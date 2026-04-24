Quinzaine des fiertés : la médiathèque du Bachut ouvre son agenda culturel

Accueillie cette année par la médiathèque du Bachut, l’Après-Midi de la Littérature Queer rassemblera 4 auteur·ices queer. Pour cette 5ᵉ édition, lectures et discussions vous seront proposées pour valoriser et célébrer la littérature queer.

Au programme, des rencontres avec les auteur·ices Lydie Tabarin, Camille Corcéjoli, Aline Laurent-Mayard et Lucie Bryon. Vous pourrez acheter leurs ouvrages sur place auprès des librairies partenaires La Tanière et Terre des Livres, et les faire dédicacer par les auteur·ices.

Cet événement ouvre l’agenda culturel de la Quinzaine des Fiertés, organisée à Lyon et ses environs par le Collectif Fiertés en Lutte, du 5 au 21 juin. Découvrez toute la programmation en consultant le site de l’association.

Lydie Tabarin est une autrice d’imaginaire qui aimerait passer plus de temps à écrire ses romans qu’à subir le RER D. Enfant, passionnée par les documentaires animaliers de Nat Geo Wild, elle rêvait de devenir zoologiste spécialiste des reptiles avant de découvrir la terrible existence des maths et de la physique-chimie au collège. Elle s’est depuis orientée vers le journalisme où elle exerce dans la presse écrite.

Quand elle n’est pas sur un terrain de volley, un mur d’escalade ou obsédée par une nouvelle lubie sportive, elle explore les milliers d’univers que son imagination convoque et qui n’attendent que d’être écrits. Elle s’évade aussi bien dans des récits mythiques et fabuleux que dans de sombres intrigues fantastiques.

Camille Corcéjoli est auteur, enseignant et chercheur en sciences sociales. Dans sa pratique artistique, il écrit et interprète sur scène des récits questionnant l’intime pour parler de féminisme, de genre et de sexualité. Transatlantique est son premier roman.

Aline Laurent-Mayard est journaliste indépendante. Asexuelle et aromantique, parent célibataire d’un enfant, elle est la créatrice des podcasts à succès Free from desire — ou comment l’asexualité m’a libérée et Bienvenu·e Bébé (Paradiso Media).

Avec la Librairie-café La Tanière — Terre des Livres — Collectif Fiertés en Lutte.

Crédits photo : Freepik

TOPO est disponible dans son intégralité sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon.

Par Revue Topo

Contact : contact@actualitte.com