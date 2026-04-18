« Après Grasset, à qui le tour ? » La question que pose Sophie Caillat, présidente des éditions du Faubourg, maison indépendante, a quelque chose de piquant. Mais elle donne surtout l’occasion de partager quelques remarques, formulées dans un post et que nous reproduisons ici avec son autorisation.
Le 18/04/2026 à 10:51 par Auteur invité
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18/04/2026 à 10:51
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Ce que l’affaire Olivier Nora m’inspire en tant qu’éditrice indépendante : il est temps de mettre en place une clause de conscience pour les auteurs, comme celle dont bénéficient les journalistes.
Le capital reste propriétaire des moyens de production et quand bien même les auteurs de Grasset se pensaient protégés par la présence de leur cher éditeur Olivier Nora, celui-ci n’en restait pas moins salarié et donc à la merci de son actionnaire, susceptible d’être licencié. C’est ce qui finit par arriver. Aussi brutale soit-elle, cette issue est finalement peu surprenante.
Les contrats d’édition lient les auteurs à une maison d’édition pour la durée de la propriété intellectuelle et artistique, c’est-à-dire jusqu’à 70 ans après leur mort. Ces termes sont très engageants et se défaire d’un tel lien ne peut être obtenu que pour de bonnes raisons : si l’éditeur n’exploite plus les droits d’un livre, par exemple en ne réimprimant pas, ou si le contrat est racheté par une maison selon une offre dont les montants restent à définir…
Il faut donc inventer de nouvelles formes de contrats qui puissent permettre aux auteurs de se libérer de leur éditeur (y compris pour les livres déjà parus) lorsque les conditions d’exploitation de ces droits changent fondamentalement.
On ne sait jamais ce que va devenir une entreprise, mais on sait que quand Bolloré rachète des maisons, ce n’est pas pour les laisser tranquilles ad vitam. Ainsi, je suis très inquiète pour les auteurs des autres maisons vénérables de ce groupe (Stock, Calmann Lévy, JC Lattès, etc., en réalité une grande part de l’édition française, comme on l’avait déjà vu chez Larousse avec la censure de Guillaume Meurice…).
Les choses sont en train de bouger : des auteurs Fayard sont en train d’obtenir que la maison qui a viré à l’extrême droite leur rende leurs droits. Ils appellent à l’inclusion d’une clause de conscience dans les contrats d’édition, comme c’est déjà le cas pour les journalistes. Il serait extrêmement précieux que les auteurs de livres puissent aussi en bénéficier. Leur droit moral est en jeu.
C’est le combat à suivre mené par l’historien de l’édition Jean-Yves Mollier !
Ndlr : pour approfondir les points 2 et 3 que présente l'éditrice, sous l'angle strictement juridique, on référera à notre récente enquête : Conflit idéologique : comment quitter Fayard ou Grasset sans y laisser sa plume ?
Crédits photo : Sophie Caillat (Claire Moliterni, Éditions du Faubourg)
DOSSIER - Olivier Nora évincé : ce que cache vraiment son départ de Grasset
Par Auteur invité
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Qu’importe le flacon, pourvu qu’il y ait l’IAvresse, dirait-on : à ce titre, le livre aura discrètement servi de socle pour la formation des modèles de langage. Le rapport du Conseil d’État remet un peu de gravité dans ce carnaval d’optimisme automatique : dans les machines se nichent des catalogues entiers des droits, des contrats, des revenus. Et surtout cette vieille question que la tech déteste : qui paie quoi, et à qui ?
24/03/2026, 15:42
À Bordeaux, les éditions étudiantes L’Apprentie ont ouvert une campagne de financement participatif pour finaliser l’impression de sept ouvrages. Porté par des étudiants en master et en BUT, le projet repose sur une organisation collective qui permet aux étudiants de pratiquer en conditions réelles les métiers de l’édition. Face à une collecte en ralentissement, l’équipe a décidé de prolonger la cagnotte et de renforcer sa communication pour atteindre ses objectifs financiers.
23/03/2026, 15:32
On pensait avoir tout vu en matière de satire politique. Puis Politicard le jeu de François Belley débarque, et la table de jeu se transforme en salle d’instruction improvisée. Accusations en rafale, indignations circonstanciées, trahisons expresses : ici, la morale ne pèse rien, seule compte la survie. On joue, on triche presque, on rit beaucoup — et soudain, le jeu ressemble étrangement au réel. En attendant le second tour des municipales, que diriez-vous de jouer aux édiles ?
20/03/2026, 11:35
Médiathécaire engagée dans le prix littéraire des Visionnaires, Nathalie Pascal participe à la sélection des romans proposés aux lecteurs. Pour elle, un texte visionnaire ne se contente pas d’imaginer l’avenir : il éclaire le présent et invite à réfléchir. À condition, insiste-t-elle, que la force du sujet s’accompagne d’une véritable écriture.
17/03/2026, 18:06
Dans la grande foire des applications mobiles, où la couleur crie plus fort que l’idée, Lire entre les lignes avance avec l’air modeste des jeux qui n’ont qu’une arme : l’intelligence. Pas de saga, pas d’effets pyrotechniques, pas d’univers gonflé au vide. Juste des mots, des images, des pièges et ce moment délicieux où le cerveau comprend une seconde trop tard qu’il s’est fait avoir. C’est peu. C’est beaucoup.
14/03/2026, 18:09
Après la modification d'un entretien sans l'accord du principal intéressé, l’historien Jean-Yves Mollier, la revue Livres Hebdo refuse à présent la publication d'un droit de réponse, selon l'avocat du professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Saclay/Versailles-Saint-Quentin.
13/03/2026, 16:35
Passionné par les auteurs mineurs, les petites éditions, le tout jeune sexagénaire Éric Poindron nous parle de livres, de voyages et d’amitié à travers un récit autobiographique qu’on pourrait qualifier d’hybride. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.
13/03/2026, 15:37
Fondateur de La Peuplade en 2006 aux côtés de Mylène Bouchard, Simon Philippe Turcot dirige aujourd’hui une maison québécoise solidement implantée au Canada et désormais installée dans le paysage français. À l’heure des 20 ans, il revendique moins la taille que le mouvement, moins la posture que l’élan. Portrait d’un éditeur qui traverse l’Atlantique comme il défend ses livres : sans relâche.
12/03/2026, 12:34
Le domaine du jeu, qu'il soit de société ou vidéo, accueille aujourd'hui de nouveaux publics, et se trouve de plus en plus légitimé au sein des pratiques culturelles. Ludothèques et médiathèques le rendent plus accessible, tandis que les professionnels assurent une indispensable médiation. L'Association des Bibliothécaires de France (ABF) et l'Association des Ludothèques Françaises (ALF) appellent, dans un texte reproduit ci-dessous, à une politique publique ambitieuse pour affirmer la place du jeu dans les lieux culturels.
11/03/2026, 11:29
Top ArticlesLa Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
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