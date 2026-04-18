Pékin durcit les règles sur les livres pour enfants et impose ses valeurs

La Chine renforce son contrôle sur les livres destinés aux enfants imposant une surveillance accrue aux éditeurs , afin de garantir leur conformité aux orientations politiques nationales. Ce durcissement, qui concerne aussi bien la création locale que les traductions, redéfinit les pratiques éditoriales et confirme le rôle stratégique attribué à la littérature jeunesse dans la politique culturelle du pays.
Le 18/04/2026 à 11:01 par Nicolas Gary
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18/04/2026 à 11:01
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Le resserrement du contrôle idéologique sur la littérature jeunesse en Chine franchit une nouvelle étape. Début avril, les autorités ont précisé un cadre réglementaire renforcé visant explicitement les ouvrages destinés aux enfants, avec pour objectif d’aligner les contenus sur les orientations politiques nationales.
Cette évolution, qui s’inscrit dans une dynamique plus large de supervision culturelle, affecte directement les éditeurs, les auteurs et les circuits de validation.
Comme le relate South China Morning Post, les nouvelles directives imposent une vigilance accrue sur les thématiques abordées dans les livres jeunesse. Les publications doivent désormais promouvoir des valeurs jugées conformes aux priorités nationales, en évitant toute représentation considérée comme déviante ou inadaptée au jeune public.
Le dispositif prévoit un contrôle plus strict en amont de la publication. Les maisons d’édition se voient tenues de renforcer leurs procédures internes de relecture idéologique, sous peine de sanctions administratives. Selon le même média, les autorités insistent sur la nécessité de proposer des récits « positifs », capables de contribuer à la formation morale et civique des enfants.
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Cette orientation ne constitue pas une rupture, mais un approfondissement. D’après Reuters, les politiques culturelles chinoises intègrent depuis plusieurs années un volet éducatif explicite, dans lequel les productions éditoriales jouent un rôle structurant. La littérature destinée à la jeunesse occupe une place stratégique dans ce dispositif.
Dans ce contexte, les éditeurs doivent adapter leurs lignes éditoriales et les oeuvres abordant des sujets sensibles — diversité familiale, représentations sociales ou imaginaires jugés ambigus — font l’objet d’une attention particulière. Les ouvrages importés ou traduits ne échappent pas à ce filtrage.
Les professionnels du livre doivent également composer avec des mécanismes de validation plus centralisés. Les autorités locales et nationales interviennent dans l’examen des publications, ce qui allonge les délais de mise sur le marché. Cette contrainte logistique modifie les calendriers éditoriaux et réduit la marge de manœuvre des structures indépendantes.
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Selon Reuters, cette évolution s’accompagne d’un discours officiel insistant sur la protection des jeunes lecteurs face à des influences jugées inappropriées. Les pouvoirs publics présentent ces mesures comme une réponse aux transformations rapides des pratiques culturelles, notamment sous l’effet du numérique.
Au-delà de ses implications professionnelles, ce renforcement réglementaire traduit une volonté politique claire. La littérature jeunesse devient un levier de transmission idéologique, au même titre que l’enseignement scolaire ou les médias audiovisuels.
Cette stratégie repose sur une conception intégrée de la culture, envisagée comme un outil de cohésion sociale. Les livres destinés aux enfants ne relèvent plus uniquement de la création ou du divertissement, mais participent à un projet éducatif structuré. Les récits valorisant l’histoire nationale, les figures exemplaires ou les comportements collectifs se trouvent ainsi encouragés.
Dans ce cadre, la production éditoriale s’inscrit dans une logique d’encadrement continu. Cette politique s’étend à d’autres secteurs culturels, confirmant une approche globale du contrôle des contenus. La littérature jeunesse apparaît dès lors comme un terrain privilégié d’application.
À l’échelle du marché chinois du livre de détail, la domination de la littérature jeunesse apparaît nette en 2024. D’après les données officielles relayées par Administration nationale de la presse et des publications, ce segment capte 28,16 % des ventes, soit environ 31,8 milliards de yuans sur un total de 112,9 milliards.
Il devance les ouvrages parascolaires (25,33 %, soit 28,6 milliards de yuans), tandis que l’ensemble « littérature et culture académique » se situe entre 7 % et 9 %, loin derrière en valeur. Cette hiérarchie confirme le poids structurant de l’édition jeunesse, déjà identifié comme moteur du marché, qui souligne sa part proche de 28 % et sa dynamique propre.
