un cancer du sein métastatique, et l’anthropologue Maho Isono. Le long métrage transpose cet échange écrit en une rencontre entre deux femmes affrontant ensemble la maladie, le monde et le temps. Elles sont interprétée par Virginie Efira et Tao Okamoto.

L’Inconnue, d’Arthur Harari, est adapté de la bande dessinée Le cas David Zimmerman, coécrite par le réalisateur avec son frère Lucas Harari, et publié chez Sarbacane. Présenté comme un film fantastique « mêlant chronique urbaine, enquête, mélodrame et rêverie », il est porté par Léa Seydoux, Niels Schneider, Valérie Dréville, Shanti Masud, Victoire Du Bois et Lilith Grasmug.

Le récit suit David Zimmerman, photographe discret à l’aube de la quarantaine, presque effacé du monde, dont l’existence bascule après une fête où il remarque une femme qu’il se met à suivre. Au terme de cette nuit, il se réveille dans le corps de l’inconnue. À partir de ce point de bascule, le film déploie un trouble identitaire qui mêle mystère, dérèglement du réel et vertige narratif.

Après plusieurs courts métrages, Arthur Harari se fait remarquer avec Diamant noir, qui révèle notamment Niels Schneider et lui vaut une nomination aux Lumières. Il confirme avec Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, salué par la critique et récompensé par le César du meilleur scénario original. Parallèlement, il s’impose comme scénariste en coécrivant avec Justine Triet Anatomie d’une chute, Palme d’or à Cannes et récompensé par un Oscar, un Golden Globe et un César du meilleur scénario. 

Une référence directe au Petit Prince

Le mouton dans la boîte, de Hirokazu Kore-eda, porte un titre qui renvoie explicitement au Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, et plus précisément à la célèbre scène de la boîte contenant le mouton. Dans un futur proche, une famille marquée par la perte de son enfant choisit d’accueillir un humanoïde, qu’elle élève et considère comme son propre fils.

Hirokazu Kore-eda est l’une des grandes figures du cinéma contemporain. D’abord documentariste, il développe un style épuré, proche du réel, centré sur les relations familiales, le deuil et l’enfance. Récompensé à de nombreuses reprises à Cannes, il remporte la Palme d’or pour Une affaire de famille. Son cinéma, souvent comparé à celui d’Ozu, se distingue par sa délicatesse et son humanisme. 

Enfin, Histoires de la nuit, de Léa Mysius,  transpose le roman du même titre de Laurent Mauvignier, paru en 2020 aux Éditions de Minuit. Le récit met en scène Nora, Thomas et leur fille Ida dans une ferme isolée, rejoints par une voisine peintre, avant que l’irruption de trois hommes ne fasse basculer la soirée et remonter des secrets enfouis. Ici, le lien au livre est central, explicite, et sans doute plus immédiatement identifiable pour un lectorat littéraire français. 

Histoires de la nuit réunit un casting porté par Hafsia Herzi dans le rôle de Nora, aux côtés de Benoît Magimel, Bastien Bouillon et Monica Bellucci. Ils sont entourés notamment de Tawba El Gharchi, Paul Hamy, Alane Delhaye, ainsi que Servane Ducorps et Tatia Tsuladze.

Formée à La Fémis, Léa Mysius a signé un premier long métrage, Ava, présenté à la Semaine de la critique à Cannes. Elle confirme avec Les Cinq Diables, sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs. Parallèlement, elle développe une activité importante de scénariste, collaborant avec Arnaud Desplechin, Jacques Audiard ou Claire Denis. Elle participe notamment à l’écriture des Olympiades et d’Emilia Perez, qui lui vaut une reconnaissance internationale.

Travolta adapte (aussi) son propre roman

Les sections parallèles et hors compétition confirment elles aussi la vitalité de ce dialogue entre cinéma et écrit, souvent sur des formats plus spectaculaires, historiques ou patrimoniaux.

Hors compétition, La Bataille de Gaulle, d’Antonin Baudry, conçu comme un diptyque - L’Âge de fer et J’écris ton nom - adapte l’ouvrage de l’historien Julian T. Jackson, De Gaulle : une certaine idée de la France. Il retrace l’ascension du général entre 1940 et 1944, de la bataille de Montcornet à la Libération de Paris. Il est porté par un casting composé de Simon Abkarian dans le rôle-titre, Niels Schneider en Leclerc, Simon Russell Beale en Churchill ou encore Benoît Magimel.

