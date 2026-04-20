Le Prix Gotlib 2026 pour Tom Gauld et ses chats scientifiques

Créé en hommage à Marcel Gotlib, ce prix, lancé en 2023, s’est rapidement imposé comme un rendez-vous attendu du secteur. Il avait précédemment distingué Manu Larcenet pour La tristesse durera toujours, puis Mo/CDM pour Tirez sur mon doigt, monsieur le président, et l'an dernier François Boucq pour sa bande dessinée Le Petit Pape Pie 3,14 arrondit les angles, publiée chez Fluide Glacial. La récompense a été remise dans le cadre du Festival de Paris et s’accompagne d’une dotation.

Entre ironie tendre et réflexion

Avec La Physique pour les chats, Tom Gauld poursuit un travail singulier à la croisée de la littérature et des sciences, deux univers qu’il explore depuis plusieurs années à travers ses dessins de presse. L’auteur écossais s’est fait connaître par ses chroniques hebdomadaires consacrées au monde littéraire dans les pages du Guardian, mais aussi par ses contributions à la revue scientifique New Scientist, où il livre des strips mêlant humour, rigueur et absurdité douce.

Dans ce nouveau recueil, ces deux univers se rencontrent à nouveau, mais avec un invité de taille : le chat. Figure familière du quotidien, compagnon discret des lecteurs comme des chercheurs, l’animal devient ici le témoin silencieux — et parfois ambigu — des théories les plus audacieuses. Entre ironie et tendresse, Tom Gauld en fait un personnage central, à la fois confident, cobaye imaginaire et miroir amusé des obsessions scientifiques.

Le livre joue sur ce décalage constant entre la complexité des idées et la simplicité apparente du regard félin. Car si le chat semble toujours disponible pour écouter, rien ne garantit qu’il prête réellement attention. Une ambiguïté qui fait écho, en filigrane, à la situation des scientifiques eux-mêmes, souvent ignorés, voire contestés, malgré leur rôle essentiel dans la compréhension du monde contemporain.

Dans cet univers où les théories se construisent parfois dans une relative indifférence, le chat devient un allié inattendu, presque un soutien affectif face à l’isolement intellectuel.

Une vocation née dès l’enfance

Né en 1976 dans l’Aberdeenshire, en Écosse, entre les monts Grampians et la mer du Nord, Tom Gauld se destine très tôt au dessin. Enfant, il passe son temps à dessiner, construire et imaginer, avant de poursuivre des études d’illustration à l’Edinburgh College of Art. Il intègre ensuite le Royal College of Art à Londres, où il cofonde en 2001, avec Simone Lia, la micro-maison d’édition Cabanon Press, au sein de laquelle il publie ses premiers travaux, notamment Three Very Small Comics et Fluffy.

Installé à Londres, il mène depuis une carrière reconnue d’illustrateur et de dessinateur de presse. Ses dessins paraissent dans des publications de premier plan comme The New Yorker, The New York Times ou The Believer. En parallèle, il poursuit ses collaborations régulières avec le Guardian et New Scientist, affirmant un style immédiatement identifiable, fait de minimalisme graphique et d’humour subtil.

Auteur prolifique, il a également contribué à la revue Kramer’s Ergot et publié plusieurs ouvrages, d’abord chez Buenaventura Press, puis chez Drawn & Quarterly. Son œuvre a été largement traduite en français, d’abord à L’Association avec Goliath, puis aux éditions 2024, qui publient depuis 2014 l’essentiel de ses livres.

Outre La Physique pour les chats, sa bibliographie en français comprend plusieurs titres parus aux éditions 2024, parmi lesquels La Revanche des bibliothécaires, Vers la ville, Vous êtes tous jaloux de mon jetpack, En cuisine avec Kafka, Le Département des théories fumeuses, Goliath et Police lunaire.

Le Prix Gotlib s’accompagne d’une gratification de 5000 euros et a été attribué par un jury composé d’Antoine de Caunes, Clara Dupont-Monod, Thomas Dutronc, Richard Gotainer, Catherine Meurisse, Jean-Paul Rouve, Charline Vanhoenacker, Zep et Charlie Haid.

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Photo © Renaud Monfourny.

Par Hocine Bouhadjera

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