Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Edition

Crise Nora-Grasset : les auteurs de Stock entrent en scène

La crise déclenchée par le départ d’Olivier Nora de Grasset s’étend désormais à l’ensemble du groupe Hachette. Dans une tribune, des auteurs publiés chez Stock dénoncent la « destruction » de leur maison sœur et se disent prêts à rompre à leur tour. Au-delà du cas Grasset, c’est l’équilibre entre indépendance éditoriale et contrôle actionnarial qui se retrouve ouvertement contesté.

Le 20/04/2026 à 06:30 par Clément Solym

|

Publié le :

20/04/2026 à 06:30

Clément Solym

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

La crise qui secoue Éditions Grasset franchit un nouveau seuil. Dans une tribune publiée le 18 avril, des auteurs liés à Éditions Stock dénoncent frontalement les conséquences du limogeage d’Olivier Nora, évoquant une « destruction » en cours d’une maison centenaire. Le texte marque l’extension du conflit à l’ensemble du groupe éditorial.

Les signataires affirment leur attachement à cette « maison sœur » et décrivent un choc brutal : « nous assistons consternés à la destruction en moins de quarante-huit heures d’une institution centenaire », écrivent-ils dans Le Monde. L’éviction du dirigeant, annoncée mi-avril, agit comme déclencheur d’une crise désormais systémique – et peut-être même l'actuel directeur de Stock serait-il concerné.

Une onde de choc qui dépasse Grasset

La tribune ne se limite pas à un geste de solidarité. Elle s’inscrit dans une séquence déjà marquée par une rupture sans précédent : plus de 130 auteurs ont annoncé quitter Grasset pour dénoncer « une atteinte inacceptable à l’indépendance éditoriale ».

Les auteurs de Stock vont plus loin. Ils affirment que « leur exemple nous oblige » et signalent leur propre disposition à quitter leur éditeur si des évolutions similaires survenaient. Cette position transforme une crise interne en risque de contagion à l’échelle du groupe.

Le texte établit également un lien direct avec les transformations récentes d’autres maisons, notamment Éditions Fayard, évoquant une mutation idéologique déjà à l’œuvre. L’enjeu dépasse donc la seule gouvernance : il touche à la ligne éditoriale et à la perception d’une autonomie menacée.

L’indépendance au cœur du conflit

Au fil des tribunes, un même diagnostic s’impose. Auteurs, éditeurs et salariés convergent pour dénoncer une remise en cause de la liberté éditoriale. Dans une autre prise de parole, des employés du groupe évoquent une liberté « gravement mise en danger », toujours dans Le Monde.

Cette convergence rare traduit une inquiétude structurelle. Le limogeage d’Olivier Nora, après vingt-six ans à la tête de Grasset, symbolise une rupture dans l’équilibre historique entre direction éditoriale et actionnaire.

Le débat s’élargit désormais au cadre juridique. Plus de 300 auteurs et professionnels appellent à la création d’une « clause de conscience » permettant de quitter un éditeur en cas de désaccord idéologique, indique Le Monde.

Un risque de fragmentation du paysage éditorial

La tribune des auteurs de Stock introduit un élément stratégique : la possibilité d’un départ en chaîne. Si ce scénario se concrétise, il modifiera durablement la cartographie du secteur, en affaiblissant certaines marques historiques tout en redistribuant les auteurs vers d’autres structures.

À court terme, la crise Grasset agit comme un test grandeur nature. À moyen terme, elle pourrait redéfinir les règles implicites qui structuraient l’édition française depuis des décennies.

Crédits photo : éditions Stock

 
 

DOSSIER - Olivier Nora évincé : ce que cache vraiment son départ de Grasset

Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Contrats d’édition : pourquoi tant d’auteurs cèdent des droits jamais exploités ?

Un déséquilibre durable dans les contrats d’édition ressort d'une enquête menée par l’ADAGP, la SGDL et le Snac auprès de 475 autrices et auteurs. Sur 659 contrats analysés, les cessions de droits dérivés apparaissent très étendues, mais rarement suivies d’une exploitation effective ou d’une rémunération. Lisibilité des clauses, opacité des relevés et faiblesse des engagements promotionnels composent un tableau préoccupant.

17/04/2026, 13:35

ActuaLitté

À la Brasserie Lipp, le Prix Cazes recase un certain Gabriel Matzneff

La cérémonie de remise du Prix Cazes, ce mardi 14 avril à la Brasserie Lipp, à Paris, a abrité un bien sombre personnage des lettres françaises, en la personne de Gabriel Matzneff. Sous le coup d'une enquête pour viols sur mineur de moins de 15 ans, il aurait été invité par Claude Guittard, ancien directeur de la Brasserie Lipp et secrétaire général du Prix Cazes.

17/04/2026, 10:45

ActuaLitté

Une autre manière de voir le paysage, en courant

Dans Paysages pauvres, Fanny Chiarello explore les marges urbaines et rurales au rythme de la course, transformant l’errance en geste d’écriture. Entre relevé sensible et dérive poétique, elle cartographie un territoire où le regard se déplace autant que le corps. Un texte hybride, à la fois récit, essai et déclaration d’amour aux espaces délaissés.