Dans la section Cannes Première, Vol de nuit pour Los Angeles, réalisé par un certain John Travolta, qui signe ici son premier long métrage, adapte son propre roman pour enfants, Propeller One-Way Night Coach, publié à la fin des années 1990. Le récit suit un jeune garçon passionné d’aviation traversant les États-Unis avec sa mère, dans une évocation de l’âge d’or du transport aérien, porté par Clark Shotwell et Ella Bleu Travolta.

Toujours dans Cannes Première, Le Bois de Klara, réalisé par Volker Schlöndorff, adapte le roman homonyme de Jenny Erpenbeck, chronique historique couvrant plusieurs décennies de l’histoire allemande. À travers une maison située près de Berlin, le récit traverse la République de Weimar, le nazisme, la guerre, la RDA puis la réunification.

Le Château d’Arioka de Kiyoshi Kurosawa transpose à l’écran le roman historique Le Samouraï et le Prisonnier d’Honobu Yonezawa. Le film mêle enquête criminelle et récit de siège dans le Japon féodal, autour d’un meurtre mystérieux sur fond de guerre. 

Dans un registre documentaire, The Match revient sur le célèbre match Argentine-Angleterre de la Coupe du monde 1986, marqué par la « main de Dieu » de Diego Maradona. Réalisé par Juan Cabral et Santiago Franco, le film s’inspire du livre El partido d’Andrés Burgo. À partir d’archives et de témoignages, il explore les dimensions sportives mais aussi politiques de cet événement, en lien avec la guerre des Malouines. Ici, le livre sert de point de départ à une relecture historique et médiatique d’un moment emblématique.

 Peter Jackson célébré

Du côté de la Quinzaine des cinéastes, Le Journal d’une femme de chambre, de Radu Jude, fait explicitement référence au roman d’Octave Mirbeau, sans en être une adaptation directe. Il suit une jeune femme de chambre roumaine en France contemporaine, fascinée par l’œuvre de Mirbeau. En jouant sur ce décalage entre texte classique et réalité actuelle, Jude propose une réflexion sur la circulation des œuvres et leur réappropriation.

Enfin, cette édition de Cannes rend hommage à Peter Jackson, récompensé par une Palme d’honneur. Le réalisateur néo-zélandais incarne à lui seul le lien étroit entre cinéma et littérature populaire. Il s’est imposé avec les adaptations monumentales du Seigneur des anneaux et du Hobbit, mais aussi avec Lovely Bones, tiré du roman d’Alice Sebold. Il a également participé à la production des Aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne de Steven Spielberg.

De la fresque historique au roman autobiographique, du livre pour enfants au récit documentaire ou au classique littéraire, les sections hors compétition de Cannes 2026 confirment ainsi une tendance forte : le cinéma continue de s’écrire, sous des formes multiples, à partir des livres.

Les sélections complètes du Festival de Cannes 2026 sont à retrouver ci-dessous :

Crédits photo : Le palais des festivals, en 2021 (plb06, CC BY-NC-ND 2.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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17/04/2026, 18:02

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Maillage : un nouveau festival littéraire arrive à Paris en 2026

Le Palais de la Porte Dorée lance son festival littéraire. Baptisé Maillage, l’événement tiendra sa première édition du 25 au 27 septembre 2026, en pleine rentrée littéraire. Le projet avait déjà été annoncé dans les colonnes d’ActuaLitté. Cette annonce prend désormais forme, avec un programme étoffé et une première liste d’invités.

17/04/2026, 17:38

ActuaLitté

Les Éditions d’Est en Ouest : le pari d’une Française pour faire découvrir des auteurs japonais

Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, cap sur les Éditions d’Est en Ouest.

17/04/2026, 11:27

ActuaLitté

Éditions Inédits – Fleurs Muettes, le premier concours de nouvelles olfactif

Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, la parole est aux éditions Inédits.

16/04/2026, 15:58

ActuaLitté

La BnF consacre une grande exposition à Georges Perec à l'automne 2026

La Bibliothèque nationale de France (BnF) consacrera, à l’automne 2026, sa première grande exposition à Georges Perec, figure majeure de la littérature française du XXe siècle et membre emblématique de l’Oulipo. Intitulée Georges Perec. Modes d’emploi, elle se tiendra sur le site François-Mitterrand, en Galerie 1, du 13 octobre 2026 au 14 février 2027.

