Le Sheikh Zayed Book Award célèbre ses 20 ans avec ses lauréats 2026

Cette édition anniversaire se distingue par une participation particulièrement large, avec plus de 4000 candidatures provenant de 74 pays, dont 21 pays arabes et 53 autres pays. Des pays comme le Chili, l’Islande ou encore le Luxembourg participaient pour la première fois.

Créé en 2006, le Sheikh Zayed Book Award a déjà reçu plus de 33.000 candidatures et récompensé 144 lauréats. Il valorise aussi bien des écrivains que des chercheurs, traducteurs ou institutions culturelles.

Les lauréats seront honorés lors d’une cérémonie organisée au Zayed National Museum. Chaque prix est assorti d’une médaille d’or, d’un certificat de mérite et d’une dotation de 750.000 dirhams des Émirats arabes unis, soit environ 175.000 euros. La catégorie « Personnalité culturelle de l’année » bénéficie d’une récompense supérieure, avec un million de dirhams, soit environ 234.000 euros.

Dans cette catégorie phare, le prix distingue en 2026 la chanteuse égyptienne Nagat El Saghira. Figure majeure de la musique arabe, elle est saluée pour une carrière inscrite dans l’âge d’or de la chanson classique et pour une œuvre ayant contribué à renforcer la place de la langue arabe dans l’imaginaire culturel. Son répertoire, nourri de collaborations avec des poètes et compositeurs de premier plan, constitue un héritage artistique majeur.

Dans la catégorie « Littérature », le jury récompense l’écrivain égyptien Ashraf Elashmawy pour son roman Births in the Zoo (Naissances au zoo), publié par Al Dar Al Masriah Al Lubnaniah et non traduit en français. Composé de trois récits interconnectés, l’ouvrage propose une lecture satirique de la société égyptienne contemporaine à travers le prisme du zoo de Gizeh, en s’attachant aux détails du quotidien pour révéler des dynamiques sociales et culturelles plus larges.

Le prix de la catégorie « Culture arabe dans une autre langue » revient à l’universitaire allemand Stefan Weidner pour son ouvrage Der arabische Diwan : Die schönsten Gedichte aus vorislamischer Zeit, publié par Die Andere Bibliothek. Cette anthologie rassemble un vaste corpus de poésie préislamique autour de thèmes comme l’amour, la guerre ou la dignité, et propose une lecture renouvelée de cette période fondatrice. Elle se distingue notamment par l’intégration de poèmes écrits par des femmes, rarement traduits jusqu’ici.

Dans la catégorie « Jeune auteur », le Marocain Mustapha Rajouane est récompensé pour Plots and Characters: A Rhetorical Argumentative Approach to the Arabic Novel, publié par Kunouz Al Ma’refa Publishing and Distribution. L’ouvrage propose une analyse du roman arabe contemporain à travers les outils de la rhétorique et de l’argumentation, en lien avec les traditions discursives arabes.

Le prix de la Traduction distingue Nawal Nasrallah pour ‘Smorgasbords of Andalusi and Maghribi Dishes and Their Salutary Benefits’, traduction de l’arabe vers l’anglais d’un livre de cuisine du XIIIe siècle (Anwāʿ al-Ṣaydala fī Alwān al-Aṭʿima), publié par Brill. Ce travail permet de redécouvrir une part du patrimoine culinaire d’Al-Andalus à travers une édition enrichie et contextualisée.

Dans la catégorie « Critique littéraire et artistique », le professeur jordanien Zuhair Tawfiq est récompensé pour Perceiving the World: Mutual Stereotypes Between the Self and the Other, publié par Alaan Publishers and Distributors. L’essai analyse la construction historique des stéréotypes entre cultures arabes et occidentales et leurs effets sur les représentations.

Le prix de l’Édition de manuscrits arabes est attribué à Mohamed Elkhosht pour Encyclopaedia of World Religions, une somme en six volumes publiée par Mohamed Bin Zayed University for Humanities, qui propose une synthèse des doctrines, des évolutions historiques et des expressions culturelles des grandes traditions religieuses.

Enfin, dans la catégorie « Édition et technologie », le jury distingue l’Emirates Literature Foundation, organisation basée à Dubaï fondée par Isobel Abulhoul, à l’origine notamment de l’Emirates Airlines Festival of Literature et de nombreux programmes en faveur de la lecture et de l’écriture.

Côté français, la présence la plus remarquée se situait dans la catégorie « Culture arabe dans une autre langue », avec l’universitaire français Salah Natij, en lice pour son essai Le concept arabe de murūʾa : Vers une éthique de l’excellence dans la culture arabe classique, publié chez Brill, sans toutefois figurer au palmarès final.

Docteur en philosophie de l’Université Côte d’Azur, à Nice, Salah Natij est spécialiste de la pensée arabe classique. Ses travaux portent notamment sur les concepts d’adab, de murūʾa et de bayān, ainsi que sur les questions d’éthique, d’épistémologie et de sémiotique de la culture. Il explore les traditions intellectuelles arabes, du patrimoine classique aux enjeux contemporains.

À noter également la présence d’un ouvrage francophone dans la catégorie Traduction : le Traité de l’argumentation de Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, en lice dans sa version arabe traduite par le Dr Mohamed El Ouali, mais qui n’a pas été retenu parmi les lauréats.

Au-delà des récompenses, le Sheikh Zayed Book Award poursuit un travail de soutien à la traduction, avec une aide financière destinée aux éditeurs internationaux, notamment français, afin de favoriser la diffusion des œuvres primées et finalistes.

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Pour le secrétaire général du prix, Ali bin Tamim, cette édition anniversaire marque un moment clé, le prix agissant comme « un pont entre les cultures », destiné à favoriser les échanges et à renforcer la place de la culture arabe dans le dialogue intellectuel mondial.

La liste des lauréats 2025 du Sheikh Zayed Book Award, où figure notamment Haruki Murakami, est à retrouver ici.

Crédits photo : Nagat El Saghira (DR)

Par Hocine Bouhadjera

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