16/04/2026, 17:33

ActuaLitté

115 auteurices suivent Olivier Nora après son licenciement, contre “l'autoritarisme”

La « méthode Bolloré » s'est à nouveau appliquée au pan éditorial de ses activités, après le licenciement d'Olivier Nora, PDG de la maison d'édition Grasset, le mardi 14 avril. En écartant cet éditeur historique, véritable pilier de la structure, le milliardaire s'est toutefois mis un peu plus à dos certaines figures du catalogue. 115 auteurs et autrices, dont Virginie Despentes, Sorj Chalandon ou Anne Berest, ont ainsi annoncé qu'ils ne signeraient pas leur « prochain livre chez Grasset ».

16/04/2026, 10:24

ActuaLitté

Auteurs de BD : le cri d’alarme relancé après un rendez-vous manqué

L’absence du SNE, du CNL et de représentants de l’État à la présentation des résultats 2025 des États généraux de la bande dessinée a provoqué une riposte immédiate des organisations d’auteurs. Leur communiqué s’appuie sur une enquête documentée : revenus faibles, pauvreté élevée, inégalités persistantes et inquiétude massive quant à l’avenir composent un diagnostic que les signataires jugent désormais impossible à ignorer.

15/04/2026, 16:35

ActuaLitté

Disparition de May Angeli, artiste graveuse et illustratrice engagée de la jeunesse

May Angeli, peintre, graveuse, auteure et illustratrice de littérature pour la jeunesse, est décédée le samedi  11 avril 2026. Elle avait 88 ans. Par André Delobel.

14/04/2026, 11:56

ActuaLitté

Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans

Chercheuse à l’université Rennes 2, Séverine Erhel est morte à 46 ans. Spécialiste reconnue de la psychologie du numérique, elle avait consacré ses travaux aux usages des écrans, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux et à leurs effets cognitifs. Avec Anne Cordier, elle avait aussi dirigé Les enfants et les écrans, un ouvrage qui entendait sortir le débat public des peurs réflexes et des idées reçues.

14/04/2026, 09:48

ActuaLitté

Décidé à “aller jusqu’au bout”, Boualem Sansal poursuivra le président algérien

Lors de la Journée du Livre politique, le samedi 11 avril 2026 à Paris, Boualem Sansal a évoqué son intention d’engager une action judiciaire contre le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Une démarche envisagée dès sa détention et qu’il entend mener « jusqu’au bout », y compris devant des juridictions internationales.

14/04/2026, 09:16

ActuaLitté

Un roman climatique sans catastrophisme : le pari de Florence Jou

Florence Jou revient sur la genèse de Vermeille, roman ancré dans un territoire frappé par la sécheresse et traversé par les bouleversements climatiques. Entre enquête de terrain, rencontres avec des vignerons et écriture, elle élabore une fiction nourrie du réel. Refusant le catastrophisme, elle explore une forme de résistance sensible et poétique. Une manière d’habiter le monde autrement, malgré l’urgence écologique. En librairie le 16 avril prochain.

08/04/2026, 16:20

ActuaLitté

Un secret de famille, la Gestapo et la fuite des nazis : l’enquête vertigineuse de Stéphane Chaumet

À partir d’une enquête sur son grand-père, dont l’histoire s’avère bien différente de celle qu’on lui avait racontée, dans L'autre côté de la nuit, Stéphane Chaumet remonte vers une série de trajectoires liées à la Seconde Guerre mondiale et à ses prolongements. Entre collaboration, disparition et fuite de criminels nazis vers l’Amérique latine, ce travail d’écriture s’appuie à la fois sur des recherches historiques et des éléments personnels.

07/04/2026, 12:28

ActuaLitté

Comment naît un roman ? Pieterke Mol raconte son combat d’écriture

Pieterke Mol revient sur la genèse de Comme ta mère, un roman né dans l’hésitation, le doute et la résistance du texte lui-même. Entre exploration intime et construction littéraire, l’autrice raconte comment l’histoire s’est déplacée - du père à la fille - pour trouver sa véritable voix. Elle y dévoile un processus d’écriture charnel, traversé par les questions de filiation, de forme et de langage, jusqu’à faire émerger un texte affranchi de son origine.

03/04/2026, 13:33

ActuaLitté

Avec la disparition de Glen Baxter, l’humour perd une voix unique

Le dessinateur et artiste britannique Glen Baxter est mort le 29 mars 2026, à l’âge de 82 ans, des suites d’une carcinomatose. Figure singulière du dessin contemporain, il laisse derrière lui une œuvre immédiatement reconnaissable, faite de traits simples et de légendes déroutantes, où l’humour le plus décalé se mêle à une culture littéraire et artistique exigeante.

