Christel Périssé-Nasr, Prix Eugène Dabit - Le peuple et le style 2026

Christel Périssé-Nasr reçoit le Prix Eugène Dabit — Le peuple & le style 2026. Elle recevra la récompense lors d'une cérémonie, qui se déroulera le 6 mai prochain, à 18h30, à la librairie L’Arabesque, au CENTQUATRE, dans le 19e arrondissement de Paris. Ce rendez-vous a pour marraine l'autrice Carole Martinez.

Le Film du peuple, c'est la somme des histoires que les familles se transmettent de génération en génération et dont elles taisent les secrets, les hontes et les reniements. C'est l'arbre généalogique du mérite et de la soif d'embourgeoisement, le spectacle immémorial et acide du désir d'arriver. Du destin ancillaire de Fanette à celui, littéraire, de Camille, c'est le roman implacable sur six générations de la petite fabrique des déterminismes sociaux. – Le résumé de l'éditeur pour Le Film du peuple

Le Prix Eugène Dabit récompense des romans francophones « qui placent le peuple d’hier et d’aujourd’hui au centre de la création littéraire, à hauteur de vies ». Décernée pour la première fois en 1931 à Eugène Dabit, alors nommée Prix du roman populiste, la distinction salue des œuvres « qui portent les voix populaires, en expriment le sel, les joies et les souffrances, la diversité, les valeurs, les combats ».

Le jury réunissait cette année Julie Bacques, Julie Bonnie, Hugo Boris (président), Natacha Boussaa, François Boucq (membre d’honneur), Patrick Braouezec, Joseph Da Costa (président d’honneur), Dominique Fabre, Hervé Hamon, Philippe Haumont, Claire Le Guellaff, Michel Quint et Samira Sedira.

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L'année dernière, le Prix Eugène Dabit avait salué Clémentine Mélois pour son livre Alors c'est bien, paru aux éditions Gallimard.

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DOSSIER - Le Prix Eugène Dabit

Par Dépêche

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