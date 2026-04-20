Affaire Grasset : les salariés de Hachette dénoncent une liberté éditoriale menacée

Dans une tribune, des salariés du groupe Hachette alertent sur une menace directe pesant sur la liberté éditoriale. Après les auteurs, cette prise de parole interne, rare, dénonce une possible instrumentalisation du travail éditorial et appelle les pouvoirs publics à intervenir. Le conflit dépasse désormais une crise de direction pour devenir un enjeu structurel touchant l’ensemble du secteur du livre.
Le 20/04/2026 à 07:00 par Nicolas Gary
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20/04/2026 à 07:00
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La crise ouverte par le départ d’Olivier Nora continue de s’étendre au sein du groupe Hachette Livre. Après les auteurs, les salariés prennent la parole dans une tribune collective. Leur diagnostic s’impose sans détour : « Nous constatons à nouveau que la liberté de nos éditeurs est gravement mise en danger », écrivent-ils dans lemonde.fr.
Le texte décrit un choc interne profond, quand les signataires évoquent « la sidération » provoquée par le licenciement du dirigeant de Grasset et dénoncent une décision « brutale », qui fragilise l’équilibre éditorial du groupe. « Nous travaillons au service des auteurs et des lecteurs », rappellent-ils, en affirmant leur refus de toute orientation extérieure qui viendrait contraindre leur mission.
La tribune insiste sur la nature du danger. « Ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est l’avenir de nos maisons », préviennent les salariés, qui décrivent une remise en cause directe de la liberté de décision des éditeurs.
À LIRE - Conflit idéologique : quitter Fayard ou Grasset sans y laisser sa plume ?
Le texte formule une ligne claire : « Nous refusons que notre travail soit instrumentalisé. » Derrière cette affirmation, une inquiétude précise : voir la production éditoriale soumise à des logiques extérieures à ses critères traditionnels.
Les signataires élargissent immédiatement le cadre. « La concentration des médias et de l’édition constitue un enjeu démocratique de premier plan », écrivent-ils, en qualifiant la situation de « véritable danger ».
Cette prise de parole s’inscrit dans une dynamique plus large. Les salariés rejoignent un front déjà ouvert par les auteurs, transformant une crise de gouvernance en conflit structurant. « Aujourd'hui, nous avons un point commun : nous refusons d'être les otages d'une guerre idéologique visant à imposer l'autoritarisme partout dans la culture et les médias », signaient 114 auteurs de la maison concernée pour dénoncer la situation. Et manifester leur refus que leurs idées et travaux soient la « propriété » de Vincent Bolloré.
Dans une tribune distincte, des auteurs publiés chez Stock faisaient eux aussi état de cette rupture majeure. Ils affirment « assister consternés à la destruction […] d’une institution centenaire » et préviennent que « leur exemple nous oblige », signalant la possibilité d’un départ si les mêmes évolutions se confirmaient,
La spécificité de leur intervention tient à sa position interne. Elle ne relève pas d’une solidarité extérieure mais d’un constat opérationnel, formulé depuis les métiers eux-mêmes.
La tribune franchit un seuil en appelant explicitement à une réaction publique. « Nous encourageons le monde politique à s’emparer du sujet le plus rapidement possible car la situation est alarmante et concerne l’ensemble du secteur culturel et au-delà », écrivent les signataires, qui situent désormais le débat au-delà du seul groupe Hachette.
« La concentration de maisons d’édition et de médias est un enjeu démocratique de premier plan et un véritable danger. Nous souhaitons être au service des auteurs et des lecteurs et non d’un agenda politique. » Ce déplacement redéfinit la portée du conflit. L’édition n’apparaît plus seulement comme une industrie, mais comme un espace stratégique pour le pluralisme culturel.
Dans un entretien accordé à ActuaLitté, la sénatrice Sylvie Robert estime que le limogeage d’Olivier Nora chez Grasset marque un « point de bascule » dans la concentration de l’édition française. Elle dénonce une méthode « rapide et brutale », révélatrice selon elle d’une prise de contrôle assumée de Vincent Bolloré sur le secteur, et souligne que les départs massifs d’auteurs constituent un acte de résistance inédit.