01/04/2026, 12:22

ActuaLitté

Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans

Le dessinateur et scénariste Jean-Paul Krassinsky est décédé mardi 31 mars 2026, à l’âge de 53 ans, ont annoncé les éditions Dupuis dans un communiqué. Né le 25 novembre 1972, il travaillait encore sur plusieurs projets, dont une adaptation du texte Rose Royal de Nicolas Mathieu (Actes Sud). 

01/04/2026, 11:51

ActuaLitté

La chambre de bonne : un roman sur la jeunesse et ses illusions

À travers La chambre de bonne, Mathieu Pieyre revient sur un lieu modeste devenu matrice d’une jeunesse parisienne, entre solitude et rencontres. Dans ce récit d’apprentissage, la petite chambre se transforme en espace de liberté, mais aussi en point de passage pour une galerie de figures, anonymes ou célèbres. Un roman habité par la mémoire, où les livres et les disparus continuent de faire vivre le présent.

30/03/2026, 18:14

ActuaLitté

Invité à Yale, un chercheur français interdit d’entrée aux États-Unis

Invité à intervenir à la prestigieuse université de Yale sur ses travaux autour de la « néofascisation », le chercheur en sciences sociales Mathieu Rigouste s’est vu refuser l’entrée sur le territoire américain par le Department of Homeland Security, sans justification officielle. Une décision qui empêche sa venue et plusieurs interventions prévues, et qui constitue, selon lui, une illustration concrète des mécanismes qu’il analyse depuis plusieurs années.

30/03/2026, 17:29

ActuaLitté

Mort de Yoshiharu Tsuge, maître japonais de la BD du moi

Il y a des morts qui ferment une carrière, et d’autres qui rouvrent une faille. Avec Yoshiharu Tsuge, disparu à 88 ans, c’est tout un pan du manga moderne qui revient nous regarder depuis ses marges : un art sans fanfare, sans héroïsme, mais chargé d’angoisse, de silence et de rêves fêlés. Le Japon perd un maître discret ; la bande dessinée mondiale, l’un de ses plus profonds saboteurs de formes, de narration et de confort de lecture.

28/03/2026, 05:00

ActuaLitté

Jean-Pierre Faye, théoricien du “fer à cheval”, est mort

L’écrivain, poète et philosophe Jean-Pierre Faye est mort le 26 mars 2026 à Toulouse, à l’âge de 100 ans, révèle Le Monde. Figure singulière de la vie intellectuelle française, à la croisée de la littérature, de la philosophie et de l’histoire des idées, il aura consacré son œuvre à une interrogation centrale : que fait le langage au monde, et que fait le monde au langage ?

26/03/2026, 16:52

ActuaLitté

Alexander Kluge, écrivain majeur et figure du Nouveau cinéma allemand, est mort

Alexander Kluge est mort le 25 mars 2026 à Munich, à l’âge de 94 ans. Avec lui disparaît une figure majeure de la vie intellectuelle allemande d’après-guerre, dont l’œuvre, à la fois littéraire, cinématographique et théorique, a profondément marqué les façons de raconter et de penser les récits aux XXe et XXIe siècles. 

26/03/2026, 15:51

ActuaLitté

Lucie, la fiction qui envahit la vie : plongée dans un premier roman troublant

Avec Une fenêtre par où s’échapper, publié chez Québec Amérique, Madeleine Allard transforme une intuition née dans l’écriture en un premier roman habité. Entre surgissement du personnage et exploration des tensions intimes, le texte interroge ce qui pousse une histoire à exister. Un récit où création et vertige se confondent.

25/03/2026, 18:11

ActuaLitté

Hermann, auteur majeur de la bande dessinée, est mort

Le dessinateur belge Hermann, figure majeure de la bande dessinée européenne, est décédé le 22 mars 2026 à l’âge de 88 ans. Auteur de séries marquantes comme Bernard Prince, Comanche et Jeremiah, il a travaillé pendant plus de soixante ans pour le journal Tintin et les éditions du Lombard. Grand Prix de la Ville d’Angoulême en 2016, il laisse une œuvre de plus de 120 albums.

23/03/2026, 12:12

ActuaLitté

L’étrange fascination d’un enfant pour les écrans

Pierre Samson revient sur une enfance marquée par la fascination pour les machines et les images, nourrissant une réflexion sur l’émerveillement et la perception. À travers ce souvenir intime, il esquisse une conception de la littérature comme expérience sensorielle et vivante. Un regard singulier qui éclaire les enjeux et la démarche de son roman L’irréparable, publié chez Héliotrope.

20/03/2026, 16:01

ActuaLitté

Len Deighton, maître du roman d’espionnage britannique, est mort

L’écrivain britannique Len Deighton, figure majeure du roman d’espionnage de la seconde moitié du XXe siècle, est mort le 15 mars 2026 à l’âge de 97 ans. Auteur prolifique, également illustrateur et historien, il laisse derrière lui une œuvre marquante, située à la croisée du réalisme documentaire et de la fiction politique.

