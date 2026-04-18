Pékin durcit les règles sur les livres pour enfants et impose ses valeurs

Le resserrement du contrôle idéologique sur la littérature jeunesse en Chine franchit une nouvelle étape. Début avril, les autorités ont précisé un cadre réglementaire renforcé visant explicitement les ouvrages destinés aux enfants, avec pour objectif d’aligner les contenus sur les orientations politiques nationales.

Cette évolution, qui s’inscrit dans une dynamique plus large de supervision culturelle, affecte directement les éditeurs, les auteurs et les circuits de validation.

Un encadrement renforcé des contenus

Comme le relate South China Morning Post, les nouvelles directives imposent une vigilance accrue sur les thématiques abordées dans les livres jeunesse. Les publications doivent désormais promouvoir des valeurs jugées conformes aux priorités nationales, en évitant toute représentation considérée comme déviante ou inadaptée au jeune public.

Le dispositif prévoit un contrôle plus strict en amont de la publication. Les maisons d’édition se voient tenues de renforcer leurs procédures internes de relecture idéologique, sous peine de sanctions administratives. Selon le même média, les autorités insistent sur la nécessité de proposer des récits « positifs », capables de contribuer à la formation morale et civique des enfants.

À LIRE - On invente la bibliothèque de proximité nouvelle génération en Chine

Cette orientation ne constitue pas une rupture, mais un approfondissement. D’après Reuters, les politiques culturelles chinoises intègrent depuis plusieurs années un volet éducatif explicite, dans lequel les productions éditoriales jouent un rôle structurant. La littérature destinée à la jeunesse occupe une place stratégique dans ce dispositif.

Une responsabilité accrue pour les éditeurs

Dans ce contexte, les éditeurs doivent adapter leurs lignes éditoriales et les oeuvres abordant des sujets sensibles — diversité familiale, représentations sociales ou imaginaires jugés ambigus — font l’objet d’une attention particulière. Les ouvrages importés ou traduits ne échappent pas à ce filtrage.

Les professionnels du livre doivent également composer avec des mécanismes de validation plus centralisés. Les autorités locales et nationales interviennent dans l’examen des publications, ce qui allonge les délais de mise sur le marché. Cette contrainte logistique modifie les calendriers éditoriaux et réduit la marge de manœuvre des structures indépendantes.

À LIRE - Comment Pékin utilise ses livres pour étendre son soft power dans 33 pays

Selon Reuters, cette évolution s’accompagne d’un discours officiel insistant sur la protection des jeunes lecteurs face à des influences jugées inappropriées. Les pouvoirs publics présentent ces mesures comme une réponse aux transformations rapides des pratiques culturelles, notamment sous l’effet du numérique.

Une stratégie culturelle assumée

Au-delà de ses implications professionnelles, ce renforcement réglementaire traduit une volonté politique claire. La littérature jeunesse devient un levier de transmission idéologique, au même titre que l’enseignement scolaire ou les médias audiovisuels.

Cette stratégie repose sur une conception intégrée de la culture, envisagée comme un outil de cohésion sociale. Les livres destinés aux enfants ne relèvent plus uniquement de la création ou du divertissement, mais participent à un projet éducatif structuré. Les récits valorisant l’histoire nationale, les figures exemplaires ou les comportements collectifs se trouvent ainsi encouragés.

Dans ce cadre, la production éditoriale s’inscrit dans une logique d’encadrement continu. Cette politique s’étend à d’autres secteurs culturels, confirmant une approche globale du contrôle des contenus. La littérature jeunesse apparaît dès lors comme un terrain privilégié d’application.

À l’échelle du marché chinois du livre de détail, la domination de la littérature jeunesse apparaît nette en 2024. D’après les données officielles relayées par Administration nationale de la presse et des publications, ce segment capte 28,16 % des ventes, soit environ 31,8 milliards de yuans sur un total de 112,9 milliards.

Il devance les ouvrages parascolaires (25,33 %, soit 28,6 milliards de yuans), tandis que l’ensemble « littérature et culture académique » se situe entre 7 % et 9 %, loin derrière en valeur. Cette hiérarchie confirme le poids structurant de l’édition jeunesse, déjà identifié comme moteur du marché, qui souligne sa part proche de 28 % et sa dynamique propre.

Crédits photo : maminounou CC 0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com