Pour répondre à cette crise, la sénatrice propose la création d’une « clause de conscience » pour les auteurs, inspirée de celle existant pour les journalistes, afin de leur permettre de quitter un éditeur en cas de changement de ligne éditoriale. Elle évoque aussi le recours au droit moral pour protéger l’intégrité des œuvres et insiste sur la nécessité d’ouvrir un chantier législatif, tout en appelant à une mobilisation collective du secteur.
À court terme, cette parole interne accentue la pression sur la direction. À moyen terme, elle installe une interrogation durable : quelles garanties offrir à la liberté éditoriale dans un contexte de concentration accrue ?
Crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 4.0
DOSSIER - Olivier Nora évincé : ce que cache vraiment son départ de Grasset
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Le 23 avril 2026, la Belgique célébrera la Journée mondiale du livre avec une ampleur inédite. À travers l’opération « Destination : lecture, pour tous ! », auteurs et institutions se mobilisent pour transformer les trajets en train en expériences littéraires. Entre dispositifs pédagogiques pour les écoles et actions solidaires, ce programme national ambitieux vise à ancrer durablement le plaisir des mots dans le quotidien de chaque citoyen.
15/04/2026, 11:33
Au lendemain de la publication d'une étude qui confirme le déclin des pratiques de lecture chez les jeunes Français, le président de la République se rendra à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts pour lancer une « journée hors ligne », un « rendez-vous de déconnexion ». L'idée étant aussi de promouvoir la lecture comme alternative.
15/04/2026, 11:15
Bibliothèques Sans Frontières lance, du 18 avril au 10 mai 2026, une nouvelle édition de « La très grande Collecte de livres » avec la Fnac et plusieurs partenaires. L’opération se déroule dans plus de 500 points de collecte répartis dans six pays, dont la France, la Suisse, la Belgique, l’Espagne, le Sénégal et la Côte d’Ivoire.
14/04/2026, 17:15
À l’occasion du Festival du Livre de Paris, le Pass Culture et le Syndicat national de l’édition (SNE) officialiseront un partenariat triennal. Il vise à impliquer les jeunes dans l’univers du livre à travers des actions concrètes. Avec plus de 32 millions d'ouvrages vendus depuis 2021, le dispositif confirme la mutation des habitudes de lecture des adolescents.
14/04/2026, 17:07
Après la lune de miel entre les jeunes et les librairies, au moment des premières années du pass Culture, le désamour ? L'enquête sur les pratiques de lecture des jeunes Français, menée par Ipsos/BVA pour le Centre national du livre, révèle en effet un fort recul de la fréquentation des librairies, au bénéfice des grandes surfaces culturelles.
14/04/2026, 16:57
Le Département de l’Indre a adressé un courrier au Président de la République pour l’inviter à Nohant, au Domaine de George Sand, à l’occasion du 150e anniversaire de la disparition de l’écrivaine. Cette invitation, portée avec plusieurs élus et responsables du Berry et de la région Centre-Val de Loire, vise à donner à cet anniversaire une dimension nationale et républicaine. Le courrier signé est disponible en téléchargement.
14/04/2026, 11:31
La multinationale américaine Paramount Skydance Corporation, récemment sur le devant de la scène pour son rachat de Warner Bros Discovery, investit également le champ de l'édition. Elle inaugure ainsi Paramount Global Publishing, une filiale éditoriale qui lui permettra de développer ses licences cinématographiques et des œuvres originales.
14/04/2026, 10:53
Chercheuse à l’université Rennes 2, Séverine Erhel est morte à 46 ans. Spécialiste reconnue de la psychologie du numérique, elle avait consacré ses travaux aux usages des écrans, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux et à leurs effets cognitifs. Avec Anne Cordier, elle avait aussi dirigé Les enfants et les écrans, un ouvrage qui entendait sortir le débat public des peurs réflexes et des idées reçues.
14/04/2026, 09:48
La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) a nommé une nouvelle directrice à un moment charnière pour le secteur. Entre mutations numériques, pressions économiques et enjeux réglementaires, les librairies indépendantes cherchent à renforcer leur place dans l’écosystème du livre.
14/04/2026, 09:46
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