17/03/2026, 18:18

ActuaLitté

Mort de Majuro Kaname, auteur d'I Love You so I Kill You

Le mangaka Majuro Kaname est décédé en février 2026. L’annonce, faite mardi par le Gekkan Shônen Magazine, précise qu’il travaillait sur la série Doku wo Kurawaba Sakura made, interrompue au chapitre 13. 

17/03/2026, 16:49

ActuaLitté

Résidences artistiques : l'Institut français lance des appels à candidatures

Le réseau culturel français à l’étranger lance 18 appels à candidatures pour des résidences de recherche et de création, de la Colombie à la Corée du Sud. Parmi ces propositions, certaines s'adressent plus particulièrement aux auteurs de l'écrit.

17/03/2026, 13:51

ActuaLitté

Elle avait appris au monde à trier avant de mourir : Margareta Magnusson s’éteint

L’autrice et artiste suédoise Margareta Magnusson, connue pour avoir popularisé le « nettoyage de la mort » (döstädning), est décédée le 12 mars dernier, à Göteborg, à l'âge de 91 ans.

17/03/2026, 11:20

ActuaLitté

Jean-Marie Gleize, figure de la “postpoésie”, est mort

Le poète et essayiste Jean-Marie Gleize est mort le 12 mars 2026 à Volx, dans les Alpes-de-Haute-Provence, à l’âge de 79 ans. Figure singulière de la poésie contemporaine française, théoricien d’une écriture qu’il nommait « littérale » et animateur de la revue Nioques, il aura marqué plusieurs décennies de réflexion sur les formes poétiques et leurs limites.

16/03/2026, 12:34

ActuaLitté

Le linguiste Olivier Soutet élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres

Le linguiste Olivier Soutet a été élu au fauteuil d'académicien de Pierre-Sylvain Filliozat, au sein de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, lors de la séance du 20 février dernier. Spécialiste de la grammaire historique du français, il était, depuis 2012, correspondant français de l'institution.

16/03/2026, 10:56

ActuaLitté

Décès de Jürgen Habermas : disparaît un géant de la pensée européenne

On croyait l’Europe condamnée au brouhaha des plateaux, aux slogans sans syntaxe, aux colères prêtes-à-poster. Puis revenait, quelque part entre Francfort, Bruxelles et les ruines du XXe siècle, cette vieille obstination : discuter encore, argument contre argument, comme si la démocratie méritait mieux que le réflexe. Avec Jürgen Habermas, c’est une certaine idée du désaccord civilisé qui vacille dans le vacarme contemporain.

14/03/2026, 20:07

ActuaLitté

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“

Présent aux côtés des équipes d’Hachette Livre lors de la soirée d’inauguration de l’événement littéraire organisé par le groupe, Boualem Sansal a évoqué sa nouvelle étape éditoriale et personnelle. Son départ de Gallimard marque aussi son arrivée chez Grasset, maison du même Hachette Livre, lui-même contrôlé par Vivendi, propriété de Vincent Bolloré.

13/03/2026, 13:45

ActuaLitté

Agnès Desarthe candidate pour entrer à l'Académie française

L'autrice et traductrice Agnès Desarthe s'est portée candidate pour la prochaine élection, au fauteuil 18, de la prestigieuse Académie française. Elle succéderait, à cette place, à Mario Vargas Llosa, mort en avril 2025. L'élection aura lieu le 7 mai prochain.

13/03/2026, 10:25

ActuaLitté

Grandir entre Witkacy, Gombrowicz et Schulz : fragments d’une formation polonaise

Charles Garatynski raconte une filiation accidentelle : une enfance française traversée par les ombres de la Pologne, des livres, des peintres et des histoires familiales disloquées par le XXᵉ siècle. Entre atelier maternel, cambriolage fondateur et bibliothèque polonaise improvisée, se forme une mémoire littéraire. Witkacy, Gombrowicz, Schulz : autant de figures qui structurent une identité sans territoire stable. Écrire devient alors moins un choix qu’une dette à honorer.

12/03/2026, 17:51

ActuaLitté

Alfredo Bryce Echenique, figure majeure de la littérature péruvienne, est mort

L’écrivain péruvien Alfredo Bryce Echenique est mort le 10 mars 2026 à Lima, à l’âge de 87 ans. Auteur d’une œuvre abondante mêlant roman, nouvelles, chroniques et mémoires, il reste particulièrement associé à son livre Un monde pour Julius (trad. Albert Bensoussan), publié en 1970, considéré comme l’un des grands romans de la littérature latino-américaine contemporaine.

12/03/2026, 15:13

ActuaLitté

Anne-Charlotte Mariette : la blogueuse SF qui refuse les chroniques complaisantes

Dans l’écosystème foisonnant des chroniques littéraires en ligne, certaines voix avancent à contre-courant. Entre passion irrépressible de lecture, héritage journalistique et immersion dans les littératures de l’imaginaire, Anne-Charlotte Mariette construit, avec Les mots délivrent et désormais La Toile Cosmique, un espace critique où la science-fiction devient laboratoire d’idées, terrain d’analyse et conversation permanente avec les livres. Et désormais, son blog sera à retrouver sur ActuaLitté !

