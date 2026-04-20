Prix Étoiles Bleues 2026 : 18 livres autour de l’océan en lice

Génération Mer conserve le principe du prix : proposer une sélection d’ouvrages consacrés au monde maritime et ouvrir le vote aux lecteurs. Il se présente comme une initiative destinée à faire circuler des récits liés à la mer auprès d’un public large, en métropole comme en outre-mer. Les organisateurs insistent sur la diversité des formats retenus, du roman à la bande dessinée en passant par les livres jeunesse et les ouvrages scientifiques.

La sélection comprend 18 titres répartis en six catégories : Petits, Jeunesse, Adolescents, BD, Adultes et Médiation scientifique. Chaque catégorie compte trois ouvrages. Le jury, composé de 27 personnalités venues de champs différents, réunit notamment des écrivains, des scientifiques, des enseignants, des médiateurs et des professionnels liés au secteur maritime. Il est présidé par Anne-France Didier.

Les ouvrages retenus pour l’édition 2026 :

Nage libre — Valérie Michel — Le Diplodocus

Océans - Comment se forment les vagues ? — Pauline Payen — Gallimard Jeunesse

Sous l'océan cherche les animaux les plus fascinants — Peggy Nille — Actes Sud Jeunesse

ÉPAVES — David Marchand, Guillaume Prévôt — Actes Sud Jeunesse

Plancton — Isabelle Collioud — Les éditions Panthera

Nosy Komba — Axelle Rallier du Bâty — Autoédition

Charlie Tangaroa et la créature des abysses — Tania K. Roxborogh, traduit par Christine Roth — Au vent des îles

Les flibustiers de la mer chimique — Marguerite Imbert — Gallimard Jeunesse

Persévérance en mission. Cap sur le Groenland ! — Elsa Pény-Etienne — Michel Lafon

Deux femmes - Une histoire de Mary Read et Anne Bonny — Arnaud Le Gouëfflec, Laurent Richard — Éditions Glénat

Histoire de la mer — Matz, Jörg Mailliet — Les Arènes

La longue route — Bernard Moitessier, Younn Locard, Stéphane Melchior — Gallimard

EIAO — Marin Ledun — Au vent des îles

Jusqu’au bout de l’océan — Arthur Rogé — Éditions du Gros Caillou

Quelque part en mer — Dörte Hansen, traduit par Elisabeth Landes — Stock

Les discrètes - Rêves de tortues marines — David Grémillet — Actes Sud

Les requins et les raies de la Réunion expliqués aux curieux — Maella Winkler, Stéphanie Dalleau-Coudert — Chakouat éditions – Marmailles doc

Profondeurs - Les secrets des grands fonds marins — Sophie Gambardella, Pascale Ricard, Séverine Martini — CNRS Éditions

Le vote des lecteurs est annoncé jusqu’au 5 septembre sur le site dédié. Un lauréat doit être désigné dans chacune des six catégories selon le nombre de voix recueillies. La remise des prix est prévue début octobre 2026 à Dijon, pendant le 35e festival Les Écrans de l’aventure, organisé par La Guilde.

Des rendez-vous annoncés avant la remise des prix

Plusieurs événements doivent accompagner cette édition dans les prochains mois. Une présentation du prix est programmée le 24 avril à Vesoul, au Majestic Espace des lumières, à l’initiative du Lions Club. Une autre présentation de la sélection est annoncée le 6 juin, également à Vesoul, à la médiathèque départementale, à l’occasion du salon Jeunesse. La remise des prix à Dijon doit clore ce calendrier.

Au-delà des dates déjà communiquées, Génération Mer dit vouloir faire vivre le prix dans les librairies, médiathèques, établissements scolaires et autres lieux culturels. Les organisateurs évoquent des rencontres avec les auteurs, des lectures publiques et des animations autour de l’océan. L’appel s’adresse aussi aux collectivités, bibliothèques, librairies, enseignants et porteurs de projets. Il leur est proposé de relayer la sélection, de mettre les ouvrages en avant et d’encourager le vote.

La présidente du jury, Anne-France Didier, tient à placer cette édition dans un double registre, à la fois littéraire et environnemental. « Les ouvrages sélectionnés révèlent à la fois la beauté de l’océan et l’urgence des défis qui le concernent. Source infinie d’inspiration et d’émotion, la mer nous ouvre à de nouveaux horizons tout en nous interpellant sur des enjeux majeurs. »

L’année dernière, le Prix Étoiles Bleues 2025 a distingué plusieurs ouvrages autour de l’univers maritime : La mer, la nuit de Carine Prache (catégorie Petits), La Vie marine d’Alessia Bacchi et Antoine Doré (Jeunesse), Oxcean de Nicolas Michel (Adolescents), Écouter les eaux vives d’Emmanuelle Favier (Adultes), Les tortues marines, 80 clés pour comprendre de Jérôme Bourjea, Hendrik Sauvignet et Stéphane Ciccione (Médiation scientifique), ainsi que le coup de cœur Outre-mer attribué au Souffle de la vague d’Ingrid Astier.

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Crédits photo : Prix littéraire Etoiles Bleues

Par Dépêche

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