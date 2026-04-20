Clermont-Ferrand : une maison d'édition et une librairie pour les albums “tout en image

Lea Alves et Séléna Moulin se sont rencontrées sur les bancs de l'université, à Clermont-Ferrand, au sein du parcours « Édition — Création éditoriale des littératures de jeunesse et générales » (É-Céljg). Une passion commune les a bientôt rapprochées, celle pour une catégorie spécifique de livres jeunesse, l'album « tout en image », sans texte.

« Pendant notre master, nous avons eu la chance de suivre les cours de Nelly Chabrol Gagne, qui portaient notamment sur la littérature jeunesse », nous indique Lea Alves. « Nous avons étudié certains titres et j'ai eu un véritable déclic pour l'album tout en image, sa capacité à raconter sans recourir au texte et ainsi à lever les barrières pour accéder au récit. »

L'étudiante consacre alors son mémoire d'étude à ce genre bien particulier, en esquissant déjà les grandes lignes d'un projet éditorial. Sa camarade Séléna Moulin, pour sa part, explique être « retombée amoureuse de la littérature jeunesse » grâce aux cours de cette même enseignante chercheuse, « extrêmement passionnée ». Avec Lea Alves, elles discutent, échangent et toutes deux finissent aujourd'hui associées, pour la concrétisation de ce projet d'étude.

Trois propositions pour un lieu

Toutes deux arrivées à Clermont-Ferrand à l'occasion de leur master, Lea Alves et Séléna Moulin ont été séduites par la ville, son dynamisme, allié « au charme de l'ancien, avec les volcans autour », relèvent-elles. Inutile, donc, de s'en éloigner. Leur projet s'implantera ainsi au 9, rue Philippe Marcombes, et a trouvé son intitulé : les Éditions Mira.

Les murs abriteront en effet une maison d'édition, consacrée aux albums tout en image, qui ambitionne de publier 5 titres au cours de cette première année d'existence. « Trois sont d'ores et déjà actés pour le moment, avec différents artistes », précise Lea Alves. « Nous espérons pouvoir présenter au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil [en novembre, NdR] les premiers titres de la maison d'édition. »

Le logo des Éditions Mira

Mais ce n'est pas tout : le local de 73 m2, répartis sur deux niveaux, accueillera les quelques rayonnages d'une librairie spécialisée. « L'offre de la librairie sera constituée par les albums de notre maison d'édition et des titres d'autres éditeurs que nous souhaitons mettre en avant », avance Lea Alves. « L'idée n'est pas d'avoir un énorme stock d'ouvrages », précise Séléna Moulin, qui estime l'ensemble à 70 titres environ.

Enfin, un espace sera dédié à des ateliers créatifs ou à des séances de lecture, toujours centrés sur l'album tout en image. « Au départ, nous voulions nous consacrer entièrement à la maison d'édition, mais nous nous sommes rendu compte que cela ne permettait pas de valoriser totalement ce format », explique Lea Alves. « La librairie et les ateliers nous offrent la possibilité de discuter avec les lecteurs, enfants ou adultes, de valoriser la créativité, de faire intervenir les artistes que l'on aime et d'assurer l'équilibre financier de la maison. » Ces ateliers, payants, pourront accueillir une dizaine d'enfants, avec leurs accompagnants.

Vers un « pôle spécialisé »

Si les premières parutions de la maison d'édition sont prévues dans quelques mois, l'ouverture de la librairie et de l'espace dédié aux ateliers devrait intervenir d'ici un mois environ. Quelques travaux de mise en conformité sont en effet nécessaires dans le local commercial investi, dont le rez-de-chaussée seul sera accessible au public. L'étage, lui, sera réservé au volet éditorial de l'activité.

Le lieu trouve sa place dans une rue « assez passante », se félicitent les deux associées, entre la librairie Emma's Bookshop et la galerie Art by Uzume.

« Notre objectif est vraiment de créer un pôle spécialisé sur les albums tout en image à Clermont », souligne Lea Alves, « en particulier les titres produits en France. Nous voulons porter ce type de récits et les sortir de cette surproduction d’albums que l'on observe dans la littérature jeunesse. »

Parmi leurs coups de cœur dans cette catégorie d'ouvrages, Séléna Moulin cite La Perle, d'Anne-Margot Ramstein et Matthias Arégui, paru en octobre 2021 aux éditions La Partie — « un style assez graphique, brut, avec une palette de couleurs très fluo, très poétique » —, quand Lea Alves se tourne vers Trois chats, d'Anne Brouillard, publié en 1990 et véritable classique du genre.

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Afin de consolider les moyens au lancement de leur projet, Lea Alves et Séléna Moulin ouvriront prochainement une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule. Les fonds réunis contribueront à l'édition des premiers albums, mais aussi au voyage vers Montreuil, afin de faire connaitre l'initiative.

Photographie : Séléna Moulin (à gauche) et Léa Alves (capture d'écran YouTube)

Par Antoine Oury

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