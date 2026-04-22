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Chamanes électriques à la fête du Soleil

Monica Ojeda

« On dit que face à la grandeur on se sent désespérément petit, mais moi je me suis sentie immense en absorbant la taille du volcan dans mes yeux. J’ai pensé : ça tient en moi. Et sous nos pieds, le sol d’herbes sèches s’est peu à peu dénudé pour laisser place à un désert noir parsemé de chuquiraguas en fleur. » 

An 5550 du calendrier andin, sur le plus haut volcan d’Équateur. Là-haut, des âmes – foncièrement perdues ou mystiquement inspirées, au choix – se rassemblent pour vibrer au rythme des éruptions volcaniques et des mouvements telluriques. Le festival Ruido Solar concentre des musiciens, des poètes, des performeurs, des chamanes… Un lieu de connexion spirituelle, naturelle, musicale, extraterrestre. Un moment intense, poétique, pour s’extraire d'une société de violence, où ne persiste aucun espoir de justice ou d’équilibre pour les nouvelles générations. Solitude, incompréhension, narcotrafic, violence et catastrophes climatiques forment un tout étouffant, incontestable, inévitable. La solution ? Une fuite vers la musique, vers les nuages, vers une transe entêtante – même si les rumeurs laissent entendre que certains jeunes disparaissent et ne reviennent jamais…

Avec des airs de roman post-apocalyptique, ce nouveau titre de Mónica Ojeda est envoûtant. Une plume ciselée, précise, porte ces différents personnages, jeunes hommes et jeunes femmes en quête de sens. Ils et elles ont leurs secrets, leurs doutes, leurs envies… Traversés par ces sons et par cette étrange communion, transcendés par les rituels et les légendes, trouveront-ils réponses à leurs questions ? 


Une traduction de l'Espagnol de Alba-Marina Escalòn et Charlotte Lemoine.

#Roman étranger
ActuaLitté

Une michronique de
Valentine Costantini

Publiée le
22/04/2026 à 18:00

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Chamanes électriques à la fête du Soleil

Monica Ojeda trad. Charlotte Lemoine, Alba-Marina Escalon

Paru le 12/02/2026

342 pages

Editions Gallimard

24,00 €

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Scannez le code barre 9782073075406
9782073075406
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