Juliette Brocal, première lauréate du Prix SNCF Voyageurs, dédié à la BD

Ce prix vise à soutenir les talents émergents et à renforcer le lien entre lecture et voyage, précisait SNCF Voyageurs à la naissance de cette nouvelle récompense.

Fille illégitime d'un important prélat, Iodis a grandi à l'abbaye de Réol aux côtés de jeunes nobles mieux nés. Elle y étudie la Langue, une magie liturgique répondant par des visions aux questions de ceux qui la maîtrisent. Espérant échapper à la vie monastique en étant choisie comme Doctorante, Iodis trouve une rivale déterminée en la personne d'Halcyon de Monterréol, une nouvelle venue à qui tout semble réussir et dont les manières fuyantes lui semblent aussitôt suspectes. Lorsqu'un précieux tableau et le moine qui le peignait disparaissent en laissant derrière eux les traces d'une violente altercation, Iodis n'a plus de doute : Halcyon sait quelque chose et cache un secret qui pourrait compromettre l'abbaye tout entière. – Le résumé de l'éditeur pour La Langue des Vipères

Cette année, le jury réunissait Romain Brethes, programmateur BD du Festival du Livre de Paris et journaliste spécialisé, Fleur Hopkins, historienne des arts, la journaliste Anne Douhaire, la libraire Zélie Carle et le créateur de contenus Jules Comme César.

Neuf albums étaient en lice pour cette première édition de la récompense.

Née en 1995, en Provence, Juliette Brocal est autrice de bandes dessinées la plupart du temps, character designer pour l'animation souvent, et tailleuse de costumes historiques en dilettante. Diplômée de l'école des Gobelins en 2020, elle participe à la production de plusieurs séries animées et au long métrage de science-fiction Mars Express.

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En 2021, elle cofonde le salon d'illustration Paris City Pop avec le collectif Studio Blauhai. Ses illustrations et ses histoires sont marquées par sa passion pour les modes anciennes, la littérature romantique, et les pages en collants. La Langue des Vipères est son premier album.

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Par Dépêche

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