12/03/2026, 14:41

ActuaLitté

Leïla Slimani rejoint Andrew Wylie, le redouté “chacal” de l’édition

Leïla Slimani rejoint l’agent le plus redouté de l’édition mondiale, apprend ActuaLitté. Après Christine Angot, Édouard Louis ou Yasmina Reza, l’autrice du Goncourt intègre la structure d’Andrew Wylie afin d’accompagner le développement international de son œuvre.

11/03/2026, 19:01

ActuaLitté

Les secrets d’une famille bourgeoise, dans la Zurich des années 80

Début mars paraît aux éditions Zoé L’appartement de marbre, premier roman de l’écrivaine et traductrice Anna Ruchat. L’autrice y déploie un récit choral où se croisent les regards d’une famille bourgeoise zurichoise et d’une jeune fille au pair venue du Piémont, dans un jeu de perspectives où les vérités se fragmentent.

09/03/2026, 16:24

ActuaLitté

Une périlleuse chasse au monstre immortalisée à la caméra

Un tueur en série, une bande d'ados téméraires et un drame terrible. Dans ce polar aux allures de film de « found footage », Christophe Penalan mélange les genres artistiques qui ont marqué sa jeunesse et dresse le portrait d'une Amérique d'aujourd'hui. Une Amérique violente, qui divise les communautés et déchaîne les pulsions.

05/03/2026, 17:49

Autres articles de la rubrique Métiers

ActuaLitté

Affaire Grasset : les salariés de Hachette dénoncent une liberté éditoriale menacée

Dans une tribune, des salariés du groupe Hachette alertent sur une menace directe pesant sur la liberté éditoriale. Après les auteurs, cette prise de parole interne, rare, dénonce une possible instrumentalisation du travail éditorial et appelle les pouvoirs publics à intervenir. Le conflit dépasse désormais une crise de direction pour devenir un enjeu structurel touchant l’ensemble du secteur du livre.

20/04/2026, 07:00

ActuaLitté

Pékin durcit les règles sur les livres pour enfants et impose ses valeurs

La Chine renforce son contrôle sur les livres destinés aux enfants imposant une surveillance accrue aux éditeurs , afin de garantir leur conformité aux orientations politiques nationales. Ce durcissement, qui concerne aussi bien la création locale que les traductions, redéfinit les pratiques éditoriales et confirme le rôle stratégique attribué à la littérature jeunesse dans la politique culturelle du pays.

18/04/2026, 11:01

ActuaLitté

“Respectez la loi” : un député interpelle le ministère de la Culture sur la retraite des auteurs

La rue de Valois se moquerait-elle du monde, en général, et des institutions républicaines en particulier ? René Pilato, député de Charente, adresse à ActuaLitté un courrier dénonçant un décalage croissant entre les ambitions du législateur et les arbitrages administratifs, accusés de réintroduire des équilibres contestés.

 

18/04/2026, 09:48

ActuaLitté

Derrière les festivals, une activité méconnue toute l’année

Les festivals littéraires ne se résument ni à trois jours de rencontres ni à une succession de signatures. L’étude que dévoile le réseau RELIEF mesure, pour la première fois à cette échelle, le travail de fond mené toute l’année : ateliers, résidences, actions scolaires, projets en prison, à l’hôpital ou en Ehpad. Un panorama qui documente enfin la face la moins visible, mais la plus structurante, de ces manifestations.

17/04/2026, 17:00

ActuaLitté

“Ministre de la pègre” : en procès, Saviano l'emporte contre Salvini

Le tribunal de Rome a relaxé Roberto Saviano dans la procédure pour diffamation intentée par Matteo Salvini après une formule lancée en 2018. Le jugement, rendu le 17 avril, dépasse le face-à-face entre un écrivain et un responsable politique : il éclaire la frontière entre invective, référence historique et critique légitime dans l’espace public italien, sur fond de pressions anciennes autour de la protection policière de l’auteur.

17/04/2026, 15:32

ActuaLitté

Conflit idéologique : comment quitter Fayard ou Grasset sans y laisser sa plume ?

Grasset a fait sauter un verrou : derrière le départ de plus de 170 auteurs se joue une question centrale, jusqu’ici quelque peu ignorée du droit : un écrivain peut-il reprendre ses œuvres lorsque sa maison change de cap ? Entre vide juridique, déséquilibre contractuel et offensive politique sur le livre, la crise actuelle impose un débat de fond sur une possible clause de conscience des auteurs.

17/04/2026, 15:15

ActuaLitté

Au Festival du Livre de Paris, Emmanuel Macron défend le “pluralisme éditorial”

Emmanuel Macron a réagi à l’éviction d’Olivier Nora par le groupe Bolloré, en marge du Festival du livre de Paris. Il a défendu le « pluralisme éditorial » en France : « C’est très important », a-t-il déclaré ce vendredi 17 avril, d'après l'AFP.