15/04/2026, 15:12

ActuaLitté

Printemps du Livre de Montaigu 2026 : une édition prolongée, tournée vers la mer

Présentée à Paris le 8 avril, la prochaine édition du Printemps du Livre de Montaigu se tiendra les 8, 9 et 10 mai. Une édition légèrement décalée dans le calendrier, mais enrichie d’une journée supplémentaire et placée sous le signe du voyage maritime, avec un certain Didier Decoin, ancien président de l'Académie Goncourt, comme président d'honneur.

14/04/2026, 18:08

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Une journée pour soutenir l’édition indépendante face aux géants

L’Association des éditions des Hauts-de-France et le collectif Les libraires d’en Haut organisent, le 9 mai, une journée consacrée à l’édition indépendante. Inscrite en marge du festival régional « Haut les livres ! », cette initiative vise à promouvoir la diversité éditoriale face à la concentration du secteur, en mobilisant librairies et médiathèques autour de sélections d’ouvrages issus de structures indépendantes.

14/04/2026, 17:46

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Badiou, Wells, Marsan : les nouveautés des Éditions des Lumières arrivent en librairie

Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les Éditions des Lumières.

14/04/2026, 17:12

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À Beuvry, Les Frondaisons reviennent avec une journée gratuite entre poésie et nature

Le 30 mai 2026, la Maison de la Poésie de Beuvry accueillera une nouvelle édition des Frondaisons, festival gratuit consacré cette année aux oiseaux. Balades, lectures, ateliers, escape game, poésie contemporaine et propositions festives composeront une journée pensée pour tous les publics. L’événement affirme aussi une ligne écologique, entre écopoésie, attention au vivant et engagement en faveur d’une organisation durable.

14/04/2026, 14:56

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Terres de Paroles, un compagnonnage entre un auteur et une manifestation littéraire

L’écriture est une « aventure humaine », elle ne doit pas être un terrain peuplé de solitudes. Aussi, en collaboration avec Normandie Livre et Lecture, le festival Terres de Paroles a élaboré un “contrat d’auteur associé” avec l’écrivain normand Rémi David. Ainsi, il participe à la vie de la structure et aux choix éditoriaux, construit la programmation du festival et bénéficie également d’un soutien à l’écriture. Et parce qu’il est question de soutien, et parce qu’il est question de paroles, voici ses mots.

14/04/2026, 12:52

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Seine-Maritime : le festival Terres de Paroles 2026 transforme notre regard sur la lecture

La quinzième édition de Terres de Paroles se tiendra du 23 au 30 mai 2026 à travers toute la Seine-Maritime. Ce festival emblématique, placé sous le patronage littéraire de Marguerite Yourcenar, propose une immersion unique mêlant littérature et musique. À travers le thème de « l'aventure humaine », l'événement mobilise un vaste réseau de librairies indépendantes et de sites patrimoniaux pour offrir des rencontres accessibles à tous les publics.

14/04/2026, 12:26

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Sur toute la ligne : immersion dans l’univers éditorial d’Ardavena

Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, rencontre avec les éditions Ardavena.

14/04/2026, 12:02

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Proust et les femmes de sa vie : une exposition au cœur de l’intime et de la création

Les Hôtels Littéraires consacrent une exposition à Marcel Proust à travers celles qui ont profondément marqué sa vie et son œuvre. Intitulée Proust et les femmes de sa vie : muses et héroïnes, cette présentation s’appuie notamment sur des pièces prêtées par le collectionneur brésilien Pedro Corrêa do Lago, lauréat du prix Céleste Albaret en 2023, parmi lesquelles figurent photographies et lettres manuscrites issues de sa collection privée.

14/04/2026, 11:54

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Auteur de Fairy Tail et Edens Zero, Hiro Mashima revient en France

Hiro Mashima revient enfin en France, pour la première fois depuis 2018, pour le plus grand bonheur des fans ! L’auteur de Fairy Tail (trad. Vincent Zouzoulkovsky) et Edens Zero (trad. Thibaud Desbief) sera présent aux Rendez-vous de la BD d’Amiens les 6 et 7 juin.

13/04/2026, 17:06

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ARTDERIEN, une traversée des scènes expérimentales et de leurs langages

Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, lever de rideau sur ARTDERIEN, au cœur des scènes expérimentales. Par ARTDERIEN.

