Maillage transforme le Palais de la Porte Dorée et ouvre la rentrée à d’autres voix

Le Palais de la Porte Dorée installera, du 25 au 27 septembre 2026, un nouveau rendez-vous dans le calendrier de la rentrée. Baptisé Maillage, ce festival littéraire occupera pendant trois jours l’ensemble du bâtiment, du musée national de l’histoire de l’immigration à l’aquarium tropical, avec l’ambition de faire circuler des récits liés aux migrations, à la mémoire, à l’exil, aux identités plurielles et aux enjeux environnementaux.

Un festival né d’un ancrage déjà ancien

Cette première édition ne surgit pas de nulle part. Maillage prolonge un travail mené de longue date avec les écrivains, adossé à un prix littéraire installé depuis plus de quinze ans et à des rencontres régulières. Le lieu avait d’ailleurs distingué Mohamed Mbougar Sarr en 2018 pour Silence du chœur.

Le programme annoncé donne à lire une manifestation pensée comme un déploiement dans l’espace. Le Salon des laques deviendra ainsi le « Bureau de Mohamed Mbougar Sarr », où l’écrivain proposera une bibliothèque idéale, un texte inédit conçu pour l’occasion et des échanges avec des artistes. Dans le Forum, la « Fabrique des récits » réunira scène ouverte, associations, clubs de lecture, concours de nouvelles et création visuelle collaborative.

L’auditorium abritera, lui, la Scène littéraire, avec des performances d’ouverture et de clôture, parmi lesquelles une Ode à la joie orchestrée par Kiyémis ainsi qu’une lecture chantée et dessinée d’après C’était notre terre de Mathieu Belezi. Le festival accueillera aussi des rencontres autour des douze autrices et auteurs en lice pour les Prix littéraire et BD de la Porte Dorée 2026, deux sélections annoncées pour le début du mois de septembre.

La rentrée littéraire, côté circulations

La liste des premiers noms éclaire la ligne retenue. Sont annoncés Rim Battal, Mathieu Belezi, Diaty Diallo, Kévi Donat, Olivia Elkaim, Jérôme Ferrari, Kamel Khélif, Kiyémis, Clara Lodewick, Dinaw Mengestu, Sara Mychkine, Sephora Pondi, Cindy Pooch, Reza Sahibdad, Yann Damezin et Mohamed Mbougar Sarr.

À ce noyau s’ajoutera un grand entretien croisé mené en partenariat avec Festival America, réunissant Dinaw Mengestu et Mohamed Mbougar Sarr pour un dialogue présenté comme une première entre les deux rives de l’Atlantique.

Lectures de contes dans l’aquarium tropical, ateliers de bande dessinée, séances d’écriture, arpentage littéraire et balade sur les traces de l’exposition coloniale de 1931 avec Kévi Donat complèteront ce lancement. Pour le Palais, l’enjeu tient moins dans l’empilement d’invités que dans la fabrication d’un espace accessible où la création contemporaine, les mémoires et les usages collectifs de la lecture se rencontrent au cœur même de la rentrée.

Crédits photo : Quentin Chevrier © Palais de la Porte Dorée

Par Dépêche

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