17/04/2026, 13:35

ActuaLitté

Après l'affaire Grasset, “le statu quo n'est plus possible” pour la sénatrice Sylvie Robert

Seule ou en binôme avec sa collègue Laure Darcos, la sénatrice Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) est devenue, en quelques années, une figure politique incontournable quant aux questions relatives à la culture et à l'information. Dans le tumulte qui suit la reprise en main de la maison d'édition Grasset par le milliardaire Vincent Bolloré, elle interpelle le gouvernement, pour une véritable réaction à la mainmise de quelques-uns sur l'édition, pour la défense du modèle culturel français.

17/04/2026, 13:14

ActuaLitté

Hachette résiste malgré le recul du marché du livre en France

L'affaire Grasset-Olivier Nora agite le Landerneau de l'industrie culturelle, après l'éviction du patron de la maison, filiale du groupe Hachette. Lequel, fidèle aux exigences légales et réglementaires, publie ses résultats financiers. Et Lagardère Publishing ouvre 2026 sur une croissance limitée mais réelle en données comparables.

17/04/2026, 11:45

ActuaLitté

Ventes de livres en France : un premier trimestre 2026 en érosion continue

Exclusif – Au terme des trois premiers mois de l’année 2026, le bilan contredirait toute étude rassurante sur l’affinité qu’entretiennent les Français vis-à-vis la lecture. En tout cas, pour ce qui est des achats d’ouvrages. Avec un chiffre d’affaires de 722,647 millions €, contre 773 millions sur la même période l’an passé, le marché fait grise mine.

17/04/2026, 11:44

ActuaLitté

La BnF numérise le fonds patrimonial de l’Alliance israélite universelle

La Bibliothèque nationale de France, l’Alliance israélite universelle et l’association Vaincre la Haine ont signé une convention tripartite de pôle associé, marquant une première collaboration entre les trois institutions. L’accord vise à numériser et à rendre accessibles, via Gallica, les collections patrimoniales conservées par la bibliothèque de l’Alliance israélite universelle.

17/04/2026, 11:31

ActuaLitté

Le Lombard et Gallmeister lancent une collection BD inédite

Avec une collection commune annoncée pour l’automne 2026, Le Lombard et Gallmeister entendent faire circuler les romans du catalogue Gallmeister vers la bande dessinée sans céder au rythme industriel. Trois premiers albums sont déjà programmés, puis plusieurs adaptations jusqu’en 2027 et au-delà. Derrière l’opération, les deux maisons revendiquent un partenariat éditorial rare, pensé pour mêler les publics autant que les formes et installer une ligne durable en librairie.

17/04/2026, 10:57

ActuaLitté

Artistes-auteurs : le gouvernement accusé de vider la réforme

Six mois après un vote historique à l’Assemblée nationale, la réforme des artistes-auteurs se heurte à une réalité aussi violente que prosaïque : celle d’un appareil administratif qui, manifestement, n’entend pas changer de cap, quitte à aller contre la volonté du législateur. ActuaLitté apprend en effet que la rue de Valois s'accommode d'un vote parlementaire, avec une certaine frivolité.

17/04/2026, 10:22

ActuaLitté

Sécurité et accessibilité en médiathèque : les obligations cruciales des collectivités

Au cœur des territoires, les médiathèques incarnent aujourd’hui des lieux de rencontre, d’apprentissage et de partage. Mais derrière cette ouverture au public se cache une réalité réglementaire exigeante. Sécurité incendie, accessibilité, responsabilités juridiques : les collectivités doivent composer avec un cadre strict pour garantir un accueil sans risque.

17/04/2026, 08:58

ActuaLitté

Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré

Le limogeage d’Olivier Nora à la tête de Grasset déclenche une riposte sans précédent dans le monde du livre. D'Antoine Gallimard à Françoise Nyssen, en passant par Denis Olivennes, Véra Michalski ou Arnaud Nourry, les plus importantes figures de l’édition françaises ont signé une pétition pour dénoncer un tournant idéologique et alerter sur une menace directe contre la diversité éditoriale.

16/04/2026, 19:11

ActuaLitté

Pas vu, pas prix ? Une charte pour encadrer les codes sur les livres et en librairies

Syndicat national de l'édition et Syndicat de la librairie française ont signé, ce jeudi 16 avril, une charte interprofessionnelle sur le prix du livre et le recours aux codes prix. Sous l'égide du ministère de la Culture et du médiateur du livre, le texte vient encadrer, sans contraindre, les pratiques en matière de codes prix et d'évolution des tarifs des ouvrages, deux phénomènes plus fréquemment observés ces dernières années.

16/04/2026, 18:00

ActuaLitté

Gaston Lagaffe : un 23e album attendu en librairie pour la rentrée littéraire 2026

Gaston Lagaffe reprend du service. Après avoir déjà relancé le personnage avec un album signé Delaf en 2023, les éditions Dupuis poursuivent sur leur lancée. Le 23e album des aventures du célèbre antihéros, intitulé Des Boum et des Paf, sera disponible en librairie le 21 octobre. Tiré à un million d’exemplaires, il a été annoncé mercredi par l’éditeur.