13/04/2026, 16:34

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Festival Québec BD : un public massif pour la 39e édition

Après cinq jours d’animations, de rencontres et d’expositions réparties dans près de 25 lieux, le 39e Festival Québec BD s’est refermé sur une forte présence du public. Portée par plus de 110 activités et près de 160 auteur·ices invités, l’édition 2026 confirme l’ancrage du rendez-vous dans la vie culturelle québécoise, tandis que l’équipe prépare déjà le cap symbolique du 40e anniversaire. 

13/04/2026, 14:17

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Prugne et Riff Reb’s, deux univers exposés chez Maghen

La galerie Daniel Maghen présente du 22 avril au 16 mai 2026 une exposition consacrée à Patrick Prugne et Riff Reb’s. Organisée autour de l’album Cheyenne pour le premier et Kernok le Pirate pour le second, elle réunit planches originales et illustrations inédites, ainsi que des œuvres antérieures pour Riff Reb’s. Un vernissage est prévu le 23 avril à 19 heures, suivi d’une dédicace de Patrick Prugne le 25 avril.

13/04/2026, 12:10

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La littérature espagnole dans le catalogue des éditions de La Reine Blanche

Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, cap sur les éditions de La Reine Blanche, qui font voyager la littérature espagnole.

13/04/2026, 10:58

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Émile, Loup Gris… Les héros de Ronan Badel prennent vie à Metz

À la médiathèque Verlaine, à Metz, l’invité d’honneur jeunesse du Livre à Metz 2026 s’expose en grand format. Jusqu'au 26 avril, Ronan Badel investit les espaces de la BMM avec une sélection de dessins originaux et de reproductions, offrant une plongée directe dans l’univers graphique de l’un des illustrateurs les plus reconnaissables de la littérature jeunesse contemporaine.

12/04/2026, 18:07

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Terre Humaine, une collection mythique, et toujours vivante

Au Livre à Metz, samedi 11 avril, l’« Hommage à Terre Humaine » n’avait rien d’un simple salut patrimonial. Pendant une heure, à Saint-Pierre-aux-Nonnains, l’animateur Antoine Kauffer a remis en circulation une question toujours vive : qu’est-ce qu’une grande collection d’anthropologie, d’ethnologie et de récits de vie peut encore produire aujourd’hui ? Face à lui, Caroline Audibert et Olivier Weber n’étaient pas là pour commenter un mausolée éditorial, mais pour montrer comment cette lignée reste active, nerveuse, poreuse au contemporain. 

11/04/2026, 21:22

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La “maladie impériale” : comprendre la Russie d'hier et d’aujourd’hui

Il plane sur cette rencontre organisée, dans la cadre de Livre à Metz 2026, une figure qui en impose : celle de Joseph Kessel. Écrivain, grand reporter, homme de guerre et de terrains, il sert ici de fil conducteur. D’origine russe, familier des marges et des conflits, l'auteur de La steppe rouge aurait sans doute reconnu quelque chose de profondément ancien dans la Russie contemporaine. 

11/04/2026, 17:55

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AFRICA : Louisa Babari entre archives, mythes et poésie

Du 15 mai 2026 au 3 janvier 2027, le [mac], musée d’art contemporain de Marseille présente AFRICA, une exposition de Louisa Babari. Photographies, collages, photomontages et créations sonores y composent un ensemble consacré aux imaginaires antiques de l’Afrique du Nord. Le projet, gratuit, se prolonge par une œuvre sonore diffusée dans l’espace public à partir de septembre 2026.

09/04/2026, 14:36

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À Bologne, les éditeurs ouvrent un front international pour relancer la lecture

À la veille de son ouverture, la Foire du livre jeunesse de Bologne accueille une conférence internationale consacrée à la promotion de la lecture. Portée par les éditeurs italiens avec leurs homologues européens et plusieurs organisations mondiales, la rencontre met en regard des programmes déjà déployés en Italie, au Royaume-Uni ou en Corée du Sud, sur fond d’inquiétudes persistantes autour des compétences de lecture.

