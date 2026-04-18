Scandinavie : le rituel du coucher des enfants bascule vers l'audiolivre

Dans les pays nordiques, l’histoire du soir ne disparaît pas : elle change de support. Une cartographie proposée par Nextory met en lumière une progression marquée de l’écoute de livres audio pour enfants en Scandinavie, particulièrement au moment du coucher.

Une évolution discrète en apparence, éclaire une transformation plus profonde des rituels domestiques, à la croisée des usages numériques, de la lecture partagée et des arbitrages parentaux.

Les données avancées sont nettes : la consommation de livres audio pour enfants progresse de 66 % sur un an, la lecture numérique de 84 %, tandis que l’ensemble des usages autour des livres jeunesse grimpe de 65 %. Surtout, l’écoute entre 19 h et 21 h augmente de 50 %, plage qui correspond au moment où les familles organisent le retour au calme, la toilette, puis l’endormissement.

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L’élément le plus révélateur réside moins dans la hausse générale que dans son inscription horaire. L’écoute entre minuit et 5 heures bondit même de 100 %. Le directeur général de Nextory, Shadi Bitar, y voit la preuve que davantage de foyers se réunissent autour de l’audio au coucher et que ces contenus servent aussi à rendormir des enfants réveillés durant la nuit. « Nous constatons que davantage de familles se rassemblent autour des livres audio au moment du coucher », explique-t-il

Cette évolution présente un caractère insolite parce qu’elle déplace une scène presque canonique de l’enfance européenne : celle du parent lisant à voix haute, livre en main, au bord du lit. En Scandinavie, où la pénétration de l'audiobook figure déjà parmi les plus fortes au monde, celui jeunesse restait pourtant moins développé que les catalogues destinés aux adultes. Le glissement des usages vers le créneau nocturne suggère donc non un simple effet de mode, mais l’installation d’une nouvelle routine familiale.

Une pratique qui ne remplace pas toute lecture partagée

Il serait toutefois abusif de conclure à l’effacement de la lecture à voix haute. Une enquête universitaire norvégienne publiée dans Scandinavian Journal of Educational Research montre au contraire que la lecture partagée demeure fortement ancrée dans les foyers, bien qu’inégalement répartie selon l’âge des enfants, les habitudes familiales et les ressources culturelles des parents.

Dans une étude publiée par New Media & Society, les chercheurs décrivent le livre audio par abonnement comme un format lié à des « temps faibles » du quotidien : trajets, tâches domestiques, moments de transition, disponibilité morcelée. Son arrivée dans la chambre des enfants au moment de l’endormissement s’inscrit parfaitement dans cette logique de lecture intégrée aux interstices de la journée.

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L’intérêt de ce basculement ne relève pas seulement des plateformes. Au Royaume-Uni, les données 2024 du National Literacy Trust montrent que l’écoute de contenus audio soutient l’imagination, la compréhension et le lien avec les livres : 37,5 % des jeunes interrogés disent que l’audio a éveillé leur intérêt pour la lecture, et 48,4 % estiment qu’il les aide à mieux comprendre une histoire ou un sujet.

Du conte murmuré à l’abonnement nocturne

Ce que révèle ce signal nordique tient donc à une mutation domestique très concrète. Là où l’histoire du soir reposait sur la présence vocale immédiate d’un adulte, une partie des familles délègue désormais ce moment à une narration enregistrée, sans renoncer pour autant à l’idée d’un sas avant le sommeil. L’objet imprimé ne disparaît pas ; il cohabite avec une médiation technique qui répond à d’autres contraintes de temps, de fatigue ou de disponibilité.

Sous cet angle, la Scandinavie agit comme un laboratoire discret. Région pionnière des abonnements numériques, elle montre que le livre audio jeunesse ne se limite plus aux trajets en voiture ou aux usages scolaires. Il entre dans l’espace le plus intime de la transmission familiale : celui où l’on apaise, où l’on raconte, où l’on accompagne l’enfant vers la nuit. Le rituel demeure, mais sa voix change.

Crédits photo : iStock

Par Clément Solym

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