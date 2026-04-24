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Quinzaine des fiertés : la médiathèque du Bachut ouvre son agenda culturel

À la médiathèque du Bachut, l’Après-Midi de la Littérature Queer prendra place samedi 6 juin, de 14 h à 19 h, avec un programme vif tourné vers les lectures, les discussions et les dédicaces. Quatre auteur·ices seront au rendez-vous : Lydie Tabarin, Camille Corcéjoli, Aline Laurent-Mayard et Lucie Bryon. L’événement ouvrira l’agenda culturel de la Quinzaine des fiertés à Lyon. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

Le 24/04/2026 à 11:33 par Revue Topo

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Publié le :

24/04/2026 à 11:33

Revue Topo

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Accueillie cette année par la médiathèque du Bachut, l’Après-Midi de la Littérature Queer rassemblera 4 auteur·ices queer. Pour cette 5ᵉ édition, lectures et discussions vous seront proposées pour valoriser et célébrer la littérature queer.

Au programme, des rencontres avec les auteur·ices Lydie Tabarin, Camille Corcéjoli, Aline Laurent-Mayard et Lucie Bryon. Vous pourrez acheter leurs ouvrages sur place auprès des librairies partenaires La Tanière et Terre des Livres, et les faire dédicacer par les auteur·ices.

Cet événement ouvre l’agenda culturel de la Quinzaine des Fiertés, organisée à Lyon et ses environs par le Collectif Fiertés en Lutte, du 5 au 21 juin. Découvrez toute la programmation en consultant le site de l’association.

Lydie Tabarin est une autrice d’imaginaire qui aimerait passer plus de temps à écrire ses romans qu’à subir le RER D. Enfant, passionnée par les documentaires animaliers de Nat Geo Wild, elle rêvait de devenir zoologiste spécialiste des reptiles avant de découvrir la terrible existence des maths et de la physique-chimie au collège. Elle s’est depuis orientée vers le journalisme où elle exerce dans la presse écrite.

Quand elle n’est pas sur un terrain de volley, un mur d’escalade ou obsédée par une nouvelle lubie sportive, elle explore les milliers d’univers que son imagination convoque et qui n’attendent que d’être écrits. Elle s’évade aussi bien dans des récits mythiques et fabuleux que dans de sombres intrigues fantastiques.

Camille Corcéjoli est auteur, enseignant et chercheur en sciences sociales. Dans sa pratique artistique, il écrit et interprète sur scène des récits questionnant l’intime pour parler de féminisme, de genre et de sexualité. Transatlantique est son premier roman.

Aline Laurent-Mayard est journaliste indépendante. Asexuelle et aromantique, parent célibataire d’un enfant, elle est la créatrice des podcasts à succès Free from desire — ou comment l’asexualité m’a libérée et Bienvenu·e Bébé (Paradiso Media).

Avec la Librairie-café La Tanière — Terre des Livres — Collectif Fiertés en Lutte.

Crédits photo : Freepik

 

TOPO est disponible dans son intégralité sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par Revue Topo
Contact : contact@actualitte.com

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Transatlantique

Camille Corcéjoli

Paru le 22/08/2025

192 pages

La contre allée

20,00 €

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Bibliotopia 2026 : la Fondation Jan Michalski explore la folie sous toutes ses formes

La Fondation Jan Michalski, installée à Montricher au pied du Jura suisse, dévoile la 9e édition de son festival Bibliotopia, qui se tiendra du 29 au 31 mai 2026. Ce rendez-vous littéraire, devenu un temps fort de sa programmation multiculturelle, réunira une nouvelle fois des écrivaines et écrivains internationaux autour d’un thème central : la folie, envisagée dans toute sa complexité.

17/04/2026, 18:02

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Maillage : un nouveau festival littéraire arrive à Paris en 2026

Le Palais de la Porte Dorée lance son festival littéraire. Baptisé Maillage, l’événement tiendra sa première édition du 25 au 27 septembre 2026, en pleine rentrée littéraire. Le projet avait déjà été annoncé dans les colonnes d’ActuaLitté. Cette annonce prend désormais forme, avec un programme étoffé et une première liste d’invités.