09/04/2026, 13:04

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À Marseille, 31 éditeurs indépendants réunis pour un festival engagé

Le comité organisateur du Festival du livre indépendant et politique (FLIP) annonce une deuxième édition les 6 et 7 juin 2026 à Marseille, à la Brasserie communale et à SOMA, sur le cours Julien. Le rendez-vous se tiendra en extérieur, de 11h à 19h, avec accès gratuit, sans inscription. 31 maisons d’édition indépendantes sont attendues, ainsi que plusieurs tables rondes. La programmation de cette année s’articule autour du thème « écologie et luttes des classes ». 

08/04/2026, 17:38

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À Paris, la Fnac mise sur les événements pour promouvoir la lecture

À l’approche de la publication de l’étude 2026 du Centre national du livre sur les pratiques de lecture des jeunes, la Fnac lance une campagne nationale pour promouvoir la lecture. Les 11 et 12 avril, ses magasins de Ternes et de Bercy Village, à Paris, accueilleront des animations gratuites, entre ateliers, rencontres d’auteurs et événements dédiés au polar.

08/04/2026, 15:40

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Quais du Polar : 100 000 visiteurs réunis à Lyon en trois jours

La 22e édition du festival international Quais du Polar a réuni près de 100 000 personnes à Lyon durant le week-end de Pâques, qui correspond au début des vacances scolaires dans la zone. Environ 250 événements se sont tenus sur trois jours dans la métropole.

05/04/2026, 19:43

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Bécherel : les rencontres littéraires au cœur de la Fête du Livre

À Bécherel, la Fête du Livre fait des rencontres littéraires le cœur de sa programmation du 4 au 6 avril. Auteurs, traducteurs et éditeurs s’y retrouvent pour échanger autour des écritures contemporaines et des formes du récit.

03/04/2026, 18:03

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Littérature Live 2026 : à Lyon, la littérature au défi du monde

Du 18 au 29 mai, le festival Littérature Live investit Lyon et sa région pour une nouvelle édition placée sous le signe de la « littérature vivante ». Organisé par la Villa Gillet, cet événement international réunit plus de 80 intervenants - auteurs, autrices, artistes, traducteurs, journalistes et critiques - dans une vingtaine de lieux partenaires.

03/04/2026, 17:37

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À Bécherel, quand la littérature devient spectacle

Du 4 au 6 avril 2026, la Petite Cité de Caractère de Bécherel, en Ille-et-Vilaine, accueille une nouvelle édition de sa Fête du Livre, rendez-vous incontournable des amoureux de littérature. Pendant trois jours, rencontres d’auteurs, lectures, spectacles, ateliers et expositions investissent la ville autour d’un thème stimulant, « Vrai ou faux ». 

02/04/2026, 18:26

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Report en catastrophe du Salon de l’édition indépendante à quatre jours de l’ouverture

À quelques jours seulement de son ouverture, le Salon international de l’édition indépendante de Paris, organisé par l’association L’Autre Livre, a finalement été contraint de reporter son édition 2026. Initialement prévu du 4 au 6 avril à la Halle des Blancs-Manteaux, l’événement se tiendra, sous réserve de validation définitive, du 1er au 3 mai. En cause : la prolongation de la réquisition du lieu dans le cadre du Plan Grand Froid.

01/04/2026, 19:44

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Salon du Livre de Digne-les-Bains : une édition 2026 tournée vers l’Inde

Le Salon du Livre de Digne-les-Bains fera son retour les 23 et 24 mai 2026 au Palais des Congrès, confirmant sa place dans le paysage des rendez-vous littéraires régionaux. Pour cette nouvelle édition, l’événement réunira une trentaine d’écrivains autour d’une programmation éclectique, marquée notamment par une thématique consacrée à l’Inde.

01/04/2026, 18:01

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Foire du livre de Bruxelles 2026 : une édition record

Affluence record, programmation foisonnante et diversité éditoriale : la Foire du livre de Bruxelles a confirmé son rôle de carrefour incontournable. Pendant plusieurs jours, lecteurs, auteurs et professionnels ont fait vivre un rendez-vous tourné vers les enjeux d’aujourd’hui et de demain.

01/04/2026, 16:45

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Les éditions de la Lanterne : des livres pour éclairer des débats de société

Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une certaine idée du livre, à la fois exigeante et profondément artisanale. L’événement offre au public l’occasion de découvrir celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et souvent hors des sentiers battus. À cette occasion, nous donnons la parole à plusieurs maisons présentes sur le salon à travers une série de cartes blanches. Aujourd’hui, éclairage sur les éditions de la Lanterne.

01/04/2026, 12:15

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