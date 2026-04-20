Affaire Grasset : les salariés de Hachette dénoncent une liberté éditoriale menacée

La crise ouverte par le départ d’Olivier Nora continue de s’étendre au sein du groupe Hachette Livre. Après les auteurs, les salariés prennent la parole dans une tribune collective. Leur diagnostic s’impose sans détour : « Nous constatons à nouveau que la liberté de nos éditeurs est gravement mise en danger », écrivent-ils dans lemonde.fr.

Le texte décrit un choc interne profond, quand les signataires évoquent « la sidération » provoquée par le licenciement du dirigeant de Grasset et dénoncent une décision « brutale », qui fragilise l’équilibre éditorial du groupe. « Nous travaillons au service des auteurs et des lecteurs », rappellent-ils, en affirmant leur refus de toute orientation extérieure qui viendrait contraindre leur mission.

Une alerte interne sur la finalité du métier

La tribune insiste sur la nature du danger. « Ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est l’avenir de nos maisons », préviennent les salariés, qui décrivent une remise en cause directe de la liberté de décision des éditeurs.

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Le texte formule une ligne claire : « Nous refusons que notre travail soit instrumentalisé. » Derrière cette affirmation, une inquiétude précise : voir la production éditoriale soumise à des logiques extérieures à ses critères traditionnels.

Les signataires élargissent immédiatement le cadre. « La concentration des médias et de l’édition constitue un enjeu démocratique de premier plan », écrivent-ils, en qualifiant la situation de « véritable danger ».

Une convergence inédite dans le secteur

Cette prise de parole s’inscrit dans une dynamique plus large. Les salariés rejoignent un front déjà ouvert par les auteurs, transformant une crise de gouvernance en conflit structurant. « Aujourd'hui, nous avons un point commun : nous refusons d'être les otages d'une guerre idéologique visant à imposer l'autoritarisme partout dans la culture et les médias », signaient 114 auteurs de la maison concernée pour dénoncer la situation. Et manifester leur refus que leurs idées et travaux soient la « propriété » de Vincent Bolloré.

Dans une tribune distincte, des auteurs publiés chez Stock faisaient eux aussi état de cette rupture majeure. Ils affirment « assister consternés à la destruction […] d’une institution centenaire » et préviennent que « leur exemple nous oblige », signalant la possibilité d’un départ si les mêmes évolutions se confirmaient,

La spécificité de leur intervention tient à sa position interne. Elle ne relève pas d’une solidarité extérieure mais d’un constat opérationnel, formulé depuis les métiers eux-mêmes.

Un basculement vers un enjeu politique

La tribune franchit un seuil en appelant explicitement à une réaction publique. « Nous encourageons le monde politique à s’emparer du sujet le plus rapidement possible car la situation est alarmante et concerne l’ensemble du secteur culturel et au-delà », écrivent les signataires, qui situent désormais le débat au-delà du seul groupe Hachette.

« La concentration de maisons d’édition et de médias est un enjeu démocratique de premier plan et un véritable danger. Nous souhaitons être au service des auteurs et des lecteurs et non d’un agenda politique. » Ce déplacement redéfinit la portée du conflit. L’édition n’apparaît plus seulement comme une industrie, mais comme un espace stratégique pour le pluralisme culturel.

Dans un entretien accordé à ActuaLitté, la sénatrice Sylvie Robert estime que le limogeage d’Olivier Nora chez Grasset marque un « point de bascule » dans la concentration de l’édition française. Elle dénonce une méthode « rapide et brutale », révélatrice selon elle d’une prise de contrôle assumée de Vincent Bolloré sur le secteur, et souligne que les départs massifs d’auteurs constituent un acte de résistance inédit.

Pour répondre à cette crise, la sénatrice propose la création d’une « clause de conscience » pour les auteurs, inspirée de celle existant pour les journalistes, afin de leur permettre de quitter un éditeur en cas de changement de ligne éditoriale. Elle évoque aussi le recours au droit moral pour protéger l’intégrité des œuvres et insiste sur la nécessité d’ouvrir un chantier législatif, tout en appelant à une mobilisation collective du secteur.

À court terme, cette parole interne accentue la pression sur la direction. À moyen terme, elle installe une interrogation durable : quelles garanties offrir à la liberté éditoriale dans un contexte de concentration accrue ?

Crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 4.0

DOSSIER - Olivier Nora évincé : ce que cache vraiment son départ de Grasset

Par Nicolas Gary

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