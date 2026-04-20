Gabrielle de Tournemire, Prix des lectrices et des lecteurs des bibliothèques de Paris

Gabrielle de Tournemire a été distinguée pour Des enfants uniques, choisi parmi une sélection de premiers romans publiés en septembre. La remise du prix s’est tenue le samedi 18 avril à 14 heures, dans l’espace Agora du Grand Palais, dans le cadre du Festival du Livre de Paris.

Le roman suit Hector et Luz, en couple depuis l’adolescence. Leur relation se heurte au regard de leurs familles et à des normes sociales qui les tiennent à distance. Tous deux en situation de handicap, ils évoluent dans un environnement où leur histoire peine à trouver sa place. « Peu importe la forme que cela prenait : ils possédaient une intimité (...) rassurés qu'enfin des mots soient mis sur leurs désirs. »

Le jury a mis en avant un texte qui aborde un sujet rarement traité. « C'est une histoire magnifique, beaucoup de subtilités, de bienveillance et de profondeur, la mise en lumière des petits plaisirs ordinaires. » Il évoque aussi « Roman réaliste sur un sujet très peu abordé, beaucoup de pudeur et de tendresse, personnages incroyables. »

Catherine Pont-Humbert, journaliste qui a accompagné les échanges, estime que « Des Enfants uniques explore le rapport au désir et à l’amour d’un jeune couple de personnes handicapés avec sensibilité et délicatesse. Il offre pour nombre de lecteurs qui en connaissent mal les réalités l’occasion d’une immersion dans le milieu du handicap. »

Un vote ouvert aux usagers des bibliothèques

Cinq romans finalistes avaient été retenus en amont par un comité de bibliothécaires de la Ville de Paris. Les lectrices et lecteurs ont ensuite été invités à se prononcer, soit en ligne sur le site des bibliothèques, soit directement dans les établissements. Le vote s’est achevé le 12 mars.

Le jury réunit des usagers des bibliothèques, des professionnels du livre et de jeunes participants. Y figurent notamment Guillaume Viry, lauréat 2025 pour L’Appelé, des libraires partenaires, des représentants du Conseil parisien de la jeunesse, un étudiant en lettres et un ambassadeur du Pass Culture. La délibération s’est tenue sous l’égide de Catherine Pont-Humbert.

Ce mode de sélection associe lecteurs et professionnels à différentes étapes, du choix des finalistes à la désignation du lauréat. Les bibliothèques de la Ville de Paris organisent ce prix chaque année autour de cette participation élargie.

Le prix a été remis par Laurence Patrice, adjointe au Maire de Paris chargée notamment de l’histoire et de la mémoire, lors d’une rencontre publique au Grand Palais.

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L’édition 2026 a été organisée avec des librairies de l’association Paris Librairies : Libralire (11e), L’Attrape-Cœurs (18e) et L’Atelier (20e), ainsi qu’en partenariat avec Babelio.

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Crédits photo : Flammarion

Par Dépêche

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