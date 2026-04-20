Grasset : face à “la mise au pas”, la CFDT réclame des “garanties d'indépendance éditoriale

Grasset : garantir l'indépendance éditoriale et revoir les règles de concentration des groupes médiatiques

Le limogeage brutal du PDG des Éditions Grasset, Olivier Nora, par Vincent Bolloré marque une nouvelle étape dans la mise au pas des maisons du groupe Hachette au service d'une idéologie réactionnaire. Le désarroi des salariés, la colère des auteurs sont aussi ceux de tous les acteurs de l'édition face à ce coup de tonnerre. Car c'est bien le pluralisme et la liberté éditoriale, piliers fondamentaux du métier, qu'il nous faut aujourd'hui défendre résolument et à visage découvert.

La CFDT Livre-Édition exprime sa solidarité totale envers les auteurs et les salariés de Grasset, pris au piège d'une situation qui menace l'entreprise elle-même.

Nous demandons au SNE (Syndicat national de l'Édition) d'avancer au niveau de la branche professionnelle sur les indispensables garanties d'indépendance éditoriale, avec la mise en place d'une clause de conscience tant pour les salariés que pour les auteurs.

Nous demandons aussi au législateur de revoir les règles de concentration des groupes médiatiques en y intégrant l'Édition de livres.

N'attendons pas le prochain coup, agissons maintenant !

CFDT Livre-Édition

Photographie : La CFDT dans un cortège contre le projet de réforme des retraites Macron, en février 2023 (Paola Breizh, CC BY 2.0)

Par Auteur invité

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