17/04/2026, 17:38

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Les Éditions d’Est en Ouest : le pari d’une Française pour faire découvrir des auteurs japonais

Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, cap sur les Éditions d’Est en Ouest.

17/04/2026, 11:27

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Éditions Inédits – Fleurs Muettes, le premier concours de nouvelles olfactif

Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, la parole est aux éditions Inédits.

16/04/2026, 15:58

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La BnF consacre une grande exposition à Georges Perec à l'automne 2026

La Bibliothèque nationale de France (BnF) consacrera, à l’automne 2026, sa première grande exposition à Georges Perec, figure majeure de la littérature française du XXe siècle et membre emblématique de l’Oulipo. Intitulée Georges Perec. Modes d’emploi, elle se tiendra sur le site François-Mitterrand, en Galerie 1, du 13 octobre 2026 au 14 février 2027.

15/04/2026, 15:12

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Printemps du Livre de Montaigu 2026 : une édition prolongée, tournée vers la mer

Présentée à Paris le 8 avril, la prochaine édition du Printemps du Livre de Montaigu se tiendra les 8, 9 et 10 mai. Une édition légèrement décalée dans le calendrier, mais enrichie d’une journée supplémentaire et placée sous le signe du voyage maritime, avec un certain Didier Decoin, ancien président de l'Académie Goncourt, comme président d'honneur.

14/04/2026, 18:08

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Une journée pour soutenir l’édition indépendante face aux géants

L’Association des éditions des Hauts-de-France et le collectif Les libraires d’en Haut organisent, le 9 mai, une journée consacrée à l’édition indépendante. Inscrite en marge du festival régional « Haut les livres ! », cette initiative vise à promouvoir la diversité éditoriale face à la concentration du secteur, en mobilisant librairies et médiathèques autour de sélections d’ouvrages issus de structures indépendantes.

14/04/2026, 17:46

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Badiou, Wells, Marsan : les nouveautés des Éditions des Lumières arrivent en librairie

Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les Éditions des Lumières.

14/04/2026, 17:12

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À Beuvry, Les Frondaisons reviennent avec une journée gratuite entre poésie et nature

Le 30 mai 2026, la Maison de la Poésie de Beuvry accueillera une nouvelle édition des Frondaisons, festival gratuit consacré cette année aux oiseaux. Balades, lectures, ateliers, escape game, poésie contemporaine et propositions festives composeront une journée pensée pour tous les publics. L’événement affirme aussi une ligne écologique, entre écopoésie, attention au vivant et engagement en faveur d’une organisation durable.

14/04/2026, 14:56

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Terres de Paroles, un compagnonnage entre un auteur et une manifestation littéraire

L’écriture est une « aventure humaine », elle ne doit pas être un terrain peuplé de solitudes. Aussi, en collaboration avec Normandie Livre et Lecture, le festival Terres de Paroles a élaboré un “contrat d’auteur associé” avec l’écrivain normand Rémi David. Ainsi, il participe à la vie de la structure et aux choix éditoriaux, construit la programmation du festival et bénéficie également d’un soutien à l’écriture. Et parce qu’il est question de soutien, et parce qu’il est question de paroles, voici ses mots.

14/04/2026, 12:52

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Seine-Maritime : le festival Terres de Paroles 2026 transforme notre regard sur la lecture

La quinzième édition de Terres de Paroles se tiendra du 23 au 30 mai 2026 à travers toute la Seine-Maritime. Ce festival emblématique, placé sous le patronage littéraire de Marguerite Yourcenar, propose une immersion unique mêlant littérature et musique. À travers le thème de « l'aventure humaine », l'événement mobilise un vaste réseau de librairies indépendantes et de sites patrimoniaux pour offrir des rencontres accessibles à tous les publics.

14/04/2026, 12:26

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Sur toute la ligne : immersion dans l’univers éditorial d’Ardavena

Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, rencontre avec les éditions Ardavena.