Crédits photo : maminounou CC 0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Dalila Zein a été nommée directrice générale d’Editis. Jusqu’ici directrice générale déléguée, elle prend en charge les opérations du groupe d’édition aux côtés de Denis Olivennes, dans une organisation resserrée destinée à conduire les évolutions engagées.
15/04/2026, 15:53
Mondial Relay en aurait installé 9000 à ce jour, Amazon quelque 4500. Ils ont poussé dans les villes et les campagnes en quelques années, jusqu'à changer les habitudes de consommation. Les casiers automatisés de retrait de colis, ou lockers, ont connu un « développement exponentiel », pointe la députée socialiste du Finistère Mélanie Thomin. Elle avance une proposition de loi pour encadrer et surtout limiter leur installation.
15/04/2026, 15:13
En débarquant Olivier Nora de la tête de Grasset, Vincent Bolloré a franchi le Rubicon : en quelques heures, l’éviction de l’éditeur historique — remplacé par un dirigeant issu de l’entourage direct du milliardaire, et des plus éloignés de la passion littéraire de son prédécesseur — a déclenché une vague de réactions d’une rare intensité. Auteurs qui claquent la porte, prises de position alarmées, appels à la mobilisation : pour beaucoup, bien plus qu’un changement de direction, il s'agit là de la nouvelle étape d'une lutte culturelle.
15/04/2026, 13:11
Un drame survenu dans un centre de tri de l’Oregon met en lumière la brutalité des méthodes managériales du leader mondial du e-commerce. Alors qu’un collaborateur succombait à un arrêt cardiaque, l’activité s'est poursuivie sans interruption, illustrant une déshumanisation dénoncée tant aux États-Unis qu'en France.
15/04/2026, 12:41
Une nouvelle structure éditoriale fait son apparition dans le paysage français. Fondée par Paloma Grossi au sein du groupe Les Nouveaux Éditeurs, Les Intranquilles entendent publier aussi bien des auteurs confirmés que de nouvelles voix, en fiction comme en non-fiction.
15/04/2026, 12:33
Après le financement à 108% d’Opales des Abysses, de Masseni sur Ulule l’été dernier, les éditions Mayeges reviennent sur la plateforme pour une deuxième campagne de précommandes, afin de défendre une fantasy celto-nordique en seul tome : La Geste de Crocs et de Ronces écrit par Margaux Salliot. Toulousaine de naissance, elle a toujours adoré les littératures de l’imaginaire et les dessins animés. Elle travaille aujourd’hui dans le cinéma d’animation en parallèle de ses activités d’autrice.
15/04/2026, 11:43
Au lendemain de la publication d'une étude qui confirme le déclin des pratiques de lecture chez les jeunes Français, le président de la République se rendra à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts pour lancer une « journée hors ligne », un « rendez-vous de déconnexion ». L'idée étant aussi de promouvoir la lecture comme alternative.
15/04/2026, 11:15
À l’occasion du Festival du Livre de Paris, le Pass Culture et le Syndicat national de l’édition (SNE) officialiseront un partenariat triennal. Il vise à impliquer les jeunes dans l’univers du livre à travers des actions concrètes. Avec plus de 32 millions d'ouvrages vendus depuis 2021, le dispositif confirme la mutation des habitudes de lecture des adolescents.
14/04/2026, 17:07
Après la lune de miel entre les jeunes et les librairies, au moment des premières années du pass Culture, le désamour ? L'enquête sur les pratiques de lecture des jeunes Français, menée par Ipsos/BVA pour le Centre national du livre, révèle en effet un fort recul de la fréquentation des librairies, au bénéfice des grandes surfaces culturelles.
14/04/2026, 16:57
Le départ d’Olivier Nora de la direction des éditions Grasset, après plus de deux décennies en poste, marque une rupture majeure dans le paysage littéraire. Pour lui succéder, le groupe Hachette a choisi Jean-Christophe Thiery, dirigeant au parcours étroitement lié à Vincent Bolloré. Une nomination loin d’être anodine : elle renforce la présence directe du groupe au sein d’une maison jusqu’ici perçue comme relativement préservée.
14/04/2026, 15:21
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