16/04/2026, 17:14

ActuaLitté

Chez Bayard, une logique d'économie qui “pèse sur les équipes”

L'annonce d'« un plan de compétitivité » au sein du groupe Bayard a été reléguée, dans un communiqué de presse, après les présentations d'une gamme de jeux et d'une application internationale de prières, ou encore l'acquisition du parc d'attractions Kingoland. Près de 70 emplois devraient pourtant disparaitre, principalement dans les activités liées à la presse. L'édition n'est toutefois pas épargnée par le plan d’économies.

16/04/2026, 13:19

ActuaLitté

Sur un an, les prix des livres ont augmenté de 0,9 %

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a publié, ce mercredi 15 avril, l'indice des prix à la consommation pour le mois de mars 2026, ainsi que l'évolution des prix sur un an. Pour les livres, entre mars 2025 et mars 2026, l'augmentation est estimée à 0,9 % par l'Insee. L'inflation ralentit, puisque la variation annuelle entre 2024 et 2025 atteignait 1,2 %. 

16/04/2026, 12:01

ActuaLitté

Afrique du Sud : le prix du livre au cœur d’un débat explosif

L’Afrique du Sud relance le débat sur la régulation du prix du livre. Entre volonté de soutenir les librairies indépendantes et crainte d’une hausse des coûts pour les lecteurs, le projet cristallise des tensions profondes. Inspirée de modèles étrangers, la réforme interroge l’équilibre entre accessibilité, diversité éditoriale et viabilité économique des acteurs du livre.

16/04/2026, 11:54

ActuaLitté

L'Abominable Oracle ou le 13e Opus d'Arsenic & Boule de Gomme

Carine-M & Élian Black’Mor, auteurs-illustrateurs depuis 20 ans, dévoilent l’Abominable Oracle. Plus qu’un jeu, ce projet fusionne 12 albums de bibliographie en 42 arcanes immersifs. Après deux décennies d'onirisme sombre, ce deck concentre notre essence graphique. Il s’accompagne du Livre des Augures, notre 13e opus : un Codex officiel contant l’histoire de chaque créature. Un pont radical entre l’art du beau livre et le monde du jeu. L'alchimie entre narration et illustration enfin révélée. 

16/04/2026, 10:43

ActuaLitté

Esprit critique ou situation critique ? Les bibliothèques au coeur du débat

Le 2 juin prochain, la Bibliothèque publique d'information, relocalisée sur le site Lumière, à Paris, accueillera une journée d'étude, sous l'intitulé « Bibliothèques : lieux des possibles, lieux en tension ? ». Coorganisée par l'institution et l'Enssib, elle proposera notamment un état des lieux des recherches en cours dans le domaine des bibliothèques.

16/04/2026, 10:33

ActuaLitté

Trop cher, trop lourd : le glas sonne pour le livre Grand format, au profit du Poche

Au Royaume-Uni, plusieurs maisons d’édition remettent en cause la chronologie traditionnelle qui faisait du grand format l’étape obligée avant le poche. Ce virage, nourri par les usages de lecture, la contrainte de mobilité et la pression économique, redéfinit la manière de lancer un titre, de l’exposer en librairie. Et de le distinguer dans un paysage où l’audio continue de progresser.

15/04/2026, 16:18

ActuaLitté

Dalila Zein nommée directrice générale d'Editis

Dalila Zein a été nommée directrice générale d’Editis. Jusqu’ici directrice générale déléguée, elle prend en charge les opérations du groupe d’édition aux côtés de Denis Olivennes, dans une organisation resserrée destinée à conduire les évolutions engagées.

15/04/2026, 15:53

ActuaLitté

Face à “l’automatisation croissante”, une proposition de loi s'attaque aux lockers

Mondial Relay en aurait installé 9000 à ce jour, Amazon quelque 4500. Ils ont poussé dans les villes et les campagnes en quelques années, jusqu'à changer les habitudes de consommation. Les casiers automatisés de retrait de colis, ou lockers, ont connu un « développement exponentiel », pointe la députée socialiste du Finistère Mélanie Thomin. Elle avance une proposition de loi pour encadrer et surtout limiter leur installation.

15/04/2026, 15:13

ActuaLitté

L'actrice Whoopi Goldberg inaugure sa propre collection de livres, avec WhoopInk

Whoopi Goldberg renforce sa présence dans le livre avec WhoopInk, une collection ouverte chez Blackstone Publishing. L’initiative dépasse l’effet de notoriété : elle confie à une personnalité médiatique un rôle direct dans le repérage des textes, leur fabrication et leur promotion. Un signe supplémentaire de la transformation des circuits de prescription dans l’édition américaine.