14/04/2026, 12:02

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Proust et les femmes de sa vie : une exposition au cœur de l’intime et de la création

Les Hôtels Littéraires consacrent une exposition à Marcel Proust à travers celles qui ont profondément marqué sa vie et son œuvre. Intitulée Proust et les femmes de sa vie : muses et héroïnes, cette présentation s’appuie notamment sur des pièces prêtées par le collectionneur brésilien Pedro Corrêa do Lago, lauréat du prix Céleste Albaret en 2023, parmi lesquelles figurent photographies et lettres manuscrites issues de sa collection privée.

14/04/2026, 11:54

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Auteur de Fairy Tail et Edens Zero, Hiro Mashima revient en France

Hiro Mashima revient enfin en France, pour la première fois depuis 2018, pour le plus grand bonheur des fans ! L’auteur de Fairy Tail (trad. Vincent Zouzoulkovsky) et Edens Zero (trad. Thibaud Desbief) sera présent aux Rendez-vous de la BD d’Amiens les 6 et 7 juin.

13/04/2026, 17:06

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ARTDERIEN, une traversée des scènes expérimentales et de leurs langages

Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, lever de rideau sur ARTDERIEN, au cœur des scènes expérimentales. Par ARTDERIEN.

13/04/2026, 16:34

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Festival Québec BD : un public massif pour la 39e édition

Après cinq jours d’animations, de rencontres et d’expositions réparties dans près de 25 lieux, le 39e Festival Québec BD s’est refermé sur une forte présence du public. Portée par plus de 110 activités et près de 160 auteur·ices invités, l’édition 2026 confirme l’ancrage du rendez-vous dans la vie culturelle québécoise, tandis que l’équipe prépare déjà le cap symbolique du 40e anniversaire. 

13/04/2026, 14:17

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Prugne et Riff Reb’s, deux univers exposés chez Maghen

La galerie Daniel Maghen présente du 22 avril au 16 mai 2026 une exposition consacrée à Patrick Prugne et Riff Reb’s. Organisée autour de l’album Cheyenne pour le premier et Kernok le Pirate pour le second, elle réunit planches originales et illustrations inédites, ainsi que des œuvres antérieures pour Riff Reb’s. Un vernissage est prévu le 23 avril à 19 heures, suivi d’une dédicace de Patrick Prugne le 25 avril.

13/04/2026, 12:10

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La littérature espagnole dans le catalogue des éditions de La Reine Blanche

Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, cap sur les éditions de La Reine Blanche, qui font voyager la littérature espagnole.

13/04/2026, 10:58

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Émile, Loup Gris… Les héros de Ronan Badel prennent vie à Metz

À la médiathèque Verlaine, à Metz, l’invité d’honneur jeunesse du Livre à Metz 2026 s’expose en grand format. Jusqu'au 26 avril, Ronan Badel investit les espaces de la BMM avec une sélection de dessins originaux et de reproductions, offrant une plongée directe dans l’univers graphique de l’un des illustrateurs les plus reconnaissables de la littérature jeunesse contemporaine.

12/04/2026, 18:07

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Dersou Ouzala d'Akira Kurosawa, ou cette autre manière d’habiter le monde

Samedi 11 avril 2026, le Livre à Metz ne s’est pas contenté de parler de littérature : le festival a aussi ouvert un écran. En soirée, au cinéma d'art et d'essai du centre-ville, Cinéma Klub Metz, il programmait Dersou Ouzala, film d’Akira Kurosawa sorti en 1975, pour une projection présentée par le sociologue David Le Breton. Le choix n’avait rien d’anecdotique dans une édition placée sous le signe de « Habiter le monde ». 

12/04/2026, 12:21

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Terre Humaine, une collection mythique, et toujours vivante

Au Livre à Metz, samedi 11 avril, l’« Hommage à Terre Humaine » n’avait rien d’un simple salut patrimonial. Pendant une heure, à Saint-Pierre-aux-Nonnains, l’animateur Antoine Kauffer a remis en circulation une question toujours vive : qu’est-ce qu’une grande collection d’anthropologie, d’ethnologie et de récits de vie peut encore produire aujourd’hui ? Face à lui, Caroline Audibert et Olivier Weber n’étaient pas là pour commenter un mausolée éditorial, mais pour montrer comment cette lignée reste active, nerveuse, poreuse au contemporain. 

11/04/2026, 21:22

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