Étienne Klein parrainera le Salon du Livre de Palaiseau 2026

Le 23 mai 2026, Palaiseau tiendra la troisième édition de DIMENSION, un Salon du Livre qui revendique une articulation nette entre culture scientifique et imaginaire. La manifestation placera le physicien et philosophe des sciences Étienne Klein au rang de parrain, tandis qu’une vingtaine d’autrices et d’auteurs sont annoncés autour des romans, essais, ouvrages de vulgarisation, bandes dessinées et mangas. Et toujours cet ancrage local de cette proposition, construite avec La Fringale Culturelle et la librairie La Fontaine aux Livres.

Un rendez-vous entre recherche et création

La singularité de l’événement tient à son positionnement. La ville revendique à la fois un héritage littéraire et une inscription contemporaine dans l’écosystème de Paris-Saclay, ce qui nourrit une programmation pensée comme un pont entre savoirs, récits et prospective. Le salon réunira notamment Aurélie Jean, Jean-Baptiste de Panafieu, Xavier Coste, Nicolas Gaudemet, Lucie Julia, Sylvia Serfaty, Vincent Bontemps, Jean Pruvost, Alain Musset, Thomas Rabeyron, Cyril Bonin ou encore Éric Servat, avec, en complément, deux maisons invitées, École Polytechnique-Presse de l’Ensta et Sérendip’éditions.

Le dispositif ne se limite pas à la seule journée du samedi. En prélude, le vendredi 22 mai à 19 h 30, le Cinépal’ programmera La Planète des singes de Franklin Schaffner, film de 1968 avec Charlton Heston, avant une conférence-débat avec Jean-Baptiste de Panafieu, présenté comme agrégé de sciences naturelles et docteur en océanologie. La semaine du salon intégrera aussi des temps de médiation scolaire, tandis que des rencontres consacrées aux métiers du livre se dérouleront le 22 mai de 14 h à 18 h.

Cette extension du programme donne à DIMENSION une portée plus large qu’une simple succession de signatures. Elle installe un cadre où la circulation entre lecture, transmission et discussion publique devient centrale. Le choix d’Étienne Klein comme figure tutélaire s’inscrit précisément dans cette logique : faire dialoguer la réflexion scientifique, les formes narratives et les usages contemporains de la connaissance.

Expositions et prolongements visuels

Deux expositions à la médiathèque George-Sand viendront compléter le rendez-vous. Du 2 au 30 mai 2026, le public découvrira des planches originales et des reproductions de 1984 et Le Journal de 1985, publiés chez Sarbacane, par Xavier Coste. Du 9 au 30 mai, l’exposition Romans fictifs présentera les travaux de onze étudiants de l’École Estienne, dans le cadre du diplôme supérieur Arts appliqués en illustration, sciences et médiation.

Par Dépêche

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