15/04/2026, 14:37

ActuaLitté

Olivier Nora viré de Grasset : la guerre à Vincent Bolloré est déclarée

En débarquant Olivier Nora de la tête de Grasset, Vincent Bolloré a franchi le Rubicon : en quelques heures, l’éviction de l’éditeur historique — remplacé par un dirigeant issu de l’entourage direct du milliardaire, et des plus éloignés de la passion littéraire de son prédécesseur — a déclenché une vague de réactions d’une rare intensité. Auteurs qui claquent la porte, prises de position alarmées, appels à la mobilisation : pour beaucoup, bien plus qu’un changement de direction, il s'agit là de la nouvelle étape d'une lutte culturelle. 

15/04/2026, 13:11

ActuaLitté

Dans un entrepôt Amazon, un employé meurt, le travail continue autour du corps

Un drame survenu dans un centre de tri de l’Oregon met en lumière la brutalité des méthodes managériales du leader mondial du e-commerce. Alors qu’un collaborateur succombait à un arrêt cardiaque, l’activité s'est poursuivie sans interruption, illustrant une déshumanisation dénoncée tant aux États-Unis qu'en France. 

15/04/2026, 12:41

ActuaLitté

Joaquin Phoenix, Kristen Stewart... Hollywood vent debout contre la fusion Paramount–Warner

Plus de 1000 professionnels du cinéma et de la télévision ont publié, le 13 avril, une lettre ouverte contre le projet de fusion entre Paramount et Warner Bros. Discovery. Ils demandent aux procureurs généraux des États américains, notamment en Californie, d’examiner l’opération et de la bloquer. Les signataires estiment que ce rapprochement aggraverait la concentration du secteur, avec des effets sur l’emploi, les structures indépendantes et la diversité des œuvres.

15/04/2026, 12:33

ActuaLitté

Une nouvelle maison d’édition voit le jour : Paloma Grossi ouvre Les Intranquilles

Une nouvelle structure éditoriale fait son apparition dans le paysage français. Fondée par Paloma Grossi au sein du groupe Les Nouveaux Éditeurs, Les Intranquilles entendent publier aussi bien des auteurs confirmés que de nouvelles voix, en fiction comme en non-fiction.

15/04/2026, 12:33

ActuaLitté

Les éditions Mayeges sont de retour sur Ulule !

Après le financement à 108% d’Opales des Abysses, de Masseni sur Ulule l’été dernier, les éditions Mayeges reviennent sur la plateforme pour une deuxième campagne de précommandes, afin de défendre une fantasy celto-nordique en seul tome : La Geste de Crocs et de Ronces écrit par Margaux Salliot. Toulousaine de naissance, elle a toujours adoré les littératures de l’imaginaire et les dessins animés. Elle travaille aujourd’hui dans le cinéma d’animation en parallèle de ses activités d’autrice.

15/04/2026, 11:43

ActuaLitté

Journée mondiale du livre 2026 : “tout le monde lit” dans les gares et les trains

Le 23 avril 2026, la Belgique célébrera la Journée mondiale du livre avec une ampleur inédite. À travers l’opération « Destination : lecture, pour tous ! », auteurs et institutions se mobilisent pour transformer les trajets en train en expériences littéraires. Entre dispositifs pédagogiques pour les écoles et actions solidaires, ce programme national ambitieux vise à ancrer durablement le plaisir des mots dans le quotidien de chaque citoyen.

15/04/2026, 11:33

ActuaLitté

La lecture plutôt que les écrans : Macron instaure une “journée hors ligne”

Au lendemain de la publication d'une étude qui confirme le déclin des pratiques de lecture chez les jeunes Français, le président de la République se rendra à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts pour lancer une « journée hors ligne », un « rendez-vous de déconnexion ». L'idée étant aussi de promouvoir la lecture comme alternative.

15/04/2026, 11:15

ActuaLitté

Plus de 500 lieux où déposer vos livres : BSF ouvre sa collecte d'ouvrages

Bibliothèques Sans Frontières lance, du 18 avril au 10 mai 2026, une nouvelle édition de « La très grande Collecte de livres » avec la Fnac et plusieurs partenaires. L’opération se déroule dans plus de 500 points de collecte répartis dans six pays, dont la France, la Suisse, la Belgique, l’Espagne, le Sénégal et la Côte d’Ivoire. 

14/04/2026, 17:15

ActuaLitté

Pass Culture : ce qui changera dans le budget lecture

À l’occasion du Festival du Livre de Paris, le Pass Culture et le Syndicat national de l’édition (SNE) officialiseront un partenariat triennal. Il vise à impliquer les jeunes dans l’univers du livre à travers des actions concrètes. Avec plus de 32 millions d'ouvrages vendus depuis 2021, le dispositif confirme la mutation des habitudes de lecture des adolescents.

14/04/2026, 17:07

ActuaLitté

Les jeunes lecteurs désertent-ils les librairies ?

Après la lune de miel entre les jeunes et les librairies, au moment des premières années du pass Culture, le désamour ? L'enquête sur les pratiques de lecture des jeunes Français, menée par Ipsos/BVA pour le Centre national du livre, révèle en effet un fort recul de la fréquentation des librairies, au bénéfice des grandes surfaces culturelles.

14/04/2026, 16:57

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.