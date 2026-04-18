Carnavalet réinvente Madame de Sévigné loin du cliché scolaire

À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Marie de Rabutin-Chantal, le musée Carnavalet consacre à sa plus célèbre occupante une exposition qui choisit d’écarter l’image figée de la « grande épistolière » pour retrouver une femme de ville, de réseau et d’écriture. Du 15 avril au 23 août 2026, « Madame de Sévigné. Lettres parisiennes » rassemble plus de 200 œuvres, entre lettres, portraits, dessins et objets.

Une classique enfin rendue à sa vie

L’enjeu du parcours tient dans ce déplacement du regard. Plutôt que de sanctuariser l’autrice des lettres apprises à l’école, l’exposition la réinscrit dans le Paris du XVIIe siècle, dans ses sociabilités, ses déplacements, ses usages mondains et ses tensions politiques. Le propos suit plusieurs axes, de la postérité littéraire aux chroniques de la Cour, jusqu’au quotidien de celle qui vécut à l’hôtel Carnavalet de 1677 à 1696.

Ce retour à la matérialité d’une existence compte beaucoup. Née place Royale, future place des Vosges, élevée par les Coulanges, veuve à vingt-cinq ans après la mort d’Henri de Sévigné en duel, Marie de Rabutin-Chantal apparaît ici non comme une silhouette académique, mais comme une aristocrate instruite, mobile, attentive à la vie culturelle et aux rapports de force de son temps.

Jean Nocret, Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné (1626-1696), vers 1645-1650

Le mérite de l’accrochage réside aussi dans la place accordée aux cercles féminins. Autour de Madame de Rambouillet, de Madeleine de Scudéry ou de Mademoiselle de Montpensier, le musée restitue un espace où conversation, littérature, stratégie sociale et intervention politique se croisent. Cette lecture, qui fait de Sévigné une observatrice autant qu’une participante, évite le piège de la relique pour retrouver une intelligence en action.

Paris, décor vivant d’une œuvre

L’exposition semble toutefois atteindre sa pleine force lorsqu’elle fait de Paris un personnage à part entière. Les lettres deviennent alors une archive urbaine : quartiers, promenades, visites, nouvelles, usages domestiques, spectacles de rue, éclairage public, marchés, circulation des rumeurs. Ce Paris-là se découvre dans ses dimensions sociales, artistiques et politiques, bien plus que dans une simple succession d’anecdotes biographiques.

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L’hôtel Carnavalet, surnommé par l’épistolière « la Carnavalette », donne à cette lecture une résonance presque topographique. La phrase adressée à sa fille en octobre 1677 — « nous aurons du moins une belle cour, un beau jardin, un beau quartier » — résume à elle seule le projet : montrer comment une écrivaine habite la ville, la raconte et s’y inscrit. La correspondance à sa fille mariée en Provence cesse alors d’être un monument scolaire pour redevenir un geste de présence, de rythme et d’attention au monde.

Carnavalet ajoute enfin une dimension plus actuelle à ce travail savant. Lectures de lettres tout au long du parcours, dispositif Facile à lire et à comprendre, visites guidées régulières, rencontres et journées d’étude prolongent l’exposition hors de la seule contemplation muséale. Ce choix convient parfaitement à Sévigné : une voix que quatre siècles n’ont pas réduite au silence, mais rendue, au contraire, plus audible.

Hendrik Mommers, Vue de Paris et de la Seine depuis le Pont-Neuf, vers 1665

Crédits photo : musée Carnavalet

Par Cécile Mazin

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