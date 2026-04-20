Gérard Lefort, Tiphaine Rivière et Tintin sur France Culture

Le Cours de l'Histoire, de Xavier Mauduit

Du lundi au vendredi de 9h à 10h

Des artistes face à l'émotion de l'histoire

Mardi 21 avril : Lyonel Trouillot, l'histoire haïtienne sur le bout de la langue

Avec Lyonel Trouillot, poète et romancier

Jeudi 23 avril : Baru, une histoire populaire à la pointe du crayon

Avec Baru, auteur de bande dessinée, Grand Prix d’Angoulême 2010, il vient de publier Rock n roll . Tome 1 - Salauds de baby-boomers chez Futuropolis (11 mars 2026)

Série Fou/Folle d’histoire

Vendredi 24 avril : Anne Berest, écrivaine : La vie a beaucoup plus d'imagination que moi (rediffusion)

Avec Anne Berest, romancière et scénariste

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Mardi 21 avril : Littérature, avec Virginie Bloch-Lainé et Marie Sorbier

- Amadoca : l'histoire de Romana et d'Ouliana de Sofia Andrukhovych (trad. Iryna Dmytrychyn, Belfond)

- Ce qui reste de Bernhard Schlink (trad. Bernard Lortholary, Gallimard)

Vendredi 24 avril : Bandes dessinées, , avec Joseph Ghosn et Catherine Robin

- Chère Historienne de Joff Winterhart (trad. Martin Richet, çà et là)

- Samuel et Beckett de Jorge Carrión et Javier Olivares (trad. Sophie Hofnung, Nouveau Monde Graphic)

- L'Occupation des sols de Guy Delisle (Gallimard BD)

13h La Rencontre

Jeudi 23 avril : Littérature, Gérard Lefort, écrivain, pour son roman Pendant qu'il neige (L'Olivier)

Vendredi 24 avril : Bandes dessinées, Tiphaine Rivière, autrice de bande dessinée pour sa BD Kafka : Les mécanismes du pouvoir (L'Iconoclaste)

Le Book Club, de Mathilde Wagram

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 20 avril : En mode pilote automatique, avec Eliot Ruffel

Avec Eliot Ruffel pour Pilote automatique (L'Olivier)



Mardi 21 avril : “Fuck America” d’Edgar Hilsenrath : chronique acide

Avec Agathe Pin-Chomette pour Edgar Hilsenrath , la voie de l’impertinence (Tripode) et Frédéric Martin, éditeur d’Edgar Hilsenrath



Mercredi 22 avril : "Flanby" de Maria Pourchet : livre jeunesse pour enfants au fond du pot

Avec Maria Pourchet pour Flanby (L'école des loisirs) et Tressaillir (Stock)



Jeudi 23 avril : Peter Pan : l’histoire d’une histoire

Avec Nathalie Azoulai pour sa nouvelle traduction de Peter Pan et Wendy (P.O.L) et Deborah Lévy-Bertherat, maîtresse de conférences en littérature comparée



Vendredi 24 avril : Dans la bibliothèque de Clémentine Mélois

La Série Fiction (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Le Secret de La Licorne : les aventures de Tintin d’Hergé

Réalisation : Benjamin Abitan

Adaptation : Katell Guillou

Avec notamment : Bruno Raffaelli (Rackham le Rouge), Claude Mathieu (La vieille dame), Thierry Hancisse (Le capitaine Haddock/Le Chevalier de Hadoque), Anne Kessler (Madame Pinson)

Onzième album des Aventures de Tintin, Le Secret de la Licorne est le premier volet d’un diptyque qui trouvera sa suite avec Le Trésor de Rackham le Rouge. Publié initialement sous la forme d’un feuilleton dans le journal Le Soir entre juin 1942 et janvier 1943, il ne laisse rien transparaître du contexte de guerre de l’époque et de l’occupation allemande en Belgique. L’album se présente comme un hommage atemporel à la littérature d’aventures, celle de Robert Louis Stevenson et de Jules Verne, auxquels il est d’ailleurs fait référence au cours du récit.

Le trésor de Rackham le rouge : Les aventures de Tintin par Hergé

Disponible en podcast à partir du 20 avril sur franceculture.fr et l'appli Radio France

Adapté par Katell Guillou

Réalisation : Benjamin Abitan et Louise Loubrieu

Avec Thierry Hancisse (le capitaine Haddock), Alain Lenglet (le vieux Marin), Denis Podalydès (le professeur Tournesol), Eric Génovèse (le directeur de la Dépêche), Serge Bagdassarian (Dupont), Christian Hecq (Dupond)

Deuxième volet du diptyque commencé avec Le Secret de la Licorne, Le Trésor de Rackham le Rouge suit le périple de Tintin, Milou et du capitaine Haddock dans l’Océan Atlantique, en quête du trésor que l’aïeul de ce dernier aurait laissé après le naufrage de son bateau La Licorne.

L'Instant Poésie de Dany Laferrière

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

Une collection proposée par Camille Renard

16/20 : Je ne viendrai pas, de René Depestre, d’amour et de révolte

17/20 : Le temps des vivants, de Gilbert Langevin, chant pour un Québec libre

18/20 : Nuit d’hôpital, de Roussan Camille, une prière face à la mort

19/20: Le Vaisseau d’or, d’Emile Nelligan, un naufrage poétique

20/20 : Compagnon des Amériques, de Gaston Miron, célébrer la terre aimée

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

La Princesse de Montpensier & La Comtesse de Tende de Mme de La Fayette

Lu par Birane Ba de la Comédie Française

À travers le destin d’une jeune femme prise entre devoir et passion, La Princesse de Montpensier marque une étape dans l’évolution du roman classique, en annonçant une écriture centrée sur les conflits intérieurs et la lucidité morale, que l’autrice développera ensuite dans La Princesse de Clèves. Cette nouvelle propose une lecture lucide des passions et esquisse une forme narrative qui marquera durablement le roman d’analyse en France.

Théâtre et Cie (rediffusion)

Le dimanche de 20h à 22h

Une vie De Pascal Rambert

Réalisation Sophie-Aude Picon

Avec notamment : Cécile Brune (la mère de l’artiste), Denis Podalydès (L’invité), Alexandre Pavloff (le frère Amer)

En neuf tableaux, cette tentative de recomposer une vie est aussi une sublimation de la langue, que Pascal Rambert défend en privilégiant toujours une relation intime avec ceux qui l’incarnent : « je n’écris pas sur la vie privée des acteurs, j’écris pour leur voix, leur corps, leur énergie, précise-t-il, ce sont des êtres humains, pas des personnages de papier ». En prise directe avec le concret, ce théâtre nous assure de sa force en développant une plasticité du temps, une porosité entre l’art et la vie.

Par Dépêche

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