Le Cid : Benjamin Lavernhe incarne Rodrigue pour Denis Podalydès

Dans le cadre du programme « La Comédie-Française au cinéma », des cinémas du réseau Pathé, dans toute la France, diffuseront en direct une représentation du Cid, pièce de Pierre Corneille mise en scène par Denis Podalydès.

Avec Le Cid, immersion dans le XIe siècle, en Espagne, quand le code d'honneur régissait les relations au sein de la haute société. « Le personnage cornélien, homme ou femme, est amoureux et son amour va contre ce code, se brise contre lui », explique Podalydès.

« Une puissante contradiction le déchire, le divise intérieurement, le ravage. Mais il accède à une forme de conscience qui le fait se détacher du commun : ce doute existentiel le fait tant souffrir qu’il le transforme, le brûle, l’illumine et l’assombrit tout en même temps, le fait advenir à ses propres yeux, aux yeux du groupe, aux yeux du public. »

Par Antoine Oury

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